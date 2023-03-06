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Какие звуки издает самая опасная птица на земле

Какие звуки издает самая опасная птица на земле

Автор:
06 марта 2023 11:16
Сообщество : Животные
Метки: Казуар   видео   звук   природа   птицы   факты   фото   
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Казуар – самая опасная и непредсказуемая птица на планете⁠⁠. Каждый год по крайней мере один австралиец покидает этот бренный мир, столкнувшись именно с казуаром.

Если произошло столкновение с данной птичкой, не стоит от них убегать, поскольку это нереально, ибо 50 км/ч для них – норма. Вооружены они острыми и длинными когтями по 12 см., закрепленными на невероятно сильных ногах.

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Метки: Казуар   видео   звук   природа   птицы   факты   фото   
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9  комментариев
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8k
Tamdima Час назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 20 минут назад
Так она ещё и прыгает, и плавает.
===
"Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес, могут прыгать до 1,5 метров в высоту и очень хорошо плавают."
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28k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
в игре фар край 3 кажется ее сделали одной из неприятных черт местной фауны

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1k
Дмитрий Носов Полчаса назад
Будто канализацию вантузом прочищают)
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25k
Serg2001 Полчаса назад
У меня так кран урчит, когда воду в доме отключают
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1k
Виктор Глущенко 46 минут назад
Схватил за шею и оторвал бошку . Индюк австралийский . Пипец монстр . Вы что там нюхаете в Афстралии что вас индюки убивают ?
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14k
banzai7 55 минут назад
Так ЭТО ещё и ростом с человека. Видел подобного динозавра в парке птиц "Воробьи". Рекомендую к посещению.
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