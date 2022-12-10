Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть

А так как бесконечные способности искусственного интеллекта набирают обороты, и сегодня каждый может воспользоваться его помощью, кто-то додумался пропустить через китайскую нейросеть мемы и знакомые образы, показав, какими они были бы на азиатский лад. Вышло смешно и как-то более по-доброму, нежели было в оригинале.

Мем с озадаченным котом за столом неожиданно стал очень милым