Татухи, которые не удались

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Татуировка - дело ответственное. Неудачное селфи можно стереть, глупый пост - удалить из соцсетей. А вот избавиться от тату будет очень сложно: даже в самом удачном случае вы потратите на это немало времени и денег, и все это время будете ходить, как персонажи на этих снимках.
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"Один местный татуировщик включил это в свой каталог. Надеюсь, у заказчика и вправду было шесть пальцев"
"Это моя первая тату, но почему-то никто не догадывается, что это кристаллы. Как мне ее изменить, чтобы стало лучше?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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