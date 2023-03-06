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Фотограф попыталась показать красоту женского тела сквозь года

Фотограф попыталась показать красоту женского тела сквозь года

Автор:
06 марта 2023 13:29
Метки: блодипозитив   женщины   пожилая женщина   серия бьянка   фото   фотограф   
639
11

Теме тела сегодня уделяется огромное значение и место в культуре и СМИ. Все выступают за принятие себя, за бережное отношение к организму и телу сквозь года. Теперь морщины, складки не скрывают, а открыто показывают, демонстрируют с любовью.

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А как вы относитесь к таким проектам? Нужны ли они?


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Метки: блодипозитив   женщины   пожилая женщина   серия бьянка   фото   фотограф   
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8  комментариев
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3k
александр 36 минут назад
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52k
dima423 22 минуты назад
Д - Дебилизм
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1k
Просто прохожий 24 минуты назад
"А как вы относитесь к таким проектам? Нужны ли они?"- тот кто задаёт такой вопрос( Спелая кукурузинка), да еще копи3,14..дит такой пост однозначно подонок, извращенец и безмозглая тварь. Те же определения подходят и к фотографу. Это каким редкостным извращенцем надо быть?. И ответ на вторую часть вопроса долбанутой кукурузинки- такое дерьмо, также как и автора поста лучше больше никогда не видеть.
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22k
Сталкер Полчаса назад
Совершенно отвратительная дичь...
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10k
GROMOZEKA Полчаса назад
Я не знаю к чему эта тенденция, но при чем тут красота?
Да и вообще, с какого буя блэт, везде должна быть красота?
Че за тупость?
Ну, а раз так, то сними дерьмо и кричи, что красиво.
Или труп сбитого на дороге животного.
Лицемеры х@евы бл@дь
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28k
Ego sum qui sum Полчаса назад
в данном конкретном случае:
попытка - пытка
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948
Шурман Полчаса назад
Мир сошел с ума . Блин я за своей про бабушкой когда ухаживал , к слову умера в 99 лет и царя видела и помнила что в крепости татарка родилась и в городе верном и в станице всегда была . Я на эту красоту в детстве насмотрелся . Умера в 86 году .
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2k
kirka72 38 минут назад
Пост посвящается геронтофилам!
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Спелая кукурузинка

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