Во Владивостоке площадь в центре города залило кипятком

Площадь Луговую во Владивостоке затопило кипятком. Авария произошла на теплотрассе. Воды залила дорогу, пешеходные дорожки и припаркованные автомобили. Вся площадь окутана паром.
Сильный прорыв на сетях горячего водоснабжения произошёл в районе Новоивановской. Кипятком залило часть площади Луговой. В пресс-службе ВПЭС подтвердили, что порыв произошёл на их сетях. Сейчас аварийная бригада уже занимается устранением течи, сообщает VL.ru.
30000 человек остались без горячей воды в квартирах. Сейчас последствия прорыва пытаются устранить. Пострадавших, к счастью, нет. Некоторые водители в соцсетях опасаются, что резкое ошпаривание кипятком могло навредить автомобильному покрытию.
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