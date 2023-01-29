Нейросеть перенесла героев "Простоквашино" в американский ситком

Папа дяди Фёдора - вылитый Линкольн!
Советский мультфильм "Простоквашино" попал в американский ситком в стиле 80-х благодаря нейросети Midjourney. На видео из телеграм-канала Ai molodca Дядя Фёдор стал Uncle Freddie, маленький домик превратился в двухэтажный коттедж, а папа Фёдора стал похож на Авраама Линкольна.
Нейросеть Midjourney добралась и до популярного советского мультфильма "Простоквашино", снятого по книгам Эдуарда Успенского. Автор телеграм-канала Ai molodca (Александр Доброкотов) вместе с искусственным интеллектом создал иллюстрации, в которых семья Дяди Фёдора, кот Матроскин, пёс Шарик и почтальон Печкин стали героями олдскульного американского ситкома 80-х годов. Блогер собрал изображения в ролике в стиле заставки к шоу.
Автор видео перевёл название сериала и имена персонажей на английский язык. Первым делом зрителя встречает пейзаж с деревней Простоквашино, которая превратилась в The Curled Milk (curdled milk -- простокваша, свернувшееся молоко). Кажется, небольшой домик из мультфильма превратился в деревянный двухэтажный коттедж с чердаком.
Дядя Фёдор превратился в улыбчивого рыжеволосого мальчика с веснушками и стал зваться Uncle Freddie. Зрители указали, что аналог имени Фёдор в английском языке -- Theodore или сокращённо Teddy. Автор ролика отметил, что хотел сохранить созвучие с оригинальным именем персонажа.
Если по мотивам "Простоквашино" в 80-х сняли сериал, кот Матроскин и пёс Шарик стали бы куклами в стиле "Улицы Сезам".
Вредный почтальон Печкин стал Postman Stovens, на картинках его легко узнать благодаря фирменным усам, кепке и жёлтому плащу.
Папа дяди Фёдора напомнил зрителям 16-го президента США Авраама Линкольна из-за бакенбард и схожей формы лица.
А мама дяди Фёдора на картинках выглядит слегка пугающе. Ранее Mediaelaks рассказывал, что реалистичные изображения людей от нейросети зачастую вызывают эффект зловещей долины.
В ролике появился и галчонок Хватайка.
В ролике Шарик не выпускает своё "фоторужьё", которое на картинках от ИИ превратилось в обычный фотоаппарат, Матроскин сидит у швейной машинки и следит за хозяйством, а во дворе пасётся корова Мурка.
По словам Доброкотова, в датасете Midjourney не было "Простоквашино", поэтому нужно было тщательно формулировать запросы самостоятельно. Кажется, работа блогера получилась близка к оригиналу. В качестве фоновой музыки Ai molodca взял саундтрек из американского сериала "Дела семейные".
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А Печкина можно сразу пристрелить - за версту маньячелло видно.