Татухи, которые не удались

Татуировка - дело ответственное. Неудачное селфи можно стереть, глупый пост - удалить из соцсетей. А вот избавиться от тату будет очень сложно: даже в самом удачном случае вы потратите на это немало времени и денег, и все это время будете ходить, как персонажи на этих снимках.

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Фредди-лошадь 0 Источник:

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"Зря ты, Ваня, грудные мышцы качал, вишь, ка мне рожу-то перекосило!" 0 Источник:

За этим явно кроется история, которую никому не следует знать 0 Источник:

Грязнули 0 Источник:

За что?! 0 Источник:

Нет! Коби Брайант и так пострадал достаточно! 0 Источник:

"Он попросил набить собачьи уши - без собаки" 0 Источник:

Так выглядит татуаж бровей со скидкой 0 Источник:

"Один местный татуировщик включил это в свой каталог. Надеюсь, у заказчика и вправду было шесть пальцев" 0 Источник:

Как можно было так изуродовать Луну? 0 Источник:

Когда зубы красотой не уступают прическе 0 Источник:

"Это моя первая тату, но почему-то никто не догадывается, что это кристаллы. Как мне ее изменить, чтобы стало лучше?" 0 Источник:

Медведь Пух, кабан Полтинник и все-все-все 0 Источник:

Неуловимо ужасен 0 Источник:

Кар! 0 Источник:

"Тату-мастер обещал "эффект акварели"... 0 Источник:

"Это предлагали для Скорпионов в астрологической группе. На полном серьезе" 0 Источник:

Когда хотела жемчужину, а получился какой-то рентген 0 Источник:

Парень, ты, кажется, чего-то не знаешь... 0 Источник:

Австралия в сердце моем 0 Источник:

Не можем повторить 0 Источник:

Какая-то экзема 0 Источник:

Это губы или что? 0 Источник: