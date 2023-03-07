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Два самолёта итальянских ВВС столкнулись в небе под Римом

Два самолёта итальянских ВВС столкнулись в небе под Римом

Автор:
07 марта 2023 16:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   ввс   италия   пилоты   рим   самолет   спасатели   спецслужбы   столкновение   учения   
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Один рухнул в пригороде, второй - в поле.

Городок Гуидония-Монтечельо находится в 20 километрах от Рима. Там проходили совместные манёвры итальянских ВВС. В воздухе было 4 борта, среди них - два сверхлегких военно-учебных самолета Siai Marchetti 208. Они и столкнулись друг с другом.

После этого один упал в поле у озера Сан-Джовани, второй рухнул между домами. Оба пилота погибли: подполковник Даниэле Сиприано и майор Марко Менегелло.

Другие два борта благополучно приземлились на базе.

Место аварии оцепили спасатели и спецслужбы. О причинах аварии пока не сообщают.

Источник:

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Метки: авария   ввс   италия   пилоты   рим   самолет   спасатели   спецслужбы   столкновение   учения   
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24  комментария
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18k
Александр 2 часа назад
И только макароны по веткам раскидало
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57k
Morder 10 минут назад
По человечески жалко...дети остались сиротами...
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
Нам что..флаги приспустить в России теперь...эти пособники укрофашистов хрен знает сколько оружия передали им.
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28k
Ego sum qui sum 17 минут назад
на что только не пойдут чтобы не передавать Украине
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5k
Frank Borman 36 минут назад
Жалко макаронников.
А, ну так теперь эти макаронники не станут тренировать бандеровских пилотов. Тогда похрен на них.
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5k
saliamnn 43 минуты назад
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42k
turyst 48 минут назад
"Итальянских ВВС!"
Громко то как.

В общем, это немного более лёгкий и менее мощный аналог нашего Як-18т.
И тоже из 60-ых годов.

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43k
Aleksandr 52 минуты назад
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1k
Просто прохожий 57 минут назад
Ух ты?! Какие огромные самолеты летают "под Римом".
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8k
Пуриц Жорж Час назад
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19k
Сергей Шишкин Час назад
Интересно звучит заголовок, под Римом оказывается небо есть.)))
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