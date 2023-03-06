Какие звуки издает самая опасная птица на земле

434
1
1
Казуар – самая опасная и непредсказуемая птица на планете. Каждый год по крайней мере один австралиец покидает этот бренный мир, столкнувшись именно с казуаром.
Если произошло столкновение с данной птичкой, не стоит от них убегать, поскольку это нереально, ибо 50 км/ч для них – норма. Вооружены они острыми и длинными когтями по 12 см., закрепленными на невероятно сильных ногах.
Источник:
Ссылки по теме:
- 14 фото о том, как спасают сов, живущих под землей, и для чего им строят новые норы
- Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри
- Китоглав: необычная птица с гигантским клювом
- Питоху - ядовитая птица, с которой лучше не связываться
- Чем может закончиться первый полет белых соколов
Новости партнёров
===
"Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес, могут прыгать до 1,5 метров в высоту и очень хорошо плавают."