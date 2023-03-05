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Два друга устроили гонки на Ferrari и эпично их разбили

Два друга устроили гонки на Ferrari и эпично их разбили

Автор:
05 марта 2023 07:52
Сообщество : Аварии
Метки: Ferrari   Бельгия   авария   голландия   друзья   италия   отпуск   
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Как провести отпуск так, что бы потом долго его вспоминать? Ловите мастер-класс от бельгийского и голландского туристов, которые так отдохнули в Италии, что просто чудом остались живы.

Два друга, которым уже за 50, решили красиво провести время на солнечных берегах прекрасной Италии. Приехали они туда на своих Ferrari и решили устроить небольшие покатушки. Нашли участок прямой дороги, которая ведет от торгового центра La Coccinella к перекрестку с виа Молино Менса в направлении центр и понеслись.


Внезапно, на их пути возник крутой поворот между виа Молино Бассо и виа Молино Менса, а на против поворота находился какой-то дом с забором. Так как скорость была приличной, мужики просто пошли на таран. Экспериментальным путем выяснили, что забор, оказывается, прочнее суперкаров.


Камеры видеонаблюдения увековечила этичную аварию.



Каким-то чудом друганы выжили и даже не получили серьезных травм, а вот машинам явно повезло меньше.


Местная полиция настоятельно просит туристов не превышать установленный на этом участке дороги скоростной режим в 50 км\ч.


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Метки: Ferrari   Бельгия   авария   голландия   друзья   италия   отпуск   
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4  комментария
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689
Гиви 10 минут назад
Красный первый пришел
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Показать 1 ответ
45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Минуту назад
как вы провели выходные ?
чинили забор

а что случилось ?
в него врезались две ферарри.
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44k
Мойша 22 минуты назад
Оттянулись...
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