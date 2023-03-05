Два друга устроили гонки на Ferrari и эпично их разбили

Два друга, которым уже за 50, решили красиво провести время на солнечных берегах прекрасной Италии. Приехали они туда на своих Ferrari и решили устроить небольшие покатушки. Нашли участок прямой дороги, которая ведет от торгового центра La Coccinella к перекрестку с виа Молино Менса в направлении центр и понеслись.

Внезапно, на их пути возник крутой поворот между виа Молино Бассо и виа Молино Менса, а на против поворота находился какой-то дом с забором. Так как скорость была приличной, мужики просто пошли на таран. Экспериментальным путем выяснили, что забор, оказывается, прочнее суперкаров.