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Бывший китайский миллионер продаёт сосиски на улице

Бывший китайский миллионер продаёт сосиски на улице

Автор:
23 ноября 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Китай   банкрот   деньги   истории   история   китайцы   люди   миллионеры   работа   фото   
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Бывший миллионер-банкрот, продающий сосиски на улице, облетел китайские заголовки. Не так давно Тан Цзянь считался одним из самых успешных бизнесменов во всей провинции Чжэцзян. Однако, что-то пошло не так.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   банкрот   деньги   истории   история   китайцы   люди   миллионеры   работа   фото   
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1  комментарий
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dima423 21 минуту назад
Ну не спился, не сторчался, не выпилился - уже молодец) Но бизнесмен он все таки, видимо, так себе, скорее повар)
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