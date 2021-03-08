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В Чехии обнаружили богатое женское захоронение

В Чехии обнаружили богатое женское захоронение (5 фото)

Автор:
08 марта 2021 09:07
Сообщество : Наука
Метки: археологи   женское захоронение   интересно   наука   находка   раскопки   фото   чехия   
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Археологи, раскапывающие могильник в чешской деревне Сендражице, обнаружили богатое женское захоронение V века нашей эры.
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Метки: археологи   женское захоронение   интересно   наука   находка   раскопки   фото   чехия   
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1  комментарий
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Albert GER 10 минут назад
Ну хоть немцев привлекли.
Там чехами и не пахло в те времена...
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