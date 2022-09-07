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16 нелепых многомиллионных аварий, которыми поделились люди из разных уголков планеты

16 нелепых многомиллионных аварий, которыми поделились люди из разных уголков планеты

Автор:
07 сентября 2022 10:14
Сообщество : Аварии
Метки: авария   в мире   история   люди   неудача   фото   
734
17

Люди со всего земного шара поделились историями о самых неудачных катастрофах, которые обошлись слишком дорого.

Как правило, подобные ситуации наносят ущерб лишь нашей гордости и самооценке, а если отнестись к ним с юмором, то даже наше психическое состояние не пострадает. Ну, а если вы из той категории людей, которые считают день испорченным из-за разбитой кружки или подгоревших блинчиков, то спешим вас заверить, что это не так уж плохо. Иногда ошибки стоят слишком дорого, и вот примеры таких неудач, которые заставят вас зажмуриться от увиденного. Этими авариями поделились люди из разных уголков планеты, и они точно помогут почувствовать себя более уверенными и пересмотреть свое отношение к пролитому кофе и прочим мелким недоразумениям.


Авария во время Гран-при Макао: на гонках подобное далеко не редкость

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Подрисованные глаза на картине стоимостью 75 млн рублей в галерее Екатеринбурга

Поезд в шведском городе Сальтшёбаден, въехавший в жилой дом

Контейнеровоз Rena, севший на мель недалеко от Новой Зеландии в 2011 году

Возможно, он решил охладиться

Автовоз перевозил автомобили Tesla, но не доставил их в пункт назначения

Робот-доставщик, попавший в дорожный плен из бетона

Спутник стоимостью в несколько миллионов долларов потерпел неудачу еще в лаборатории

Возможно, автобус решил, что тоже может летать

И как только такое могло случиться

Круизное судно «Коста Конкордия», потерпевшее крушение

Когда решил проредить деревья, а получилось проредить и дом тоже

Наглядная демонстрация фразы «Чувствую себя совершенно разбитым»

Затопленная ферма биткоинов

Строительные леса, завалившиеся на Биг-Бен

Мастер парковки

Источник:

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Метки: авария   в мире   история   люди   неудача   фото   
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2  комментария
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6k
Ыукп 14 минут назад
А где?????

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4k
Нескучный сад 12 минут назад
Робот-доставщик, застрявший колёсами в бетоне, точно "многомиллионная авария"???
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