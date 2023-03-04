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Несколько деревенских фото, которые поднимут настроение

Несколько деревенских фото, которые поднимут настроение

Автор:
04 марта 2023 14:14
Сообщество : Юмор
Метки: деревня   смешные ситуации.   фото   
1126
12

Жизнь в деревне - то еще занятие. Там люди работящие, совсем не избалованные роскошью, как городские. И добрые, отзывчивые, …и зачастую весёлые. Разные. Снимки без лишних слов. Хорошего настроения!

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Метки: деревня   смешные ситуации.   фото   
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6  комментариев
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7k
klop Час назад
Что это? Какой у него функционал?

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17k
Александр Сучков Полчаса назад
а че на 2й фотке Жучка не впрягается? И да- две три постановы, а жигуль на телеге- хороший фотожоп, цветовой контраст машины и окружающих объектов- раз и жопа лошади не алле, видно, что "врезали" авто. Имхо
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Кот Скрипалей Час назад
Говно статья...
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