20 самых дорогих фотографий, которые продали с аукционов

9 декабря на сайте австралийского фотографа Питера Лика появилось сообщение, что он заключил сделку с неизвестным коллекционером о продаже чёрно-белой фотографии Phantom за $6,5 млн. Таким образом, снимок стал самой дорогой фотографией в истории: предыдущий рекорд принадлежит Андреасу Гурски, который в 2011 году продал свою работу Rhein II за $ 4 338 500. Стоит отметить, что Phantom — это чёрно-белый вариант фотографии Лика под названием Ghost (вторая выше).

«Цель всех моих фотографий — запечатлеть мощь природы и передать её так, чтобы кто-нибудь вдохновился этой страстью и почувствовал свою причастность к картине, — говорит фотограф. — А некоторые текстуры и контуры, которые можно найти в природе, становятся красивее на чёрно-белой фотографии».

Тем не менее успешная сделка фотографа вызвала недоумение культурного сообщества. Во-первых, оказалось, что Лик малоизвестен в профессиональной среде. «Я никогда не слышал о нём, и это довольно удивительно», — комментирует фотограф Мартин Парр. Во-вторых, Phantom вернул споры о том, можно ли считать фотографию искусством. «У него должен быть огромный фотоаппарат и просто невероятный принтер. Но это не искусство, это просто демонстрация функций оборудования», — говорит галерист Майкл Хоппен. В-третьих, некоторым СМИ и экспертам Phantom вообще показался не слишком хорошей фотографией. «Это мерзость, — продолжает Хоппен. — Я помню, у меня челюсть отвисла, когда он продал работу в 2010 году. Я подумал: „Да кто захочет расставаться с $1 млн за кусок барахла?“ Вы могли бы сделать ту же фотографию на айфон».

Наконец, некоторые СМИ и представители индустрии засомневались, что сделка вообще состоялась. По их мнению, у Лика нет очевидных доказательств, что кто-то согласился купить его работу за $6,5 млн, ведь покупку оформляли в частном порядке, коллекционер остался неизвестным, а сумма сделки выходит за рамки разумного. А 13-го декабря мультимедийный артист Джефф Фрост опубликовал пародийный пресс-релиз о том, что в частном порядке продал свою работу Standing in the Circle («Стоя в круге») за $6,5 млн и 10 центов.

ФОТОГРАФИЯ: Eternal Moods и Illusion

АВТОР: Питер Лик

СТОИМОСТЬ: $ 1 100 000 и $ 2 400 000