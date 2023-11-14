Пирог для бывшего и проблемы для всех

Женщине почти 50 лет. На фоне соседей, населяющих небольшой город Леонгата, она ничем особым не выделялась – обычная скромная домохозяйка. Местные и предположить не могли, что милая соседка решит попробовать себя в роли Екатерины Медичи и приготовит пирог с секретом: мясная начинка была щедро сдобрена ядовитыми грибами.

На традиционный пирог с говядиной по-веллингтонски, начинка для которого делается из смеси измельчённой ветчины и грибов, с удовольствием пришли родители бывшего мужа Гейл и Дон, сестра Эрин Хизер и её супруг Йен Уилкинсон. А главный персонаж, ради которого женщина и затевала застолье, бывший супруг на чаепитие не пришёл. То ли дела отвлекли, то ли не хотел бывшую супругу лицезреть, то ли что-то заподозрил.