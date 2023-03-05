FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2508 постов • 514 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Сокровенная мечта геолога: самое короткое путешествие к&nbsp;«центру Земли»

Сокровенная мечта геолога: самое короткое путешествие к «центру Земли»

Автор:
05 марта 2023 09:23
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   геолог   люди   путешествия   фото   центр земли   
759
3

Национальный парк Грос Морн в Канаде — это одно из немногих мест, где вы можете ступить на мантию Земли, не копая ни сантиметра.

Парк Грос Морн предоставляет геологам одни из лучших в мире экспонатов для изучения процесса тектоники плит.

Под земной корой на глубине от 30 до 2900 километров находятся минералы и горные породы в мантии, которая занимает около 80 % объёма Земли. Человеку не удавалось достичь даже верхнего слоя мантии, разве что в фантастических фильмах. Но в национальном парке Грос Морн люди могут найти фрагменты мантии, которые лежат прямо под ногами.

3 октября 2017 года инструмент OLI (Operational Land Imager) на спутнике Landsat 8 получил изображения национального парка Грос Морн в естественных цветах. Это всемирное наследие ЮНЕСКО охватывает 1800 квадратных километров острова Ньюфаундленд у северо-восточных берегов Северной Америки.

В парке находится часть гор Лонг-Рэндж, подгруппы канадских Аппалачей, которые образовались 1,2 миллиарда лет назад, когда современная Северная Америка столкнулась с другим континентом. С тех пор эти горы подверглись эрозии и оставили после себя гнейсовые и гранитные структуры Дальнего хребта. В парке находятся одни из самых высоких гор Лонг-Рэнджа.

Плато, расположенное в южной части парка, считается одной из его самых ярких особенностей. Земля цвета ржавчины богата перидотитовыми породами верхней части мантии Земли. Скала вытеснена на поверхность около 500 миллионов лет назад в результате процесса субдукции - когда две плиты земной коры сталкиваются. Выделяющиеся среди пышного зеленого парка желтовато-красные плато сыграли решающую роль в подтверждении теории тектоники плит.

Канадское космическое агентство изучает этот район, чтобы преуспеть в поисках жизни за пределами Земли. Ученые изучают способность выживания микробов в богатых железом породах, которые похожи на экстремальные условия Марса .

Одна из самых больших природных угроз для парка — большая популяция лосей, которая в 5-20 раз больше, чем в других частях Канады. Появившиеся в этом районе около 100 лет назад они уничтожают большие участки северного леса. Сегодня парк находится под защитой «Закона о национальных парках Канады».


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   геолог   люди   путешествия   фото   центр земли   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Lexx 3 часа назад
В центре Земли ни фига не мантия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
speaktr-st 10 минут назад
Опять перевод американского школьного реферата на троечку.
Или кто-то с chatgpt развлекается и постит его высеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

270682



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили беженцы из Украины
Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Набирающие популярность в сообществах
Умер Том Сайзмор
Умер Том Сайзмор
Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#забавно#наука#США#Жизнь#Еда#факты#авария
#Юмор#картинки#интересно#Прикол#Приколы#Фотографии#Москва#кино#удивительное рядом#машина
#история#люди#в мире#подборка#СССР#Ynews#полиция#новости#познавательно#скандал
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью 10 полезных советов от местных жителей: что не стоит делать туристам в их стране 10 полезных советов от местных жителей: что не стоит делать туристам в их стране 2 брата, 2 мотоцикла и целая страна: путешествие по Марокко на двух колесах 2 брата, 2 мотоцикла и целая страна: путешествие по Марокко на двух колесах Почему нельзя посещать город Виттенум в Австралии? Почему нельзя посещать город Виттенум в Австралии? Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть

На что жалуетесь?

Вернуться