19 соседей по квартире, место которых в свинарнике

Я живу с тремя соседями (один парень и две девушки, я тоже девушка). Мы с этим парнем дружим и иногда помогаем друг другу. Учимся в одном университете.

На весенних каникулах я пожаловалась ему, что не знаю, куда поехать, поскольку у меня нет машины. Он сказал, что едет домой повидаться с семьёй, а я могу взять его машину. Я обрадовалась, у него ещё и машина хорошая (внедорожник Mercedes).

Итак, он едет домой, а я собираюсь с друзьями в поездку. В итоге мы едем в Лас-Вегас из Мэриленда, путь был долгий, но веселый. Когда я вернулась, сосед спросил, как прошла поездка, и взбесился. Он думал, что мы съездим на пляж или еще куда поблизости, максимум несколько часов езды, но не на западное побережье. Я сказала, что он ничего не говорил о расстоянии, когда одалживал машину. Он не должен злиться на меня, если сам не удосужился предупредить.

С тех пор мы в ссоре, наша соседка говорит, что я должна извиниться. А я не думаю, что сделала что-то плохое.