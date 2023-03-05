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15 дорогостоящих ошибок и происшествий, которые стоили людям целого состояния

15 дорогостоящих ошибок и происшествий, которые стоили людям целого состояния

Автор:
05 марта 2023 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   неповезло   неудача   ошибка   происшествие   фото   
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Мы все совершаем ошибки — это часть человеческого бытия, но некоторые из них обходятся дороже, чем другие. Представьте, что вы испачкали новенькую одежду или купили обувь не того размера. Это незначительные неудачи по сравнению с просчётами, которые ждут вас в этой статье.

Некоторые из этих ошибок могут стоить миллионы и даже миллиарды долларов. От безалаберности крупных корпораций и простого невезения до дорогостоящих оплошностей в строительных проектах — эти ошибки не оставят вас равнодушными. Но не верьте нам на слово, сами убедитесь в истинной цене этих дорогостоящих промахов.

 

«Мой ноутбук был убит одним зерном бурого риса, которое оказалось между клавиатурой и экраном в то время, когда я закрывал ноутбук»

×
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«Коллега отправил мне фотографию того, что произошло в его ночную смену»

 

«Если в какой-то момент вам срочно понадобится выбросить свой пенопластовый стакан из окна во время движения по шоссе, не делайте этого»

 

Вот, что бывает, когда за руль самого быстрого автомобиля в мире садится неопытный водитель

 


 

Непонятно, как можно было въехать в дом, но это произошло

 

«Недавно воспользовалась сервисом, позволяющим брать дорогую одежду и сумки напрокат. Доставщик просто бросил пакет с заказанными вещами через мой забор. У меня две собаки»

 

«Кабельщик просверлил дыру в стене дома, сверло прошло через шкаф у стены, сделало дырку в чехле и попало в дорогую гитару Martin HD-28V»

 

Ребятам из Audi повезло, что они остались живы!

 


 

«Когда тигровая акула, которую вы фотографируете, уплывает вместе с вашей камерой»

 

Кто-то разбил Porsche на тест-драйве в Лос-Анджелесе

 

«Вероятно, самое дорогое удовольствие, которое он когда-либо получал»

 

«Сегодня утром в нашей лаборатории произошёл прорыв трубы. В кампусе никого не было, чтобы устранить это, поэтому не полу было 10 см воды и бесчисленное количество разрушенного оборудования»

 


 

«Мой кот забежал в гараж, сел на крышу моей машины, затем опрокинул лестницу, которая помяла мою машину»

 

Это кажется дорогой ошибкой

 

«Моя собака нашла мою заначку на черный день и съела ее»


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Метки: в мире   люди   неповезло   неудача   ошибка   происшествие   фото   
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8  комментариев
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Lexx Час назад
Матрица от ноутбука не такое уж состояние, если менять самому.
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824
Sumrak58100 2 минуты назад
"Недавно воспользовалась сервисом, позволяющим брать дорогую одежду и сумки напрокат". На эту цитату, можно ответить другой цитатой: "слишком много людей тратят деньги, которых у них нет, чтобы купить вещи, которые им не нужны, дабы впечатлить людей, которых они не любят".
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22
NFK Полчаса назад
Я живу в кирпичном доме застройки 1957-1960 гг. Типичная сталинка с трехметровыми потолками. Так вот у меня межкомнатные стены в 2 раза толще, чем в этом британском сарайчике. На чем там вообще держались межэтажные перекрытия? Реально стену кувалдой пробить можно.
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370
Андрей Понамарев 46 минут назад
Стены в пол кирпича и 2 этажа, да его с ноги проломить можно
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3k
lekha-fil Час назад
Машина стоит на стоянке. Опять звиздёж.
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3k
lekha-fil Час назад
Ой, ни п.и*з.д*и.
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30
Александр Портениер lekha-fil 57 минут назад
Если в стакане осталось 200-300 мл жидкости + скорость встречного авто то так и будет.
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