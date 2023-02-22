Пловчиха из Чили проплыла 2,5 км в водах Антарктиды

Помимо прочего, своим заплывом Барбара хочет привлечь больше внимания людей к изменению климата и проблемам океана. Она надеется, что её рекорд повысит осведомленность о последствиях изменения климата для Антарктиды. По данным Национального центра данных о снеге и льдах (NSIDC), уровень морского льда в Антарктике сейчас самый низкий за всю историю наблюдений.

"Меня пугает, что льды Антарктиды продолжают таять. Я думала об этом в том числе во время заплыва. Мои ноги болели, но я чувствовала себя сильной. Я знала: я делаю это не только для себя, но и для огласки важных проблем. Надеюсь, мой заплыв даст этому толчок," - говорит Барбара.