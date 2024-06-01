Прощальный поцелуй перед убийством

Полиция арестовала и взяла показания у Суяни Брешака, сообщника Жулии. Он рассказал, что женщина купила таблетки с морфином, измельчила их и добавила в сладости.

Тело Ормонда лежало на полу в окружении включенных вентиляторов. Катермол провела выходные в квартире убитого, а в понедельник утром её видели с чемоданами.