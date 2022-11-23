Бывший китайский миллионер продаёт сосиски на улице

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Бывший миллионер-банкрот, продающий сосиски на улице, облетел китайские заголовки. Не так давно Тан Цзянь считался одним из самых успешных бизнесменов во всей провинции Чжэцзян. Однако, что-то пошло не так.
Тан Цзянь - бывший ресторатор из китайского города Ханчжоу. Когда-то он считался одним из самых успешных бизнесменов во всей провинции Чжэцзян. В 36 лет он уже владел сетью ресторанов, и имел завидное состояние. Однако, в 2005 году бизнесмен решил вложить большую часть средств в другую отрасль - ландшафтный дизайн.
Цзянь был убежден, что новый бизнес принесёт ему больше доходов, и никого не слушая, продолжал вкладываться в него. Но дела не пошли, он не смог развить бизнес, и остался в крупных долгах. Когда он наконец осознал свою ошибку, было уже слишком поздно. Сейчас Цзяну 52 года, и на данный момент бывший миллионер задолжал 6,4 миллиона долларов (388 млн рублей). И это - после продажи ресторанов и большей части имущества.
Но он упорно работает, чтобы заработать деньги и раздать долги. Одна из его занятостей - продажа жареных сосисок на улице. У него не было средств открывать новый ресторан, поэтому он решил открыть маленький ларёк с уличной едой. Многие китайцы вдохновились стойкостью и позитивным настроем мужчины. "Мы рождаемся ни с чем. Но почему так боимся начинать всё с нуля? Нужно продолжать учиться спокойно встречать трудности, и с мужеством двигаться вперёд," - сказал Цзянь в недавнем интервью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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