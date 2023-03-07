Два самолёта итальянских ВВС столкнулись в небе под Римом

Один рухнул в пригороде, второй - в поле.
Городок Гуидония-Монтечельо находится в 20 километрах от Рима. Там проходили совместные манёвры итальянских ВВС. В воздухе было 4 борта, среди них - два сверхлегких военно-учебных самолета Siai Marchetti 208. Они и столкнулись друг с другом.
После этого один упал в поле у озера Сан-Джовани, второй рухнул между домами. Оба пилота погибли: подполковник Даниэле Сиприано и майор Марко Менегелло.
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Другие два борта благополучно приземлились на базе.
Место аварии оцепили спасатели и спецслужбы. О причинах аварии пока не сообщают.
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А, ну так теперь эти макаронники не станут тренировать бандеровских пилотов. Тогда похрен на них.
Громко то как.
В общем, это немного более лёгкий и менее мощный аналог нашего Як-18т.
И тоже из 60-ых годов.