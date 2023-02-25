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20 самых дорогих фотографий, которые продали с аукционов

20 самых дорогих фотографий, которые продали с аукционов

Автор:
25 февраля 2023 09:19
Сообщество : Искусство
Метки: аукцион   в мире   дорого богато   искусство   картины   фото   фотограф   
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Неизвестный коллекционер оформил самую дорогую в истории сделку по покупке фотографии. Он приобрёл снимок Phantom Питера Лика за $6,5 миллионов. Phantom стоит беспрецедентно много, на 2 миллиона дороже предыдущего рекорда.


ФОТОГРАФИЯ: Phantom

АВТОР: Питер Лик

СТОИМОСТЬ: $ 6 500 000

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9 декабря на сайте австралийского фотографа Питера Лика появилось сообщение, что он заключил сделку с неизвестным коллекционером о продаже чёрно-белой фотографии Phantom за $6,5 млн. Таким образом, снимок стал самой дорогой фотографией в истории: предыдущий рекорд принадлежит Андреасу Гурски, который в 2011 году продал свою работу Rhein II за $ 4 338 500. Стоит отметить, что Phantom — это чёрно-белый вариант фотографии Лика под названием Ghost (вторая выше).

«Цель всех моих фотографий — запечатлеть мощь природы и передать её так, чтобы кто-нибудь вдохновился этой страстью и почувствовал свою причастность к картине, — говорит фотограф. — А некоторые текстуры и контуры, которые можно найти в природе, становятся красивее на чёрно-белой фотографии».

Тем не менее успешная сделка фотографа вызвала недоумение культурного сообщества. Во-первых, оказалось, что Лик малоизвестен в профессиональной среде. «Я никогда не слышал о нём, и это довольно удивительно», — комментирует фотограф Мартин Парр. Во-вторых, Phantom вернул споры о том, можно ли считать фотографию искусством. «У него должен быть огромный фотоаппарат и просто невероятный принтер. Но это не искусство, это просто демонстрация функций оборудования», — говорит галерист Майкл Хоппен. В-третьих, некоторым СМИ и экспертам Phantom вообще показался не слишком хорошей фотографией. «Это мерзость, — продолжает Хоппен. — Я помню, у меня челюсть отвисла, когда он продал работу в 2010 году. Я подумал: „Да кто захочет расставаться с $1 млн за кусок барахла?“ Вы могли бы сделать ту же фотографию на айфон».

Наконец, некоторые СМИ и представители индустрии засомневались, что сделка вообще состоялась. По их мнению, у Лика нет очевидных доказательств, что кто-то согласился купить его работу за $6,5 млн, ведь покупку оформляли в частном порядке, коллекционер остался неизвестным, а сумма сделки выходит за рамки разумного. А 13-го декабря мультимедийный артист Джефф Фрост опубликовал пародийный пресс-релиз о том, что в частном порядке продал свою работу Standing in the Circle («Стоя в круге») за $6,5 млн и 10 центов.


ФОТОГРАФИЯ: Eternal Moods и Illusion

АВТОР: Питер Лик

СТОИМОСТЬ: $ 1 100 000 и $ 2 400 000

Вместе с Phantom неизвестный коллекционер приобрёл у Лика ещё две работы: Illusion и Eternal Moods. Illusion сейчас находится на 8-м месте в списке самых дорогих фотографий в истории, Eternal Moods — на 16-м. Последнюю сняли в том же Каньоне Антилопы в Северной Аризоне, где Лик фотографировал Phantom и Ghost. При этом Eternal Moods — это чёрно-белая версия фотографии Eternal Beauty (слева). А вот о том, как выглядит Illusion, известно немного — в интернете она ни разу не публиковалась.


ФОТОГРАФИЯ: Shells, 1927

АВТОР: Эдвард Вестон

СТОИМОСТЬ: $ 905 000

Снимок входит в серию фотографий морских раковин, которую авангардист Вестон делал в 1927 году для своей идеи новых натюрмортов. В Shells он использует раковины моллюсков из семейства наутилидов и рода галиотисов. Итальянский фотограф Тина Модотти в своё время называла эти фотографии «мистическими и эротическими».


