«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР

1180
7
Что было бы, если бы супергерои из вселенных комиксов перенеслись в СССР и фильмы про них снимали в этих локациях? Ответ на этот вопрос есть, и знают его, разумеется, нейросети.
A художник с ником ossso.concept с помощью Midjourney сгенерировал советских супергероев. Запросы выглядели примерно так: «советский Халк в окружении улыбающихся людей, место действия — СССР». Смотрите, что из этого получилось!
Шпионка Наташа Романова
×
×
Товарищ Халков
Доктор Страннов
Николай Фьюривара
Товарищ Старков
Генерал Батманян
Источник:
Ссылки по теме:
- И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами
- Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть
- Как выглядели бы известные российские телешоу, будь они сняты в стиле аниме
- Недетские сказки: нейросеть показала, какими она видит известных персонажей славянского фольклора
- Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде
Новости партнёров
реклама
А вот как выглядели реальные супергерои СССР.