15 дорогостоящих ошибок и происшествий, которые стоили людям целого состояния

Мы все совершаем ошибки — это часть человеческого бытия, но некоторые из них обходятся дороже, чем другие. Представьте, что вы испачкали новенькую одежду или купили обувь не того размера. Это незначительные неудачи по сравнению с просчётами, которые ждут вас в этой статье.
Некоторые из этих ошибок могут стоить миллионы и даже миллиарды долларов. От безалаберности крупных корпораций и простого невезения до дорогостоящих оплошностей в строительных проектах — эти ошибки не оставят вас равнодушными. Но не верьте нам на слово, сами убедитесь в истинной цене этих дорогостоящих промахов.
«Мой ноутбук был убит одним зерном бурого риса, которое оказалось между клавиатурой и экраном в то время, когда я закрывал ноутбук»
«Коллега отправил мне фотографию того, что произошло в его ночную смену»
«Если в какой-то момент вам срочно понадобится выбросить свой пенопластовый стакан из окна во время движения по шоссе, не делайте этого»
Вот, что бывает, когда за руль самого быстрого автомобиля в мире садится неопытный водитель
Непонятно, как можно было въехать в дом, но это произошло
«Недавно воспользовалась сервисом, позволяющим брать дорогую одежду и сумки напрокат. Доставщик просто бросил пакет с заказанными вещами через мой забор. У меня две собаки»
«Кабельщик просверлил дыру в стене дома, сверло прошло через шкаф у стены, сделало дырку в чехле и попало в дорогую гитару Martin HD-28V»
Ребятам из Audi повезло, что они остались живы!
«Когда тигровая акула, которую вы фотографируете, уплывает вместе с вашей камерой»
Кто-то разбил Porsche на тест-драйве в Лос-Анджелесе
«Вероятно, самое дорогое удовольствие, которое он когда-либо получал»
«Сегодня утром в нашей лаборатории произошёл прорыв трубы. В кампусе никого не было, чтобы устранить это, поэтому не полу было 10 см воды и бесчисленное количество разрушенного оборудования»
«Мой кот забежал в гараж, сел на крышу моей машины, затем опрокинул лестницу, которая помяла мою машину»
Это кажется дорогой ошибкой
«Моя собака нашла мою заначку на черный день и съела ее»
Источник:
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