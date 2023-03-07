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К пляжному сезону готов: британец набил себе «пресс» у татуировщика

К пляжному сезону готов: британец набил себе «пресс» у татуировщика

Автор:
07 марта 2023 18:02
Сообщество : Юмор
Метки: Великобритания   Юмор   забавно   пресс   странные новости   тату-мастер   татуировки   
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Что делать, если в зал ходить лень, а щеголять на пляже роскошным прессом хочется? «Преодолеть лень» скажете вы и будете правы, но этот находчивый парень решил пойти простым — хотя и болезненным — путем.

Работу выполнил манчестерский татуировщик Дин Гантер. По словам мастера, задача сделать реалистичную татуировку роскошного пресса его сразу заинтересовала, поскольку до этого он видел крайне неудачные попытки других мастеров.

«[Клиент] всегда хотел иметь кубики пресса, но не особо горит желанием ходить в спортзал или сидеть на диете, — объяснил Дин. — Так что он решил, что, сделав татуировку пресса с шестью кубиками, он всегда будет выглядеть готовым к пляжному сезону, но при этом сможет наслаждаться пивом и хорошей едой. Мне не терпелось начать работу над этой тату, потому что я видел чужие попытки сделать это, но результат не выглядел реалистичным, это были просто черные линии. Поэтому я решил принять этот вызов и сделать это совершенно по-другому. Это одна из самых необычных просьб за мою карьеру, но я полностью “за”».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Юмор   забавно   пресс   странные новости   тату-мастер   татуировки   
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28k
Ego sum qui sum 59 минут назад
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Leo Sun 14 минут назад
Что скажем? Скажем: "Д - дебил".
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42k
turyst 22 минуты назад
Пф-ф!
Вот зачем такой геморрой, можно же гораздо проще!
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10k
Shtoppi 23 минуты назад
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