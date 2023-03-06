Фотограф попыталась показать красоту женского тела сквозь года

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Теме тела сегодня уделяется огромное значение и место в культуре и СМИ. Все выступают за принятие себя, за бережное отношение к организму и телу сквозь года. Теперь морщины, складки не скрывают, а открыто показывают, демонстрируют с любовью.
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Этими кадрами фотограф хочет показать, что даже красота, которая кажется выцветшей, тревожной, дрянной и с синяками, на самом деле может быть принята доброжелательно и без критика
В серии "Бьянка" участвовали только пожилые женщины. Они демонстрируют следы прожитой жизни на теле, чем гордятся
Фотограф заставляет задуматься: "Можно ли полюбить и принять своё тело, когда оно состарится?"
Большой отклик оставили женщины и девушки под фото, кому-то понравилось, другие высказались в негативном ключе:
А как вы относитесь к таким проектам? Нужны ли они?
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Да и вообще, с какого буя блэт, везде должна быть красота?
Че за тупость?
Ну, а раз так, то сними дерьмо и кричи, что красиво.
Или труп сбитого на дороге животного.
Лицемеры х@евы бл@дь
попытка - пытка