16 нелепых многомиллионных аварий, которыми поделились люди из разных уголков планеты

Как правило, подобные ситуации наносят ущерб лишь нашей гордости и самооценке, а если отнестись к ним с юмором, то даже наше психическое состояние не пострадает. Ну, а если вы из той категории людей, которые считают день испорченным из-за разбитой кружки или подгоревших блинчиков, то спешим вас заверить, что это не так уж плохо. Иногда ошибки стоят слишком дорого, и вот примеры таких неудач, которые заставят вас зажмуриться от увиденного. Этими авариями поделились люди из разных уголков планеты, и они точно помогут почувствовать себя более уверенными и пересмотреть свое отношение к пролитому кофе и прочим мелким недоразумениям.

Авария во время Гран-при Макао: на гонках подобное далеко не редкость