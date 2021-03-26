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Мэт Руле - 30-летний парижский художник-татуировщик, известный своей гибридной техникой. Что он делает: берет два совершенно разных стиля рисования, складывает их вместе и получает гибрид. Обычно половина татуировки сделана в реалистичном стиле, половина - в "мультяшном", причем все герои узнаваемы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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