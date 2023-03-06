Американец стал мультимиллиардером и потерял все за минуты

Увы, счастье было недолгим. PayPal быстро осознал свою ошибку и исправил проблему, извинившись перед Рейнольдсом за причиненные неудобства.

«Это очевидная техническая ошибка, и мы ценим, что г-н Рейнольдс понял, что это так», - говорится в заявлении компании.

Служба онлайн-платежей в итоге согласилась на предложение Рейнольдса пожертвовать некую денежную сумму благотворительной организации по его выбору в качестве оплаты за неудобство.

«Нас вдохновляет мысль о том, что этот человек воспользовался возможностью, чтобы пожертвовать на дело, в которое он верит. Мы поддержим его идею, сделав пожертвование на дело, которое он выбрал. Мы благодарны за то, что он наш клиент!» - сообщили в PayPal.

Позднее Рейнольдс сказал репортерам, что, увидев цифры на своем счету, он почувствовал себя «на миллион долларов». Он признался, что первым его чувством, однако, был испуг, - Рейнольдс подумал, что он должен деньги, а не получил их на свой счет. На вопрос о том, что бы он сделал с деньгами, если бы мог оставить их себе, он ответил, что «погасил бы государственный долг», добавив, что купил бы франшизу бейсбольного клуба «Филадельфия Филлис», если бы ему дали хорошую цену.