ФОТОГРАФИЯ: Портрет Глории Свенсон, 1924

АВТОР: Эдвард Штейхен

СТОИМОСТЬ: $ 629 000

Один из первых отпечатков портрета актрисы Глории Свенсон, известной в начале XX века. Позже снимок попал в выпуск Vanity Fair. Успешный коммерческий фотограф Штейхен описывает актрису на снимке следующими словами: «Её глаза расширены, а взгляд такой, будто это спрятавшийся среди лиственных кустарников леопард, который наблюдает за своей добычей».


ФОТОГРАФИЯ: Vortograph, 1917

АВТОР: Элвин Лэнгдон Коберн

СТОИМОСТЬ: $ 605 000

Считается, что фотография Vortograph (названа в честь художественного течения вортицизм) стала одним из первых примеров абстрактной фотографии. Снимок входит в короткую серию, которую Лэнгдон Коберн снимал в 1916–1917 годах с использованием трёх зеркал, нескольких кристаллов и призм.

ФОТОГРАФИЯ: Sans Titre, 2006

АВТОР: Андреас Гурски

СТОИМОСТЬ: € 409 500

Работа одного из самых успешных фотографов современности, которая показывает «демократизацию» роскоши и высокой моды через множество флаконов с духами и парфюмерией. Это своеобразная отсылка к другой знаменитой работе Гурски под названием 99 Cents («99 центов»).

ФОТОГРАФИЯ: Портрет Ли Миллер,
примерно 1930

АВТОР: Мэн Рай

СТОИМОСТЬ: $ 455 000

Откровенный портрет Ли Миллер, фотографа, «любовницы и музы» Мэна Рая. Два фотографа общались с 1929 по 1932 год. Считается, что именно в этот период Рай сделал некоторые из самых важных работ в своей жизни.


ФОТОГРАФИЯ: Stairwell, Williamsburg, 1935

АВТОР: Чарльз Шиллер

СТОИМОСТЬ: $ 425 000

Считается «кульминацией» серии Шиллера с фотографиями лестниц в провинциальных американских домах. Он начал её в 1917-м в Дойлстауне с реалистичной фотографии лестницы, но к 1935 году серия стала более образной и абстрактной. Стоит отметить, что Шиллер был заметным для своего времени коллекционером фотографий колониальной американской мебели и провинциальных интерьеров.


ФОТОГРАФИЯ: Fotogramm 1922 (Photogram with Spiral Shape), 1922

АВТОР: Ласло Мохой-Надь

СТОИМОСТЬ: $ 317 000

Одна из сотен «фотограм» известного венгерского художника и представителя Баухауза. В своём методе (photogram) Мохой-Надь пытался передать световое изображение сразу на чувствительную поверхность (например, на фотобумагу). По его мнению, это, во-первых, показывает  что-то за границами видимого, а во-вторых, расширяет пределы человеческого зрения.

ФОТОГРАФИЯ: «Шаги», 1929

АВТОР: Александр Родченко

СТОИМОСТЬ: $ 275 000

Одна из знаковых фотографий самого известного советского фотографа, которую он сделал у Храма Христа Спасителя в 1929 году. Sotheby's отмечает, что, как и в других своих работах, Родченко разбавляет суровую эстетику фотографии «человечным элементом» — матерью с ребёнком на руках.


ФОТОГРАФИЯ: Mechanic at Steam Pump in Electric Power House,
около 1921

АВТОР: Льюис Хайн

СТОИМОСТЬ: $ 269 000

Одна из первых фотографий в серии «промышленных портретов» Хайна, которую он называл «лучшим, что сделал на тот момент». Он начал снимать эту «фотоинтерпретацию» американского труда в 1921-м. За несколько лет он сделал множество фотографий ремонтников, заводских рабочих, железнодорожников, о которых говорил, что они «мужественные, умелые, смелые и сообразительные люди».


ФОТОГРАФИЯ: Портрет Нельсона Манделы

АВТОР: Эдриан Штейрн

СТОИМОСТЬ: $ 200 000

Самая дорогая фотография, сделанная в ЮАР, и первая в серии из 21-го снимка со знаковыми деятелями ЮАР. Штейрн говорил, что через позу, которую принял Мандела на фотографии, он пытался передать его размышления о собственном жизненном пути. Коллекционер, который купил снимок, описал его так: «В одном снимке фотограф запечатлел сущность достоинства, принципов, убеждений и мужества этого великого человека».

ФОТОГРАФИЯ: Seville, 1933

АВТОР: Анри Картье-Брессон

СТОИМОСТЬ: $ 197 000

Фотография, которую Картье-Брессон сделал за 3 месяца работы в Испании. Фотограф предпочитал работать с глубоким погружением в ту обстановку, которую снимал, поэтому он много общался с местными жителями, делал уличные снимки на ручную Leica и пытался в одном снимке «показать всю суть разворачивающейся перед ним ситуации».

