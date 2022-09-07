16 нелепых многомиллионных аварий, которыми поделились люди из разных уголков планеты

Люди со всего земного шара поделились историями о самых неудачных катастрофах, которые обошлись слишком дорого.
Как правило, подобные ситуации наносят ущерб лишь нашей гордости и самооценке, а если отнестись к ним с юмором, то даже наше психическое состояние не пострадает. Ну, а если вы из той категории людей, которые считают день испорченным из-за разбитой кружки или подгоревших блинчиков, то спешим вас заверить, что это не так уж плохо. Иногда ошибки стоят слишком дорого, и вот примеры таких неудач, которые заставят вас зажмуриться от увиденного. Этими авариями поделились люди из разных уголков планеты, и они точно помогут почувствовать себя более уверенными и пересмотреть свое отношение к пролитому кофе и прочим мелким недоразумениям.
Авария во время Гран-при Макао: на гонках подобное далеко не редкость
Подрисованные глаза на картине стоимостью 75 млн рублей в галерее Екатеринбурга
Поезд в шведском городе Сальтшёбаден, въехавший в жилой дом
Контейнеровоз Rena, севший на мель недалеко от Новой Зеландии в 2011 году
Возможно, он решил охладиться
Автовоз перевозил автомобили Tesla, но не доставил их в пункт назначения
Робот-доставщик, попавший в дорожный плен из бетона
Спутник стоимостью в несколько миллионов долларов потерпел неудачу еще в лаборатории
Возможно, автобус решил, что тоже может летать
И как только такое могло случиться
Круизное судно «Коста Конкордия», потерпевшее крушение
Когда решил проредить деревья, а получилось проредить и дом тоже
Наглядная демонстрация фразы «Чувствую себя совершенно разбитым»
Затопленная ферма биткоинов
Строительные леса, завалившиеся на Биг-Бен
Мастер парковки
Источник:
АНТИФИШКИ
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