19 соседей по квартире, место которых в свинарнике

Идеальный сосед убирает за собой, не будит тебя посреди ночи и уж точно не крадет твои вещи. Жаль, для многих это только мечты. Бедолаги из этого списка вынуждены жить под одной крышей с настоящими посланниками ада.
Парень напился с друзьями и сломал мебель второго жильца.
Сосед делает самогон, и окружающим приходится терпеть не самый приятный запах.
Завладел учётной записью соседа на стриминговом сервисе.
Сломал сиденье, но купил новое.
Просидел весь день дома, но так и не вымыл посуду.
Привёл в гости детей и отдал им без спроса чужое мороженое.
Студентка включила в общежитии светильник, так что всем пришлось спать при свете.
Зачем ведро, если мусор можно оставить на полу...
Девушка бережно относилась к ложке, которую сделал для неё отец много лет назад. К сожалению, с соседкой ей не повезло...
Просто покусал чужое масло.
Я снимаю квартиру вместе с соседкой. Она зарабатывает в два раза больше, чем я. Думаю, было бы честно, если бы она платила за жилье больше. Как вы думаете?
- Ты серьезно? Я думаю, что мы должны платить поровну.
- В Советской России вы не платите по справедливости, справедливость платит по вам!
Решил освободить полку в холодильнике и выкинул чужие продукты.
Я узнал, что на этой неделе моя тётя собирается выгнать меня из своего дома, потому что у меня нет денег заплатить за аренду. Я отказался работать более 35 часов в неделю, и меня уволили. Моя тётя взвинтила арендную плату до 300 долларов, а я не готов платить такие деньги за дом, которым не владею, а имею доступ только к подвалу. С учётом всего сказанного, я, как восходящая звезда рок-группы Airduster, предоставляю тебе возможность стать мои соседом по комнате, но есть условия:
Курение под запретом
Никаких вечеринок
Никакой громкой музыки
Никаких гостей допоздна
Никаких бесплатных подселений
Готов согласиться на домашних животных, но только ухоженных, и не питбулей.
Я буду встречаться со своей группой в доме. Будет громко. Когда мы прославимся, я напишу о тебе строчку в примечании к альбому. Буду платить до 150 долларов за аренду, а еще половину суммы за коммунальные услуги. Напиши, если тебя заинтересовало предложение.
Помял машину соседа, но за ремонт отказывается платить.
Давно забытый рис в мультиварке.
Не моет посуду, а просто выкидывает её.
Стёрла макияж чужим полотенцем.
Сняла покрытие с чугунной сковороды.
Я живу с тремя соседями (один парень и две девушки, я тоже девушка). Мы с этим парнем дружим и иногда помогаем друг другу. Учимся в одном университете.
На весенних каникулах я пожаловалась ему, что не знаю, куда поехать, поскольку у меня нет машины. Он сказал, что едет домой повидаться с семьёй, а я могу взять его машину. Я обрадовалась, у него ещё и машина хорошая (внедорожник Mercedes).
Итак, он едет домой, а я собираюсь с друзьями в поездку. В итоге мы едем в Лас-Вегас из Мэриленда, путь был долгий, но веселый. Когда я вернулась, сосед спросил, как прошла поездка, и взбесился. Он думал, что мы съездим на пляж или еще куда поблизости, максимум несколько часов езды, но не на западное побережье. Я сказала, что он ничего не говорил о расстоянии, когда одалживал машину. Он не должен злиться на меня, если сам не удосужился предупредить.
С тех пор мы в ссоре, наша соседка говорит, что я должна извиниться. А я не думаю, что сделала что-то плохое.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я у друга машину брал, так он сам не мог пройти ТО из-за загруженности на работе, а я в отпуске сгонял на ТО вместо него. И мне понадобилось за МКАД отъехать, чтоб маму на дачу завезти. 150 км, туда -обратно. Я позвонил и спросил разрешения, потому что для меня вроде и пустяк, но я хз как бы друг отнёсся к тому факту что я без его ведома гоняю на его тачке за город, так ещё и своих родственников с их багажом вожу.. И только получив согласие, я поехал (разумеется заправившись за свой счёт ). В противном случае, я бы просто отложил поездку, пока моя колымага не вернулась бы из ремонта, или брал бы прокатную тачку, если б маме горело оказаться на даче.
Такая же фигня с арендными квартирами происходит, многие квартиранты, считают что если заплатили за жильё, то там можно хоть ртуть варить, хоть на полу барана резать, хоть срать в центре комнаты.. хуля, упалчено ведь. Понятно, что есть естественный износ, но многие доводят съёмное жильё до плачевного состояния. Особенно компашки, которые снимают хаты посуточно, для того чтоб побухать. А многие возмущаются: с чего бы это с них требуют офигительный залог и подписать 5 страничный договор с описью имущества, и фотографиями состояния квартиры перед арендой.
Всё из-за таких вот недалёких людей, или просто свиней, которым начхать что чужое имущество, хозяину досталось тяжким трудом и надо относиться бережно.
Многие обижаются за то, что не обговорили некие правила совместного проживания. А потом обиды и взаимные претензии. Понимаю, что некоторые моменты явно выходят за нормы приличия. Но ведь язык есть и поговорить можно.
Единственный раз, когда я жил с "соседями" был в казарме. С тех пор ни разу не было. Чему рад.