Прощальный поцелуй перед убийством

В Бразилии разыскивают Жулию Катермол, убившую возлюбленного. На последнем совместном кадре женщина держит отравленный десерт и целует будущую жертву.
Соседи Луиса Ормонда вызвали полицию из-за неприятного запаха, исходящего из его квартиры в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Тело обнаружили в состоянии глубокого разложения.
Вскрытие не смогло установить причину смерти, но в пищеварительном тракте был найден шоколад. В полиции считают, что Луиса отравила его подруга Жулия Катермол, которая была замечена с ним в лифте с тарелкой бригадейро - традиционного шоколадного десерта.
Полиция арестовала и взяла показания у Суяни Брешака, сообщника Жулии. Он рассказал, что женщина купила таблетки с морфином, измельчила их и добавила в сладости.
Тело Ормонда лежало на полу в окружении включенных вентиляторов. Катермол провела выходные в квартире убитого, а в понедельник утром её видели с чемоданами.
Швейцар дома сообщил, что Луис "находился под воздействием какого-то лекарства или наркотика". Он добавил, что Катермол выглядела "нервной", когда он видел её в последний раз. Она сказала ему, что её бойфренд заболел.
Офицер Маркос Бусс заявил: "Это аберрантный случай, потому что он демонстрирует верх хладнокровия. Катермол оставалась в квартире с трупом в течение трёх или четырёх дней. Она спала рядом с трупом, питалась, даже спустилась в спортзал, где позанималась, а потом снова вернулась в квартиру убитого".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы попросил не выражаться !