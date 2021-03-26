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Смешение двух художественных стилей: 45 татуировок-гибридов от Мэта Руле

Смешение двух художественных стилей: 45 татуировок-гибридов от Мэта Руле (46 фото)

Автор:
26 марта 2021 13:59
Сообщество : Искусство
Метки: гибрид   забавно   искусство татуировки   смешение жанров   тату   тату-мастер   татуировки   
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Мэт Руле - 30-летний парижский художник-татуировщик, известный своей гибридной техникой. Что он делает: берет два совершенно разных стиля рисования, складывает их вместе и получает гибрид. Обычно половина татуировки сделана в реалистичном стиле, половина - в "мультяшном", причем все герои узнаваемы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гибрид   забавно   искусство татуировки   смешение жанров   тату   тату-мастер   татуировки   
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3  комментария
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friday2009 3 часа назад
Это каким же надо быть наглухо отмороженным любителем тату, что бы такое себе бить?
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731
★Lucifer★ friday2009 3 часа назад
Секрет в том, что тату делают именно наглухо отмороженные...
Личное мнение. Оно может не совпадать с вашим, но от этого не становится неверным.
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Мих Полчаса назад
Не очень разбираюсь в сортах говна, так что просто поставил минус, не глядя.
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