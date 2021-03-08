В Чехии обнаружили богатое женское захоронение

Ученым удалось обнаружить останки пяти человек возрастом от 16 до 55 лет. Их могилы были разграблены еще в древности. Однако одна бревенчатая могильная камера осталась нетронутой. В ней находились останки женщины возрастом от 35 до 50 лет.