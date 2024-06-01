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Прощальный поцелуй перед убийством

Прощальный поцелуй перед убийством

Автор:
01 июня 2024 10:11
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   десерт   криминал   отравление   пара   убийство   
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В Бразилии разыскивают Жулию Катермол, убившую возлюбленного. На последнем совместном кадре женщина держит отравленный десерт и целует будущую жертву.

Соседи Луиса Ормонда вызвали полицию из-за неприятного запаха, исходящего из его квартиры в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Тело обнаружили в состоянии глубокого разложения.

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Вскрытие не смогло установить причину смерти, но в пищеварительном тракте был найден шоколад. В полиции считают, что Луиса отравила его подруга Жулия Катермол, которая была замечена с ним в лифте с тарелкой бригадейро - традиционного шоколадного десерта.

Полиция арестовала и взяла показания у Суяни Брешака, сообщника Жулии. Он рассказал, что женщина купила таблетки с морфином, измельчила их и добавила в сладости.

Тело Ормонда лежало на полу в окружении включенных вентиляторов. Катермол провела выходные в квартире убитого, а в понедельник утром её видели с чемоданами.

Швейцар дома сообщил, что Луис "находился под воздействием какого-то лекарства или наркотика". Он добавил, что Катермол выглядела "нервной", когда он видел её в последний раз. Она сказала ему, что её бойфренд заболел.

Офицер Маркос Бусс заявил: "Это аберрантный случай, потому что он демонстрирует верх хладнокровия. Катермол оставалась в квартире с трупом в течение трёх или четырёх дней. Она спала рядом с трупом, питалась, даже спустилась в спортзал, где позанималась, а потом снова вернулась в квартиру убитого".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   десерт   криминал   отравление   пара   убийство   
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2  комментария
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Рома 15 минут назад
"Аберрантный" случай ?
Я бы попросил не выражаться !
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
и за что она его ПРИКОНЧИЛА..передоз чтением Агаты Кристи?)
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2996 постов (2823 в горячем)

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