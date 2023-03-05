Сокровенная мечта геолога: самое короткое путешествие к «центру Земли»

Национальный парк Грос Морн в Канаде — это одно из немногих мест, где вы можете ступить на мантию Земли, не копая ни сантиметра.
Парк Грос Морн предоставляет геологам одни из лучших в мире экспонатов для изучения процесса тектоники плит.
Под земной корой на глубине от 30 до 2900 километров находятся минералы и горные породы в мантии, которая занимает около 80 % объёма Земли. Человеку не удавалось достичь даже верхнего слоя мантии, разве что в фантастических фильмах. Но в национальном парке Грос Морн люди могут найти фрагменты мантии, которые лежат прямо под ногами.
3 октября 2017 года инструмент OLI (Operational Land Imager) на спутнике Landsat 8 получил изображения национального парка Грос Морн в естественных цветах. Это всемирное наследие ЮНЕСКО охватывает 1800 квадратных километров острова Ньюфаундленд у северо-восточных берегов Северной Америки.
В парке находится часть гор Лонг-Рэндж, подгруппы канадских Аппалачей, которые образовались 1,2 миллиарда лет назад, когда современная Северная Америка столкнулась с другим континентом. С тех пор эти горы подверглись эрозии и оставили после себя гнейсовые и гранитные структуры Дальнего хребта. В парке находятся одни из самых высоких гор Лонг-Рэнджа.
Плато, расположенное в южной части парка, считается одной из его самых ярких особенностей. Земля цвета ржавчины богата перидотитовыми породами верхней части мантии Земли. Скала вытеснена на поверхность около 500 миллионов лет назад в результате процесса субдукции - когда две плиты земной коры сталкиваются. Выделяющиеся среди пышного зеленого парка желтовато-красные плато сыграли решающую роль в подтверждении теории тектоники плит.
Канадское космическое агентство изучает этот район, чтобы преуспеть в поисках жизни за пределами Земли. Ученые изучают способность выживания микробов в богатых железом породах, которые похожи на экстремальные условия Марса .
Одна из самых больших природных угроз для парка — большая популяция лосей, которая в 5-20 раз больше, чем в других частях Канады. Появившиеся в этом районе около 100 лет назад они уничтожают большие участки северного леса. Сегодня парк находится под защитой «Закона о национальных парках Канады».
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