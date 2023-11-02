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19 соседей по квартире, место которых в свинарнике

19 соседей по квартире, место которых в свинарнике

Автор:
02 ноября 2023 14:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бардак   беспорядок   квартира   конфликт   сосед   
1859
20

Идеальный сосед убирает за собой, не будит тебя посреди ночи и уж точно не крадет твои вещи. Жаль, для многих это только мечты. Бедолаги из этого списка вынуждены жить под одной крышей с настоящими посланниками ада.

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Парень напился с друзьями и сломал мебель второго жильца.

Сосед делает самогон, и окружающим приходится терпеть не самый приятный запах.

Завладел учётной записью соседа на стриминговом сервисе.


Сломал сиденье, но купил новое.


Просидел весь день дома, но так и не вымыл посуду.


Привёл в гости детей и отдал им без спроса чужое мороженое.


Студентка включила в общежитии светильник, так что всем пришлось спать при свете.


Зачем ведро, если мусор можно оставить на полу...


Девушка бережно относилась к ложке, которую сделал для неё отец много лет назад. К сожалению, с соседкой ей не повезло...


Просто покусал чужое масло.


Я снимаю квартиру вместе с соседкой. Она зарабатывает в два раза больше, чем я. Думаю, было бы честно, если бы она платила за жилье больше. Как вы думаете?

- Ты серьезно? Я думаю, что мы должны платить поровну.

- В Советской России вы не платите по справедливости, справедливость платит по вам!


Решил освободить полку в холодильнике и выкинул чужие продукты.


Я узнал, что на этой неделе моя тётя собирается выгнать меня из своего дома, потому что у меня нет денег заплатить за аренду. Я отказался работать более 35 часов в неделю, и меня уволили. Моя тётя взвинтила арендную плату до 300 долларов, а я не готов платить такие деньги за дом, которым не владею, а имею доступ только к подвалу. С учётом всего сказанного, я, как восходящая звезда рок-группы Airduster, предоставляю тебе возможность стать мои соседом по комнате, но есть условия:

Курение под запретом

Никаких вечеринок

Никакой громкой музыки

Никаких гостей допоздна

Никаких бесплатных подселений

Готов согласиться на домашних животных, но только ухоженных, и не питбулей.

Я буду встречаться со своей группой в доме. Будет громко. Когда мы прославимся, я напишу о тебе строчку в примечании к альбому. Буду платить до 150 долларов за аренду, а еще половину суммы за коммунальные услуги. Напиши, если тебя заинтересовало предложение.


Помял машину соседа, но за ремонт отказывается платить.


Давно забытый рис в мультиварке.


Не моет посуду, а просто выкидывает её.


Стёрла макияж чужим полотенцем.


Сняла покрытие с чугунной сковороды.


Я живу с тремя соседями (один парень и две девушки, я тоже девушка). Мы с этим парнем дружим и иногда помогаем друг другу. Учимся в одном университете.

На весенних каникулах я пожаловалась ему, что не знаю, куда поехать, поскольку у меня нет машины. Он сказал, что едет домой повидаться с семьёй, а я могу взять его машину. Я обрадовалась, у него ещё и машина хорошая (внедорожник Mercedes).

Итак, он едет домой, а я собираюсь с друзьями в поездку. В итоге мы едем в Лас-Вегас из Мэриленда, путь был долгий, но веселый. Когда я вернулась, сосед спросил, как прошла поездка, и взбесился. Он думал, что мы съездим на пляж или еще куда поблизости, максимум несколько часов езды, но не на западное побережье. Я сказала, что он ничего не говорил о расстоянии, когда одалживал машину. Он не должен злиться на меня, если сам не удосужился предупредить.

С тех пор мы в ссоре, наша соседка говорит, что я должна извиниться. А я не думаю, что сделала что-то плохое.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бардак   беспорядок   квартира   конфликт   сосед   
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9  комментариев
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27k
Андрей Час назад
Настоящая чугунная сковорода не нуждается ни в каком покрытии
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1k
adssaf afasffdsga 2 минуты назад
Комментарий к фото
Первая же мысль - хохол. Я вот даже не знаю кто и в какой ситуации, кроме хохла, будет так делать. Вообще ни одной мысли.
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1k
Sumrak58100 5 минут назад
Какое-то извращённое представление у них там о Советской России.
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28k
Matrosskin 59 минут назад
"Он не должен злиться на меня, если сам не удосужился предупредить." - а я то думал наоборот, надо предупреждать если ты собрался ехать через пол страны на чужой тачке ( например - можно элементарно переездить ТО)... Америкосы...
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76k
Viktor Час назад
А вот самогона я попросил бы не касаться!

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11k
Б.Касторский Час назад
Ничто так не укрепляет хорошие отношения с соседом, как высокий забор (с)
Многие обижаются за то, что не обговорили некие правила совместного проживания. А потом обиды и взаимные претензии. Понимаю, что некоторые моменты явно выходят за нормы приличия. Но ведь язык есть и поговорить можно.
Единственный раз, когда я жил с "соседями" был в казарме. С тех пор ни разу не было. Чему рад.
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632
Шурман Час назад
Так пол Европы живет , могу сказать одно ни когда не сдавайте квартиры грекам и полякам . Потом еще и драться придется и вызывать полицию и слезы их видеть в суде когда их счета арестовывают и как всегда снимал мальчик а за его косяки что тебе угрожало его мать . Было дело милой женщине сдал хату а на момент подписания что она выехала там было все чисто и жена подписалась за меня что я одобрил а в 8 утра прихожу там бутылки по всему залу свечи на полу и ключи в ящике в презике . Я это сразу остановил так она потом звонила вернуть ей гарант и просила остановить дело в полиции , я добрый человек но не до такой степени . Это нормальное явление , они не только свой гарант за 2-3 месяца теряют но и подписи свои не читают :) я за их счет 8 раз квартиру ремонтировал а теперь я ее законсервировал .
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Fuchsia

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