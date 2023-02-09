Как два самолёта столкнулись в воздухе и почему это не привело к катастрофе

Пролетая над Броклсби, машины вошли в поворот, Хьюсон был позади Фуллера. Потом они сравнялись, Хьюсон на несколько секунд завис под Фуллером - тогда они и столкнулись. Самолёты сцепились намертво: пропеллеры верхней машины застряли в моторном отсеке нижней и заглохли.

Получилось так, что у нижнего самолёта двигатели не отказали - за его штурвалом был Хьюсон, но его сильно поранило осколками фюзеляжа. А верхней машиной управлял Фуллер - его двигатели не работали, но он мог маневрировать с помощью элеронов и закрылков. Фуллер быстро с этим разобрался и приказал штурману покинуть борт. Следом за ним из нижнего самолёта выпрыгнул и Хьюсон с напарником. Фуллер остался один и повёл странную “этажерку” к базе.

Но уже через 8 километров понял, что не долетит: двигатели нижнего самолёта стали терять мощность.

Тогда он решил обогнуть лежащий внизу городок - Броклсби - и садиться прямо на поле. Этим и вошёл в историю. То ли мастерство, то ли удача, а может всё сразу - но сцепленные “Ансоны” прочертили 180 метров по траве и остановились. Что ещё интереснее - лишь с небольшими повреждениями, позже обе машины отремонтировали и вернули в строй.