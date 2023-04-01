Индусы решили превратить Илона Маска в божество

Хорошую религию придумали индусы.
Народ совершает молитвы и жжет ароматические палочки у изображений Илона Маска. Все это происходит не в глухой деревне, а в Бангалоре, который называют технологическим городом Индии.
И самое интересное, что у всего этого абсурда есть вполне логичное объяснение. В Индии есть организация - Федерация спасения индийской семьи (SIFF). Там боролись за права мужчин и гоняли феминисток. Так вот, раньше Twitter блокировал аккаунты активистов SIFF, а с приходом Маска гонения на них прекратились, аккаунты разблокировали и вообще началась не жизнь, а малина. Вот таким интересным образом индусы и решили поблагодарить его за свободу слова. Маска называют разрушителем Вокашура (Woke Ashura), изгнанником феминисток и Гуру.
Активисты утверждают, что жизни мужчин имеют значение и что мужчины имеют право на мирное существование. А то что их в интернете гнобят феминистки, так это вообще вселенская несправедливость. Покупка Twitter положила этому конец, ведь Макс выгнал из компании всех, кто за это отвечал.
Согласитесь, отличный повод назначить Маска победителем феминисток и богом по совместительству.
Источник:
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https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/world/trampa-v-indii-nazvali-bogom/https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/world/trampa-v-indii-nazvali-bogom/