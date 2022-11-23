Бывший китайский миллионер продаёт сосиски на улице

Цзянь был убежден, что новый бизнес принесёт ему больше доходов, и никого не слушая, продолжал вкладываться в него. Но дела не пошли, он не смог развить бизнес, и остался в крупных долгах. Когда он наконец осознал свою ошибку, было уже слишком поздно. Сейчас Цзяну 52 года, и на данный момент бывший миллионер задолжал 6,4 миллиона долларов (388 млн рублей). И это - после продажи ресторанов и большей части имущества.