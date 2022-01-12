Почему нельзя посещать город Виттенум в Австралии?

Город Виттенум в районе Пилбара на западе Австралии имеет дурную славу. Уже несколько десятилетий въезд и пребывание на территории города строжайше запрещены местными властями.
Город стал призраком. Уже 50 лет в нем нет ни одного жителя. Власти постоянно предупреждают, что даже недолгое пребывание в Виттенуме угрожает жизни и здоровью.
Тем не менее, каждый год туда отправляются группы туристов. И их поток не иссякает, несмотря на запреты.
Почему же нельзя посещать Виттенум?
Что толкает туристов ехать в город, где им грозит реальный вред?
Трагедия целого города
История Виттенума печальна. Городок на 20 тысяч жителей был построен в 1930 года. Для Австралии это достаточно крупное поселение.
Экономика Виттенума держалась на добыче и переработке асбеста. О его канцерогенных свойствах тогда ничего еще не знали.
Город просуществовал более 30 лет. За это время пыль от добычи асбеста заразила все окрестности. Каждый уголок города был им пропитан. Всего пыль осела на 50 тысячах гектаров. Со временем концентрация токсичных веществ в почве и воздухе стала столь велика, что в городе начались массовые заболевания.
Всего за последний период существования Виттенума от заболеваний, связанных с токсинами, пострадали 2000 человек, то есть каждый десятый житель.
Люди стали потихоньку покидать Виттенум. Но в 1966 году власти постановили целиком закрыть город и отселить из него всех. С тех под Виттенум является запретной территорией, власти постоянно предупреждают о том, что находится в нем смертельно опасно.
Асбест смешался с почвой и водой. В воздух выделяются токсичные вещества. Их концентрация неравномерна. Где-то человек может получить легкий, отсроченный вред, о котором узнает лишь несколько лет спустя. Но попав в место с насыщенными токсичными парами, можно и пострадать сразу.
Назад, в 60-е
Из-за моментального отселения город остался в том виде, в каком был на момент 1966 года. Увозить имущество смысла не имело, так как оно все было заражено. Выселяемые люди бросили все.
Пустые магазины с товарами на полках. Машины и велосипеды на улицах. Мебель и вещи в открытых домах. Кафе и общественные здания. Все это стоит в первозданном виде.
Мода, стиль, реклама, вещи 60-х годов создают эффект остановившегося времени. "Капсула времени" всегда привлекает людей...
Нельзя, но очень хочется... Чернобыльская судьба
Все началось с того, что местная женщина-фотограф написала о романтике заброшенного города, в котором можно увидеть поселение таким, каким оно реально был 50 с лишним лет назад. Сама фотограф не была в Виттенуме, но писала, что побывать там было бы любопытно.
В результате в мертвый город потянулись толпы туристов, которые считают такую поездку экстремальным приключением. Перекрыть туда дороги нереально, город расположен на отшибе, на большом удалении от крупных населенных пунктов.
Причем посещают город не только сталкеры-одиночки.
Идею подхватили местные турагентства, активно предлагающие уик-энд в заброшенном городе. Законсервированные 60-е годы придают поездке романтики, а угроза, которая не видна глазу — адреналин.
Местный губернатор постоянно заявляет, что такие поездки рискованны. А деятельность тех, кто их организовывает — безответственна.
Но человеческое любопытство и беспечность в сочетании с жаждой турагентств получить немалую прибыль от сталкерских поездок пока побеждают благоразумие.
Источник:
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