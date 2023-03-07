К пляжному сезону готов: британец набил себе «пресс» у татуировщика

«[Клиент] всегда хотел иметь кубики пресса, но не особо горит желанием ходить в спортзал или сидеть на диете, — объяснил Дин. — Так что он решил, что, сделав татуировку пресса с шестью кубиками, он всегда будет выглядеть готовым к пляжному сезону, но при этом сможет наслаждаться пивом и хорошей едой. Мне не терпелось начать работу над этой тату, потому что я видел чужие попытки сделать это, но результат не выглядел реалистичным, это были просто черные линии. Поэтому я решил принять этот вызов и сделать это совершенно по-другому. Это одна из самых необычных просьб за мою карьеру, но я полностью “за”».