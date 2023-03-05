15 дорогостоящих ошибок и происшествий, которые стоили людям целого состояния

Мы все совершаем ошибки — это часть человеческого бытия, но некоторые из них обходятся дороже, чем другие. Представьте, что вы испачкали новенькую одежду или купили обувь не того размера. Это незначительные неудачи по сравнению с просчётами, которые ждут вас в этой статье.