Бомж с обманчивой внешностью

Нас с детства учат, что встречают по одёжке. И чтобы добиться признания и сделать себе имя, важно вкладываться в себя и свою внешность. Видимо, герой этой истории пропустил мимо ушей эти прописные истины.
Курт родился в 1948 году в Шеллефтео (Швеция). Он не был гениальным ребёнком, но от сверстников отличался усидчивостью, интеллектом и быстрее других схватывал школьную программу.
Точно неизвестно, что послужило причиной перелома в жизни юноши. Может, первая любовь или сильный стресс. Но он одномоментно потерял интерес к учёбе, бросил школу и в буквальном смысле превратился в бомжа. Жил на улице, собирал банки и бутылки, за что вскоре получил прозвище Tin-Can Curt – Курт – консервная банка.
Родня Дегермана некоторое время пыталась воздействовать на отпрыска, но безрезультатно. И от парня отстали, дав ему возможность жить, как он хочет. Единственным из семьи, кто не отвернулся от Курта, был кузен. Он частенько встречался со странноватым братишкой и вёл с ним неспешные беседы на скамейке в парке.
Зарабатывал он на удовлетворение скромных потребностей сдачей банок и бутылок. Одежду и даже еду бомж находил на мусорках. Редко когда он позволял себе дешёвый фастфуд в виде лакомства. О выпивке и наркотиках не шло и речи. Закончив трудовые подвиги, мужчина отправлялся в библиотеку и коротал там время за чтением свежих газет.
Объектом пристального внимания мужчины были периодические издания, посвящённые финансовой тематике. И через несколько лет таких посиделок за газетой Курт стал разбираться в фондовом рынке получше многих экспертов. И начал вкладывать свои пока ещё скромные накопления в шведские ценные бумаги.
Точного состава инвестиционного портфеля Дегермана не сохранилось. Но это были лучшие компании страны. Плюс к знаниям фондового рынка Курт обладал удивительным чутьём и умел безошибочно подбирать лучшие акции с последующим реинвестированием увеличивавшейся прибыли.
В 2008 году 60-летний мужчина стал сдавать. Начались проблемы со здоровьем. И он рассказал двоюродному брату, что чувствует – скоро прежний образ жизни придётся оставить. Родственник попытался настоять на обращении в больницу. Но упрямец и здесь продемонстрировал характер и отказался. Осенью Курт умер.
Покойный заблаговременно озадачился составлением завещания. А завещать, как оказалось, было что. В общей сложности его состояние составило около миллиона долларов в валюте, золотых слитках, ценных бумагах.
Единственным наследником Дегерман указал своего кузена Торни Тьернлунда, который один из всей семьи поддерживал его и сохранил с потерянным для всех прочих мужчиной человеческие отношения.
Однако после оглашения завещания моментально активизировались другие родственники – сестра и даже дядя, которому уже перевалило за 90. В итоге родня смогла договориться (всё же не чужие люди). И Торни заявил без разглашения деталей, что остался доволен результатом.
Многие считают образ жизни миллионера с помойки бессмысленным и осуждают. Нельзя исключать и определённые психические отклонения, которые его вызвали. Но кузен считал Курта просто крайне упрямым, а инвестирование для него было не более чем игрой, наполняющей жизнь смыслом.
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