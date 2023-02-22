FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10014 постов • 1386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Пловчиха из Чили проплыла 2,5 км в водах Антарктиды

Пловчиха из Чили проплыла 2,5 км в водах Антарктиды

Автор:
22 февраля 2023 19:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: антарктида   женщины   истории   люди   плавание   пловцы   пловчиха   рекорд   рекорды   фото   
813
9
2

Чилийскую спортсменкуа Барбару Эрнандес называют "ледяной русалкой". Недавно она установила рекорд, проплыв 45-минутную дистанцию в холодных водах близ Антарктиды — и стала первым человеком в мире, который решился на такой шаг.

5 февраля чилийская пловчиха Барбара Эрнандес стала мировым рекордсменом. 37-летняя женщина проплыла 45-минутную дистанцию в 2,5 километра в холодных водах Антарктиды, где температура воды составляла около 2 градусов Цельсия. Спортсменка совершила заплыв в купальнике, плавательных очках, шапочке и берушах.

"Мой самый главный соперник - мой страх, а не другие люди. Страх неудачи, страх опозориться перед людьми, которые в меня верили. Это мои главные противники," - говорит Барбара.

Заплыв Барбары стартовал возле острова Гринвич в Антарктиде. Примерно через 20 минут после начала заплыва, пловчиха начала ощущать первые признаки переохлаждения — она "чувствовала, что руки становятся всё тяжелее и тяжелее", а "сердце окутал холод". Но несмотря ни на что, женщина упорно шла вперёд, и успешно достигла конечной точки — буя посреди океана. После этого её на лодке доставили прямиком в клинику, где врачи оценили и восстановили её состояние. Температура тела Барбары на тот момент составила всего 27°C.

Пловчихе удалось восстановиться за короткий срок, и уже спустя два часа после заплыва она чувствовала себя хорошо и была в прекрасном состоянии. Международная ассоциация зимнего плавания сразу признала заплыв Барбары рекордным. Она стала первым человеком в мире, преодолевшим такое расстояние в ледяных водах Антарктиды. Но она надеется, что вскоре рекорд также занесут в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо прочего, своим заплывом Барбара хочет привлечь больше внимания людей к изменению климата и проблемам океана. Она надеется, что её рекорд повысит осведомленность о последствиях изменения климата для Антарктиды. По данным Национального центра данных о снеге и льдах (NSIDC), уровень морского льда в Антарктике сейчас самый низкий за всю историю наблюдений.

"Меня пугает, что льды Антарктиды продолжают таять. Я думала об этом в том числе во время заплыва. Мои ноги болели, но я чувствовала себя сильной. Я знала: я делаю это не только для себя, но и для огласки важных проблем. Надеюсь, мой заплыв даст этому толчок," - говорит Барбара.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: антарктида   женщины   истории   люди   плавание   пловцы   пловчиха   рекорд   рекорды   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Опиум для народа Минуту назад
Она молодец. Дети есть? А то походу уже не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78512



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что ели в дореволюционной Москве
Что ели в дореволюционной Москве
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Нетипичная экономика. Volkswagen повышает цены на авто на фоне падения продаж
Нетипичная экономика. Volkswagen повышает цены на авто на фоне падения продаж
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Как тебе такое, Железный человек?
Как тебе такое, Железный человек?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный взгляд на второго ребёнка

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#природа#автомобили#познавательно#дтп#удивительно#забавно#США
#интересно#животные#Прикол#Ynews#кино#подборка#позитив#отношения#картинки#аварии
#факты#история#в мире#Москва#автомир#полиция#Приколы#Еда#Прошлое#дизайн
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем Девушка с самыми длинными ногами зарабатывает на "взрослом" сайте Девушка с самыми длинными ногами зарабатывает на "взрослом" сайте Лама из Нью-Мексико стала новым рекордсменом Лама из Нью-Мексико стала новым рекордсменом Студент-агроном живёт на ферме с животными, и умиляет соцсети Студент-агроном живёт на ферме с животными, и умиляет соцсети Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки

На что жалуетесь?

Вернуться