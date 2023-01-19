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«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР

«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР

Автор:
19 января 2023 10:32
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   СССР   Юмор   забавно   нейросеть   супергерой   фото   
1180
7

Что было бы, если бы супергерои из вселенных комиксов перенеслись в СССР и фильмы про них снимали в этих локациях? Ответ на этот вопрос есть, и знают его, разумеется, нейросети.

A художник с ником ossso.concept с помощью Midjourney сгенерировал советских супергероев. Запросы выглядели примерно так: «советский Халк в окружении улыбающихся людей, место действия — СССР». Смотрите, что из этого получилось!


Шпионка Наташа Романова

×
×

Товарищ Халков

Доктор Страннов

Николай Фьюривара

Товарищ Старков

Генерал Батманян

Источник:

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Метки: ИИ   СССР   Юмор   забавно   нейросеть   супергерой   фото   
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9  комментариев
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32k
Max Z Shtirlic Час назад
На картинке с Анатолием Старковым надпись не правильная!!! Ну не может мужик за 40 (волосы и усы с проседью, явно выраженные морщины у глаз и на лбу) быть комсомольцем!!! Вот коммунист, секретарь парткома - да, в самый раз!!
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1k
Nick Z 4 минуты назад
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8k
mbr 21 минуту назад
То, что тут дано, хоть и красиво, но это влажные мечты малолетнего задрота, насмотревшегося голливудского бреда.

А вот как выглядели реальные супергерои СССР.
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1k
emporio_ss 39 минут назад
Ссылка coub.com
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8k
евгений 48 минут назад
ерунда какая то
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2k
LK 54 минуты назад
какое-то глумление
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59k
pynh 2 часа назад
нужно быть художником чтобы тырнуть кнопку?
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