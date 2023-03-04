В Балтиморе уходивший от погони угонщик попал в аварию и снёс ветхий дом

При этом полицейские теперь тоже находятся под следствием.
Инцидент произошёл ещё 8 февраля, однако запись обнародовали только сейчас. 33-летний Шон Ли угнал "Сонату" и попытался уйти от полицейских. Однако на перекрестке он зацепил другую машину, протащил её до бордюра и врезался в ветхое здание, которое в буквальном смысле рассыпалось, завалив кирпичами обе машины. Самое трагичное, что погиб ни в чём не повинный 54-летний мужчина, проходивший в момент аварии по тротуару. В общей сложности пострадали 5 человек. Преступник и водитель второй машины до сих пор находятся в больнице.
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Примечательно, что родственники погибшего пешехода обвиняют во всём полицейских. По закону, местным копам запрещено преследовать подозреваемых в совершении имущественного преступления, к которым относится кража автомобиля. Погони разрешены только в случае, если преступник опасен или совершил тяжкое преступление вроде вооружённого ограбления или убийства. Полицейские же со своей стороны утверждают, что когда угонщик ускорился, они решили его отпустить, но было уже слишком поздно — через несколько секунд он попал в аварию.
Так или иначе, но причастные к инциденту офицеры сейчас находятся под следствием Независимого следственного отдела генерального прокурора.
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