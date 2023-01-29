Нейросеть перенесла героев "Простоквашино" в американский ситком

Советский мультфильм "Простоквашино" попал в американский ситком в стиле 80-х благодаря нейросети Midjourney. На видео из телеграм-канала Ai molodca Дядя Фёдор стал Uncle Freddie, маленький домик превратился в двухэтажный коттедж, а папа Фёдора стал похож на Авраама Линкольна.

Нейросеть Midjourney добралась и до популярного советского мультфильма "Простоквашино", снятого по книгам Эдуарда Успенского. Автор телеграм-канала Ai molodca (Александр Доброкотов) вместе с искусственным интеллектом создал иллюстрации, в которых семья Дяди Фёдора, кот Матроскин, пёс Шарик и почтальон Печкин стали героями олдскульного американского ситкома 80-х годов. Блогер собрал изображения в ролике в стиле заставки к шоу.

Автор видео перевёл название сериала и имена персонажей на английский язык. Первым делом зрителя встречает пейзаж с деревней Простоквашино, которая превратилась в The Curled Milk (curdled milk -- простокваша, свернувшееся молоко). Кажется, небольшой домик из мультфильма превратился в деревянный двухэтажный коттедж с чердаком.