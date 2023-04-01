Индусы решили превратить Илона Маска в божество

И самое интересное, что у всего этого абсурда есть вполне логичное объяснение. В Индии есть организация - Федерация спасения индийской семьи (SIFF). Там боролись за права мужчин и гоняли феминисток. Так вот, раньше Twitter блокировал аккаунты активистов SIFF, а с приходом Маска гонения на них прекратились, аккаунты разблокировали и вообще началась не жизнь, а малина. Вот таким интересным образом индусы и решили поблагодарить его за свободу слова. Маска называют разрушителем Вокашура (Woke Ashura), изгнанником феминисток и Гуру.