В Балтиморе уходивший от погони угонщик попал в аварию и снёс ветхий дом

Примечательно, что родственники погибшего пешехода обвиняют во всём полицейских. По закону, местным копам запрещено преследовать подозреваемых в совершении имущественного преступления, к которым относится кража автомобиля. Погони разрешены только в случае, если преступник опасен или совершил тяжкое преступление вроде вооружённого ограбления или убийства. Полицейские же со своей стороны утверждают, что когда угонщик ускорился, они решили его отпустить, но было уже слишком поздно — через несколько секунд он попал в аварию.

Так или иначе, но причастные к инциденту офицеры сейчас находятся под следствием Независимого следственного отдела генерального прокурора.