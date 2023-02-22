Пловчиха из Чили проплыла 2,5 км в водах Антарктиды

Чилийскую спортсменкуа Барбару Эрнандес называют "ледяной русалкой". Недавно она установила рекорд, проплыв 45-минутную дистанцию в холодных водах близ Антарктиды — и стала первым человеком в мире, который решился на такой шаг.
5 февраля чилийская пловчиха Барбара Эрнандес стала мировым рекордсменом. 37-летняя женщина проплыла 45-минутную дистанцию в 2,5 километра в холодных водах Антарктиды, где температура воды составляла около 2 градусов Цельсия. Спортсменка совершила заплыв в купальнике, плавательных очках, шапочке и берушах.
"Мой самый главный соперник - мой страх, а не другие люди. Страх неудачи, страх опозориться перед людьми, которые в меня верили. Это мои главные противники," - говорит Барбара.
Заплыв Барбары стартовал возле острова Гринвич в Антарктиде. Примерно через 20 минут после начала заплыва, пловчиха начала ощущать первые признаки переохлаждения — она "чувствовала, что руки становятся всё тяжелее и тяжелее", а "сердце окутал холод". Но несмотря ни на что, женщина упорно шла вперёд, и успешно достигла конечной точки — буя посреди океана. После этого её на лодке доставили прямиком в клинику, где врачи оценили и восстановили её состояние. Температура тела Барбары на тот момент составила всего 27°C.
Пловчихе удалось восстановиться за короткий срок, и уже спустя два часа после заплыва она чувствовала себя хорошо и была в прекрасном состоянии. Международная ассоциация зимнего плавания сразу признала заплыв Барбары рекордным. Она стала первым человеком в мире, преодолевшим такое расстояние в ледяных водах Антарктиды. Но она надеется, что вскоре рекорд также занесут в Книгу рекордов Гиннесса.
Помимо прочего, своим заплывом Барбара хочет привлечь больше внимания людей к изменению климата и проблемам океана. Она надеется, что её рекорд повысит осведомленность о последствиях изменения климата для Антарктиды. По данным Национального центра данных о снеге и льдах (NSIDC), уровень морского льда в Антарктике сейчас самый низкий за всю историю наблюдений.
"Меня пугает, что льды Антарктиды продолжают таять. Я думала об этом в том числе во время заплыва. Мои ноги болели, но я чувствовала себя сильной. Я знала: я делаю это не только для себя, но и для огласки важных проблем. Надеюсь, мой заплыв даст этому толчок," - говорит Барбара.
Видео с заплывом Барбары:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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