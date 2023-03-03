Бомж с обманчивой внешностью

Курт родился в 1948 году в Шеллефтео (Швеция). Он не был гениальным ребёнком, но от сверстников отличался усидчивостью, интеллектом и быстрее других схватывал школьную программу.

Точно неизвестно, что послужило причиной перелома в жизни юноши. Может, первая любовь или сильный стресс. Но он одномоментно потерял интерес к учёбе, бросил школу и в буквальном смысле превратился в бомжа. Жил на улице, собирал банки и бутылки, за что вскоре получил прозвище Tin-Can Curt – Курт – консервная банка.