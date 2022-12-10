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Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть

Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть

Автор:
10 декабря 2022 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   аниме   забавно   мем   нейросеть   фото   
597
19

Все мы прекрасно знаем известные мемы и ни один раз пересматривали смешные видеоролики, которые облетели весь Интернет, став достоянием общественности.

А так как бесконечные способности искусственного интеллекта набирают обороты, и сегодня каждый может воспользоваться его помощью, кто-то додумался пропустить через китайскую нейросеть мемы и знакомые образы, показав, какими они были бы на азиатский лад. Вышло смешно и как-то более по-доброму, нежели было в оригинале.

 

Мем с озадаченным котом за столом неожиданно стал очень милым

×
×

 

«Чиво б***ь?»

Мем со звуком.

 

...не отрывая от ботвы

«Огурец даёт прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли».

 

Неверный парень

В азиатской версии, девушка будто не против, что её парень смотрит на другую.

 


 

Мэттью Макконахи нервно курит

Кадр взят из сериала «Настоящий детектив».

 

А это не мем, но хорошо всем знакомая заставка телекомпании «ВИD», которая пугала нас в детстве

 

Нейросеть пока не научилась распознавать эмоции, но зато получилось красиво

 

«Нельзя просто так взять и …»

Кадр взят из фильма «Властелин колец: Братство Кольца».

 


 

«Да ладно!»

Кадр с актером Николасом Кейджем взят из фильма «Поцелуй вампира».

 

Наталья Морская Пехота

«Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда!».

 

Девочка с мыльными пузырями

 

«Ибрагим Вам что-нибудь говорит? »

«И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина».

 


 

«Вы кто такие? Я вас не звал!⁠⁠»

 

«Едрить вы бестолочь, сударь⁠⁠»

 

Внутри Лапенко

 

«Карл»

Начало мему Карл было положено сериалом «Ходячие мертвецы».

 

Гарольд, скрывающий боль в азиатской версии довольно горячий!

 

Девочка-Катастрофа на фоне горящего дома

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Метки: Прикол   Юмор   аниме   забавно   мем   нейросеть   фото   
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8  комментариев
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472
vsh 2 часа назад
Эмоции напрочь потеряны. Это уже не мемы
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9k
Sapsan 17 минут назад
Папу Карла нейросеть превратила в кирпич. В КИРПИЧ, КАРЛ!!!
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
"нейросеть"???
МИНУС.
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44k
SinigamiRuuk 39 минут назад
Потеряны эмоции, персонажи, глаза вообще мимо.
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8k
Regerald 47 минут назад
Идея хороша, но смысл мемов теряется напрочь.
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Copycat 2 часа назад
не бороды он иногда однотипные рисует
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Terracotka

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