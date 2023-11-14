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Пирог для бывшего и проблемы для всех

Пирог для бывшего и проблемы для всех

Автор:
14 ноября 2023 10:46
Сообщество : Криминал
Метки: Австралия   бледная поганка   криминал   месть   муж   отравление   пирог   преступление   убийство   яд   
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Люди встречаются, люди расходятся. Ничего такого в разводе нет, обычная проза жизни. Но некоторые индивиды в стремлении отомстить бывшим идут на крайние меры.

Которые приводят к жутким последствиям.

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29 июля 2023 года жительница Австралии Эрин Паттерсон испекла грибной пирог и позвала полакомиться шедевром и попить чайку всю свою большую и с переменным успехом дружную семью.

Женщине почти 50 лет. На фоне соседей, населяющих небольшой город Леонгата, она ничем особым не выделялась – обычная скромная домохозяйка. Местные и предположить не могли, что милая соседка решит попробовать себя в роли Екатерины Медичи и приготовит пирог с секретом: мясная начинка была щедро сдобрена ядовитыми грибами.

На традиционный пирог с говядиной по-веллингтонски, начинка для которого делается из смеси измельчённой ветчины и грибов, с удовольствием пришли родители бывшего мужа Гейл и Дон, сестра Эрин Хизер и её супруг Йен Уилкинсон. А главный персонаж, ради которого женщина и затевала застолье, бывший супруг на чаепитие не пришёл. То ли дела отвлекли, то ли не хотел бывшую супругу лицезреть, то ли что-то заподозрил.

Ведь шикарная начинка для не менее шикарной выпечки была щедро сдобрена… бледными поганками. После отравления которыми несчастные попали в больницу. Ни одна из женщин не выжила… Умер и Дон Паттерсон. Повезло только мужу сестры – местному пастору, которому врачи успели своевременно сделать пересадку печени. Пока медики боролись за жизнь пострадавших, отравительница заламывала руки и в лучших традициях драматических актрис рыдала на камеру: «Ах, какое горе! Как это могло случиться?»

Правда, полицейские не впечатлились трагедией австралийской Медичи. На допросе Эрин призналась, что планировала расправиться с бывшим супругом Саймоном, который в последний момент отказался от приглашения. И этим спас себе жизнь.

Коварная отравительница смешала обычные грибы и бледные поганки, которые в избытке растут в окрестностях города. На вопрос, почему она сама не отравилась, предприимчивая дамочка заявила, что предварительно выпила специальный препарат для печени.

Что примечательно, Эрин уже предпринимала попытку ускорить уход экс-супруга на тот свет. Меньше года назад тот странным образом занедужил аккурат после посещения дома бывшей жены. Да так, что не только оказался в больнице, но и впал в кому на две недели.

Тогда этот инцидент, видимо, не связали с мыслями Эрин. К сожалению. Сейчас отравительница заявляет, что «опустошена мыслью о том, что эти грибы, возможно, способствовали болезни, от которой страдали мои близкие» и ждёт суда.

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Метки: Австралия   бледная поганка   криминал   месть   муж   отравление   пирог   преступление   убийство   яд   
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kca-opa Час назад
На фото шампиньоны, они, вдруг, ядовитыми стали? Их сырыми можно жрать, хотя в Австралии всё может быть
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34k
Fat Lynx 48 минут назад
"предварительно выпила специальный препарат для печени"...
Что это за х-ня? Специфического антидота альфа-аманитина пока не существует, но вполне приемлемо закинуться индоцианиновым зеленым... только не везде этот краситель есть, да и мало кто о нем знает даже из врачей. И важно не забывать, что альфа-аманитин - это ОДИН из токсинов бледной поганки. Токсическому воздействию подвергается не только печень, но и почки.
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