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Во Владивостоке площадь в центре города залило кипятком

Во Владивостоке площадь в центре города залило кипятком

Автор:
07 марта 2023 10:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   авария   видео   владивосток   вода   интересное   прорыв   фото   
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Площадь Луговую во Владивостоке затопило кипятком. Авария произошла на теплотрассе. Воды залила дорогу, пешеходные дорожки и припаркованные автомобили. Вся площадь окутана паром.

Сильный прорыв на сетях горячего водоснабжения произошёл в районе Новоивановской. Кипятком залило часть площади Луговой. В пресс-службе ВПЭС подтвердили, что порыв произошёл на их сетях. Сейчас аварийная бригада уже занимается устранением течи, сообщает VL.ru.

30000 человек остались без горячей воды в квартирах. Сейчас последствия прорыва пытаются устранить. Пострадавших, к счастью, нет. Некоторые водители в соцсетях опасаются, что резкое ошпаривание кипятком могло навредить автомобильному покрытию.

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Метки: ЧП   авария   видео   владивосток   вода   интересное   прорыв   фото   
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5  комментариев
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mega wheels 7 минут назад
Это не центральная площадь.
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Вася Куралесофф 59 минут назад
Это все так. Авария. Только надо уточнить, что центральная площадь Владивостока называется «Площадь Борцов за власть Советов», она соединятся с площадью Луговой улицей Светланской, примерно 5 км между ними. Там конечно оживленное место, но не центр. Исправьте заголовок.
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GROMOZEKA 2 часа назад
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6k
5 копеек 2 часа назад
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