К пляжному сезону готов: британец набил себе «пресс» у татуировщика

Что делать, если в зал ходить лень, а щеголять на пляже роскошным прессом хочется? «Преодолеть лень» скажете вы и будете правы, но этот находчивый парень решил пойти простым — хотя и болезненным — путем.
Работу выполнил манчестерский татуировщик Дин Гантер. По словам мастера, задача сделать реалистичную татуировку роскошного пресса его сразу заинтересовала, поскольку до этого он видел крайне неудачные попытки других мастеров.
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«[Клиент] всегда хотел иметь кубики пресса, но не особо горит желанием ходить в спортзал или сидеть на диете, — объяснил Дин. — Так что он решил, что, сделав татуировку пресса с шестью кубиками, он всегда будет выглядеть готовым к пляжному сезону, но при этом сможет наслаждаться пивом и хорошей едой. Мне не терпелось начать работу над этой тату, потому что я видел чужие попытки сделать это, но результат не выглядел реалистичным, это были просто черные линии. Поэтому я решил принять этот вызов и сделать это совершенно по-другому. Это одна из самых необычных просьб за мою карьеру, но я полностью “за”».
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот зачем такой геморрой, можно же гораздо проще!