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Нейросеть перенесла героев "Простоквашино" в американский ситком

Нейросеть перенесла героев "Простоквашино" в американский ситком

Автор:
29 января 2023 10:49
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Юмор   американский ситком   видео   забавно   нейросеть   простоквашино   фото   
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Папа дяди Фёдора - вылитый Линкольн!

Советский мультфильм "Простоквашино" попал в американский ситком в стиле 80-х благодаря нейросети Midjourney. На видео из телеграм-канала Ai molodca Дядя Фёдор стал Uncle Freddie, маленький домик превратился в двухэтажный коттедж, а папа Фёдора стал похож на Авраама Линкольна.

Нейросеть Midjourney добралась и до популярного советского мультфильма "Простоквашино", снятого по книгам Эдуарда Успенского. Автор телеграм-канала Ai molodca (Александр Доброкотов) вместе с искусственным интеллектом создал иллюстрации, в которых семья Дяди Фёдора, кот Матроскин, пёс Шарик и почтальон Печкин стали героями олдскульного американского ситкома 80-х годов. Блогер собрал изображения в ролике в стиле заставки к шоу.

Автор видео перевёл название сериала и имена персонажей на английский язык. Первым делом зрителя встречает пейзаж с деревней Простоквашино, которая превратилась в The Curled Milk (curdled milk -- простокваша, свернувшееся молоко). Кажется, небольшой домик из мультфильма превратился в деревянный двухэтажный коттедж с чердаком.

Дядя Фёдор превратился в улыбчивого рыжеволосого мальчика с веснушками и стал зваться Uncle Freddie. Зрители указали, что аналог имени Фёдор в английском языке -- Theodore или сокращённо Teddy. Автор ролика отметил, что хотел сохранить созвучие с оригинальным именем персонажа.

Если по мотивам "Простоквашино" в 80-х сняли сериал, кот Матроскин и пёс Шарик стали бы куклами в стиле "Улицы Сезам".

Вредный почтальон Печкин стал Postman Stovens, на картинках его легко узнать благодаря фирменным усам, кепке и жёлтому плащу.

Папа дяди Фёдора напомнил зрителям 16-го президента США Авраама Линкольна из-за бакенбард и схожей формы лица.

А мама дяди Фёдора на картинках выглядит слегка пугающе. Ранее Mediaelaks рассказывал, что реалистичные изображения людей от нейросети зачастую вызывают эффект зловещей долины.

В ролике появился и галчонок Хватайка.

В ролике Шарик не выпускает своё "фоторужьё", которое на картинках от ИИ превратилось в обычный фотоаппарат, Матроскин сидит у швейной машинки и следит за хозяйством, а во дворе пасётся корова Мурка.

По словам Доброкотова, в датасете Midjourney не было "Простоквашино", поэтому нужно было тщательно формулировать запросы самостоятельно. Кажется, работа блогера получилась близка к оригиналу. В качестве фоновой музыки Ai molodca взял саундтрек из американского сериала "Дела семейные".


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Метки: ИИ   Юмор   американский ситком   видео   забавно   нейросеть   простоквашино   фото   
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16  комментариев
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5k
Тамара 3 часа назад
Думаю, что это - адский пи...здец.
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21k
homerchik 3 минуты назад
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10k
Sapsan 5 минут назад
Пора позвать на помощь Джона Коннора. А то скоро нейросеть заипет нас своими творениями.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
чую это АДСКАЯ Е Б А Е Н И Н А . ведь кто-то на это время тратил. хотя амереканянам может это и зайдет , надо Шарика и Матроскина сделать не бинарными личностями считающими себя животными и одевающимися как животные можно Шарика сделать негриянкой-лесбиянкой считающей себя собакой.
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22k
Евгений Полчаса назад
нейросеть уже начала зайапывать!!!
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4k
Нечаинка 47 минут назад
Ну, все-таки не нейросеть до мультфильма добралась, а народу просто нехрен делать, всё подряд ей подсовывает.
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59k
Дворняга 2 часа назад
Папа больше на гарпунёра Неда Ленда из "Капитан Немо" похож.
А Печкина можно сразу пристрелить - за версту маньячелло видно.
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187
Разрушитель твоей мечты 2 часа назад
я бы посмотрел... наверно забавно
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1k
K_II_T 3 часа назад
Человеку никогда не понять больных хитросплетений ИИ.
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72k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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651
Rom 3 часа назад
В жЁЁппу нейросеть!!!
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18k
Алексей Теуш 3 часа назад
Ну вообще-то реальный дядюшка Фредди носил шляпу и полосатый свитер...
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