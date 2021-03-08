В Чехии обнаружили богатое женское захоронение

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Археологи, раскапывающие могильник в чешской деревне Сендражице, обнаружили богатое женское захоронение V века нашей эры.
Хотя находку сделали еще в 2019 году, новость держали в секрете, чтобы обезопасить место раскопок от черных археологов.
Ученым удалось обнаружить останки пяти человек возрастом от 16 до 55 лет. Их могилы были разграблены еще в древности. Однако одна бревенчатая могильная камера осталась нетронутой. В ней находились останки женщины возрастом от 35 до 50 лет.
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Внутри камеры археологи обнаружили богатую коллекцию погребального инвентаря, в том числе четыре золотые и серебряные пряжки, инкрустированные полудрагоценными камнями, головной убор, украшенный золотом, стеклянные бусины, железный нож, костяной гребень, яичную скорлупу, большие куски ткани и кожи, а также керамический сосуд.
В разграбленных могилах удалось найти всего несколько предметов: короткий меч, ножи, стеклянные и янтарные бусы, детали металлических ремней, гребни из оленьих рогов и декоративные детали обуви.
Сейчас артефакты исследуют ученые из Чехии и Германии.
Сейчас артефакты исследуют ученые из Чехии и Германии.
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Там чехами и не пахло в те времена...