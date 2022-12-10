Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть

Все мы прекрасно знаем известные мемы и ни один раз пересматривали смешные видеоролики, которые облетели весь Интернет, став достоянием общественности.
А так как бесконечные способности искусственного интеллекта набирают обороты, и сегодня каждый может воспользоваться его помощью, кто-то додумался пропустить через китайскую нейросеть мемы и знакомые образы, показав, какими они были бы на азиатский лад. Вышло смешно и как-то более по-доброму, нежели было в оригинале.
Мем с озадаченным котом за столом неожиданно стал очень милым
«Чиво б***ь?»
Мем со звуком.
...не отрывая от ботвы
«Огурец даёт прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли».
Неверный парень
В азиатской версии, девушка будто не против, что её парень смотрит на другую.
Мэттью Макконахи нервно курит
Кадр взят из сериала «Настоящий детектив».
А это не мем, но хорошо всем знакомая заставка телекомпании «ВИD», которая пугала нас в детстве
Нейросеть пока не научилась распознавать эмоции, но зато получилось красиво
«Нельзя просто так взять и …»
Кадр взят из фильма «Властелин колец: Братство Кольца».
«Да ладно!»
Кадр с актером Николасом Кейджем взят из фильма «Поцелуй вампира».
Наталья Морская Пехота
«Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда!».
Девочка с мыльными пузырями
«Ибрагим Вам что-нибудь говорит? »
«И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина».
«Вы кто такие? Я вас не звал!»
«Едрить вы бестолочь, сударь»
Внутри Лапенко
«Карл»
Начало мему Карл было положено сериалом «Ходячие мертвецы».
Гарольд, скрывающий боль в азиатской версии довольно горячий!
Девочка-Катастрофа на фоне горящего дома
Источник:
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