ФОТОГРАФИЯ: Amphitheatre (Mills College), около 1928

АВТОР: Имоджен Каннингем

СТОИМОСТЬ: $ 185 000

Одна из фотографий, которую Каннингем сделала в период с 1920 по 1939 год в летнем театре Колледжа Милс (Окленд, Новая Зеландия). Этот снимок показывает стиль и формы, которые интересовали автора в ранний период творчества. Позже она увлеклась промышленной фотографией и съёмкой обнажённой натуры и растений.


ФОТОГРАФИЯ: Портрет Генриха Хёрле,
1931

АВТОР: Август Сэндер

СТОИМОСТЬ: $ 173 000

Сохранившийся портрет ведущего кёльнского художника-дадаиста и конструктивиста Генриха Хёрле. Из-за того, что студию Сэндера разбомбили в 1944-м, отпечатков этой фотографии осталось не так много.


ФОТОГРАФИЯ: Портрет Лизы Фонсагривс-Пенн (Woman with Roses), 1977

АВТОР: Ирвинг Пенн

СТОИМОСТЬ: $ 161 000

Поздний портрет шведской модели Лизы Фонсагривс авторства Ирвинга Пенна, её второго мужа. Фотография сделана через 30 лет после их первой встречи в 1947 году (тогда Пенн снимал для Vogue 12 самых востребованных моделей года) и за 15 лет до смерти модели.


ФОТОГРАФИЯ: Dorothy True, 1919
АВТОР: Альфред Штиглиц

СТОИМОСТЬ: $ 149 000

Dorothy True считается одной из знаковых работ позднего периода творчества американского фотографа Альфреда Штиглица. Фотография иллюстрирует его интерес к наложению двух изображений. Снимок использовали для мемуаров Штиглица, которые вышли через несколько месяцев после его смерти в 1946 году.


ФОТОГРАФИЯ: Music: A Sequence of Ten Cloud Photographs, no. VII, 1922

АВТОР: Альфред Штиглиц

СТОИМОСТЬ: $ 137 000

Седьмая из 10 фотографий с облаками, которые Штиглиц начал делать в начале 1920-х годов. По задумке фотографа, 10 фотографий должны соответствовать 10 композициям и музыкальным инструментам. Такая идея пришла к нему, когда композитор Эрнест Блох сказал, что хочет написать произведение по одной из его фотографий. Стоит отметить, что в 1920-х фотографирование облаков было достаточно сложной задачей. Тогда же некоторые знакомые Штиглица говорили ему, что он сфотографировал Бога.

ФОТОГРАФИЯ: Hoboken, 1955

АВТОР: Роберт Франк

СТОИМОСТЬ: $ 125 000

Снимок сделан в Нью-Джерси во время поездки Франка по США в 1955–1956 годах. Фотограф хотел показать важные для американского общества поп-культурные образы и одновременно атмосферу отчуждения и страха, которая царила в США после Второй мировой войны.


ФОТОГРАФИЯ: Hand and Ford Car, 1933

АВТОР: Альфред Штиглиц

СТОИМОСТЬ: $ 125 000

Фотография художницы Джорджии О’Киф, чьи руки очень нравились Штиглицу, на покрышке её автомобиля Ford V8. Историки считают, что снимок исследует изменение мобильности людей с распространением автомобилей. Распечатан в пяти экземплярах и был использован для мемуаров Штиглица.

ФОТОГРАФИЯ: Kale Halved, 1930

АВТОР: Эдвард Уэстон

СТОИМОСТЬ: $ 112 500

Часть ещё одной серии Вестона, которую он начал в 1930 году. Тогда фотограф делал крупные снимки овощей и фруктов. В серию также вошли фотографии капусты, лука, банана и перца. Самый известный снимок серии — Pepper No. 30 — сделан в 1933 году. Это последний негатив из ряда фотографий с «участием» четырёх перцев.


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6k
sedoisever 23 минуты назад
Если фотография стоит 6 лямов, а я скачаю её и распечатаю, то у меня будет фото за 6 лямов? И как она может продолжать стоить столько, если её выложили в инет?
Вообще куча вопросов...
Если автор выложил её, то он "украл" дорогущую фотку? )
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