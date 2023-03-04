Несколько деревенских фото, которые поднимут настроение

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Жизнь в деревне - то еще занятие. Там люди работящие, совсем не избалованные роскошью, как городские. И добрые, отзывчивые, …и зачастую весёлые. Разные. Снимки без лишних слов. Хорошего настроения!
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Метки: деревня смешные ситуации. фото
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