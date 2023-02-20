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Фотографы выбрали лучшие фото о сильных женщинах

Фотографы выбрали лучшие фото о сильных женщинах

Автор:
20 февраля 2023 20:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: gender   Фотографии   женские фото   женщины   журнал   со всего мира   фото   фотоконкурс   
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Представители журнала "Все о фото" выбрали снимки победители конкурса "Женское достоинство", главная цель которого - популяризовать фотографии, лоимющие гендерные стереотипы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: gender   Фотографии   женские фото   женщины   журнал   со всего мира   фото   фотоконкурс   
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3  комментария
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
Сильная женщина? Какой критерий? Интересно кого говноблохер считает сильной на представленных фото.
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17k
Александр Сучков 17 минут назад
Моя Мама 40 лет проработала с СССР на кухнях детских садов. Таскала котлы тогда и прочую фигню. Её очень любили дети, всегда прибегали на кухню за лишним пирожком))) В итоге- в 68 лет больные руки и ноги, диабет (слава Богу второго типа) и нищенская пенсия в 14 тысяч! И это при том, что толстозадые "обкомовцы" сейчас имеют 30к и более. А что эта толстозадая яйцами как-то, что-то делала? Она тупо торгует яйцами и не более...
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2k
Yus Полчаса назад
Феминистская херня.
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