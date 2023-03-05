Сокровенная мечта геолога: самое короткое путешествие к «центру Земли»

Парк Грос Морн предоставляет геологам одни из лучших в мире экспонатов для изучения процесса тектоники плит.

Под земной корой на глубине от 30 до 2900 километров находятся минералы и горные породы в мантии, которая занимает около 80 % объёма Земли. Человеку не удавалось достичь даже верхнего слоя мантии, разве что в фантастических фильмах. Но в национальном парке Грос Морн люди могут найти фрагменты мантии, которые лежат прямо под ногами.

3 октября 2017 года инструмент OLI (Operational Land Imager) на спутнике Landsat 8 получил изображения национального парка Грос Морн в естественных цветах. Это всемирное наследие ЮНЕСКО охватывает 1800 квадратных километров острова Ньюфаундленд у северо-восточных берегов Северной Америки.

В парке находится часть гор Лонг-Рэндж, подгруппы канадских Аппалачей, которые образовались 1,2 миллиарда лет назад, когда современная Северная Америка столкнулась с другим континентом. С тех пор эти горы подверглись эрозии и оставили после себя гнейсовые и гранитные структуры Дальнего хребта. В парке находятся одни из самых высоких гор Лонг-Рэнджа.