Фотографы выбрали лучшие фото о сильных женщинах

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Представители журнала "Все о фото" выбрали снимки победители конкурса "Женское достоинство", главная цель которого - популяризовать фотографии, лоимющие гендерные стереотипы.
"Сильная женщина", Парвин Эммануэль
«Я встретила Жозефину в городских трущобах Лусаки в Замбии. Она рассказывала, как потеряла мужа, дочь и зятя из-за ВИЧ. Без работы и источника дохода она теперь должна заботиться о своих внуках. Был короткий момент, когда она перестала делиться, и я смог запечатлеть этот момент. Для меня Жозефина воплощает мужество и силу, которые необходимы, чтобы противостоять бедам. Это мощное визуальное выражение человеческого духа».
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Августовский полдень на Манхэттене", серия "Лицо моего города: городские портреты", Витенис Янкунас
"Мать и дитя", Марк Чу
"Более трех миллионов человек живут в поселениях Мукуру и Кибера на окраине Найроби. Пожалуй, их можно назвать самыми густонаселенными местами на земле. Крайняя нищета, недоедание, ВИЧ, холера и сексуальное насилие здесь не редкость. Фото местных жительниц — это попытка понять роль, которую женщины играют в этих сообществах, и показать важность уважения и использования их силы для изменений".
Портрет ирландской путешественницы, Голуэй, Ирландия, 2022 г. Серия "Ирландские путешественницы", Жозеф-Филипп Бевиллар
Источник: — переведено специально для fishki.net
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