Почему нельзя посещать город Виттенум в Австралии?

Город стал призраком. Уже 50 лет в нем нет ни одного жителя. Власти постоянно предупреждают, что даже недолгое пребывание в Виттенуме угрожает жизни и здоровью.

Тем не менее, каждый год туда отправляются группы туристов. И их поток не иссякает, несмотря на запреты.

Почему же нельзя посещать Виттенум?

Что толкает туристов ехать в город, где им грозит реальный вред?

Трагедия целого города

История Виттенума печальна. Городок на 20 тысяч жителей был построен в 1930 года. Для Австралии это достаточно крупное поселение.

Экономика Виттенума держалась на добыче и переработке асбеста. О его канцерогенных свойствах тогда ничего еще не знали.