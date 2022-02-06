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Татухи, которые не удались

Татухи, которые не удались (25 фото)

Автор:
06 февраля 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   криворукий татуировщик   на что это похоже   неудача   смешно   тату   татуировки   
1766
25
Татуировка - дело ответственное. Неудачное селфи можно стереть, глупый пост - удалить из соцсетей. А вот избавиться от тату будет очень сложно: даже в самом удачном случае вы потратите на это немало времени и денег, и все это время будете ходить, как персонажи на этих снимках.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   криворукий татуировщик   на что это похоже   неудача   смешно   тату   татуировки   
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3k
avz-07 42 минуты назад
Партак он везде партак.
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Mexanik79 13 минут назад
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16k
Ал 23 минуты назад
Я вообще против партаков, но фредди хорош !
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7k
Vadim Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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36k
Aleksandr 39 минут назад
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4k
NeDron 41 минуту назад
Есть мнение, что если человек начал украшать свою машину всякой хренью, значит она ему не нравится. Тут фигня такая же - надо как-то выделится, стать заметным. Мозгов нет, умений тож не хватает. Остается тату.
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302
Corel.Cu-4 59 минут назад
Как хорошо, что у меня был строгий батя и я по молодости такой херни себе не набил. Тату должно быть осознанным и качественным
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19k
Anna Час назад
Комментарий к фото
это СПАРТА
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