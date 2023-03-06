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Американец стал мультимиллиардером и потерял все за минуты

Американец стал мультимиллиардером и потерял все за минуты

Автор:
06 марта 2023 13:13
Сообщество : Истории
Метки: деньги   дикая история   история   квадриллионер   легко пришло - легко ушло   ну вы даете!   случайное богатство   счет   
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Американец Крис Рейнольдс на считанные минуты стал боатейшим человеком на Земле - и потерял свое состояние так же быстро, как и приобрел.

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56-летний Крис Рейнольдс, открыв свою страницу в Paypal, обнаружил на счете 92 квадриллиона долларов. Точная сумма, которой он на тот момент располагал, составила 92 233 720 368 547 800 долларов США, что ненадолго сделало его самым богатым человеком и единственным квадриллионером на Земле. Как указали местные СМИ, житель округа Делавэр оказался в миллион раз богаче телекоммуникационного магната Карлоса Слима, состояние которого составляло на тот момент 67 миллиардов долларов.


Рассказывая о своем недолгом богатстве, Рейнольдс признался, что для него это был настоящий шок, ведь до того самой большой суммой, которую он получал через PayPal, было «немногим более 1000 долларов» от продажи старыш шин BMW на eBay.


Увы, счастье было недолгим. PayPal быстро осознал свою ошибку и исправил проблему, извинившись перед Рейнольдсом за причиненные неудобства.


«Это очевидная техническая ошибка, и мы ценим, что г-н Рейнольдс понял, что это так», - говорится в заявлении компании.


Служба онлайн-платежей в итоге согласилась на предложение Рейнольдса пожертвовать некую денежную сумму благотворительной организации по его выбору в качестве оплаты за неудобство.


«Нас вдохновляет мысль о том, что этот человек воспользовался возможностью, чтобы пожертвовать на дело, в которое он верит. Мы поддержим его идею, сделав пожертвование на дело, которое он выбрал. Мы благодарны за то, что он наш клиент!» - сообщили в PayPal.


Позднее Рейнольдс сказал репортерам, что, увидев цифры на своем счету, он почувствовал себя «на миллион долларов». Он признался, что первым его чувством, однако, был испуг, - Рейнольдс подумал, что он должен деньги, а не получил их на свой счет. На вопрос о том, что бы он сделал с деньгами, если бы мог оставить их себе, он ответил, что «погасил бы государственный долг», добавив, что купил бы франшизу бейсбольного клуба «Филадельфия Филлис», если бы ему дали хорошую цену.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: деньги   дикая история   история   квадриллионер   легко пришло - легко ушло   ну вы даете!   случайное богатство   счет   
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11  комментариев
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10k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Вывод!
Увидел лишние деньги на счете - обналичивай и переводи, а то сопрут и извинятся
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4k
Владимир 16 минут назад
могли бы и кинуть пару копеек ему...
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
Нежил богато и нехрен начинать
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2k
Lexx 36 минут назад
--- извинившись перед Рейнольдсом за причиненные неудобства. ---
Причинённые неудобства нужно компенсировать. Желательно изъятой суммой.
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28k
Ego sum qui sum 50 минут назад
Зайдите в любую программу для учета прихода денежных средств, введите там документ на поступление 999 хренелионов и наслаждайтесь, можете тоже запилить пост
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