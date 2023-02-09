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Как два самолёта столкнулись в воздухе и почему это не привело к катастрофе

Как два самолёта столкнулись в воздухе и почему это не привело к катастрофе

Автор:
09 февраля 2023 01:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Австралия   Герой   Награда   авария   броклсби   катастрофа   летчик   медаль   пилот   самолет   
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В 1940 году весь мир всколыхнула история о пилоте, который проявил себя настоящим героем.

Это случилось в Австралии, в небе над небольшим городком Броклсби. Вернее, это раньше он был городком - одним из важных транспортировочных узлов, по которому пшеница шла в порты. Со временем он утратил своё значение и превратился в обыкновенную провинциальную дыру.

О нём бы никто и не узнал, если бы не “встреча” двух самолётов.

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Примерно в 120 километрах от Броклсби находилась лётная школа Форест-Хилл. Её создали в рамках Имперской программы обучения воздухоплаванию (EATS). И набирали туда парней из Австралии, Новой Зеландии, Англии и Канады. В годы войны, почти половина союзных лётчиков истребителей и бомбардировщиков были выпускниками как раз этой программы.

Но это было потом. А сам инцидент с самолётами случился 29 сентября 1940 года. Тогда с аэродрома в Форест-Хилл взлетели два двухмоторных Avro Anson и начали тренировочный полёт по пересечённой местности. Одну машину пилотировал Леонард Грэм Фуллер, другую - Джек Инглис Хьюсон. В обоих самолётах были и штурманы.

Пролетая над Броклсби, машины вошли в поворот, Хьюсон был позади Фуллера. Потом они сравнялись, Хьюсон на несколько секунд завис под Фуллером - тогда они и столкнулись. Самолёты сцепились намертво: пропеллеры верхней машины застряли в моторном отсеке нижней и заглохли.

Получилось так, что у нижнего самолёта двигатели не отказали - за его штурвалом был Хьюсон, но его сильно поранило осколками фюзеляжа. А верхней машиной управлял Фуллер - его двигатели не работали, но он мог маневрировать с помощью элеронов и закрылков. Фуллер быстро с этим разобрался и приказал штурману покинуть борт. Следом за ним из нижнего самолёта выпрыгнул и Хьюсон с напарником. Фуллер остался один и повёл странную “этажерку” к базе.

Но уже через 8 километров понял, что не долетит: двигатели нижнего самолёта стали терять мощность.

Тогда он решил обогнуть лежащий внизу городок - Броклсби - и садиться прямо на поле. Этим и вошёл в историю. То ли мастерство, то ли удача, а может всё сразу - но сцепленные “Ансоны” прочертили 180 метров по траве и остановились. Что ещё интереснее - лишь с небольшими повреждениями, позже обе машины отремонтировали и вернули в строй.

Ну а Фуллер стал героем: военное руководство отметило, что он не бросил самолёты, не допустил их падения на город и вообще проявил себя молодцом. За это получил повышение. После окончания учёбы удостоился очередной похвалы от авиационного совета за «ум, смелость и решимость при посадке Avro Anson без серьезных повреждений в сложных условиях».

Позже он служил на Ближнем Востоке и в Европе. За выполнение боевой задачи в Палермо получил медаль “За выдающиеся заслуги”. А в 1942 году его с почётом отправили обратно в Австралию и назначили инструктором по подготовке пилотов в Сейле, штат Виктория. Но там он прослужил недолго: 18 марта 1944 года поехал кататься на велосипеде и попал под автобус.

Ну а той легендарной посадке в Броклсби посвятили два памятника. Один в 1990 году:

А второй - в 2007-м:

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Метки: Австралия   Герой   Награда   авария   броклсби   катастрофа   летчик   медаль   пилот   самолет   
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4  комментария
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22k
Сталкер 2 часа назад
"18 марта 1944 года поехал кататься на велосипеде и попал под автобус".

И?!
Погиб? Так и напиши!
Жив? Тоже можно хоть в двух словах сказать об этом!
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21k
BiZ 59 минут назад
история хьюсона оборвалась мгновенно
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3k
S__D 2 часа назад
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