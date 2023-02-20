Фотографы выбрали лучшие фото о сильных женщинах

«Я встретила Жозефину в городских трущобах Лусаки в Замбии. Она рассказывала, как потеряла мужа, дочь и зятя из-за ВИЧ. Без работы и источника дохода она теперь должна заботиться о своих внуках. Был короткий момент, когда она перестала делиться, и я смог запечатлеть этот момент. Для меня Жозефина воплощает мужество и силу, которые необходимы, чтобы противостоять бедам. Это мощное визуальное выражение человеческого духа».