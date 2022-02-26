В Нидерландах строят дома прямо в воде, надеясь спастись от наводнений и всемирного потопа

Чтобы избежать возможных проблем от наводнений, надо строить дома прямо на воде. Примерно так рассуждали те люди, которые построили целую деревню на реке недалеко от Амстердама.
Сами они назвали это "устойчивое плавучие сообщество" и, говорят, будущие жители готовились к строительству около 10 лет.
Конечно, жить на воде – это что-то романтическое, что ассоциируется со свободой, возможностью быстрой смены "места жительства" благодаря тому, что по воде можно быстро переместиться куда-нибудь. Именно это чаще всего ценят, например, те, кто живёт в лодках и на яхтах.
В случае с появлением Schoonschip – так называется эта "водная деревня" в Нидерландах – такой свободы передвижения нет. Дома построены на сваях, вбитых в дно реки – это больше похоже на знаменитый "Озёрный город" из "Властелина колец" (хотя выглядит менее глобально, конечно). Так в чём же необычность Schoonschip и как это помогает его жителям бороться с наводнениями?
А очень просто – дома поднимаются вместе с водой, поэтому их никогда не затопляет. Идея в том, что дома крепятся к сваям не капитально, а словно поплавки в унитазе (простите за такое сравнение, но это самый наглядный пример). Поэтому дома как бы скользят по сваям и могут подниматься вверх и вниз в случаях, если вода прибывает или, соответственно, убывает.
Здания как правило небольшие, в 2-3 этажа, и стоят на воде группами – так, чтобы можно было использовать один причал для нескольких домов. В итоге это выглядит как общая деревянная дорога, от которой отходят "тропинки" ко входу каждого строения.
Судя по всему, этот причал сделан так же, как здания, поэтому тоже подстраивается под уровень воды. Жители называют его "умный причал". Тут вообще используется много пафосных терминов – про осознанность, экологию и всё такое.
Честно говоря, немного непонятно, зачем инициаторам строительства этой "водной деревни", скажем, так активно подчёркивать, что их идея может стать хорошим решением проблем, связанных с изменением климата и повышением уровня моря – какое-то ожидание апокалипсиса или всемирного потопа. Впрочем, кому, как не жителям Нидерландов, больше четверти территории которых и сейчас находится ниже уровня моря, больше всего переживать по такому поводу.
Но нам интересней сама история возникновения Schoonschip. Всё это "плавучее сообщество" появилось только в 2021 году, хотя идея появилась за 10 лет до этого. Интересно, что на самом деле из трёх десятков "водных участков" половина принадлежит членам всего двух семей. При этом домов тут насчитывается 46 штук, а общее число жителей равно сотне человекам.
Не без гордости обитатели Schoonschip говорят о том, что каждое здание здесь уникально – хоть их разработкой и занимались профессиональные архитекторы, но над проектом каждого отдельного дома работали в том числе его будущие жители. Как и над общей концепцией – так что как раз модные тезисы про самовыражение и творческий подход – в данном случае уже не пустые слова.
Скажем, "умные причалы" изначально придумывались так, чтоб соседям было легко друг до друга добраться и чтобы появились удобные общие зоны. А дома при этом расположены таким образом, чтобы у всех был свой вид на открытую воду. Понятно, что у жителей общая ответственность за коммуникации и, кстати, тут всё подключено к местной канализации и системе подачи воды.
При этом все дома в Schoonschip оборудованы солнечными батареями, хотя, судя по всему, дома всё же подключены и к городской электросети. Интересно то, что эти солнечные батареи вырабатывают столько энергии, что жители её ещё и продают в общую электросеть страны.
Отчасти причина появления таких излишков в том, что батареи стоят на крыше каждого дома в обязательном порядке. Вообще, если говорить о слове "сообщество", то его здесь можно ставить на первое место – у жителей Schoonschip, к примеру, есть общие вещи вроде велосипедов, автотранспорта или даже еды. Наверное, есть в этом что-то от "хиповской коммунны", но однозначно здесь есть и свои лидеры, которые занимаются руководством и установкой правил.
А если говорить о технических и организационных аспектах, то эти сообщества могут полностью вписываться в городскую структуру – недаром местные власти уже подгоняют нужные законы под эту тенденцию, в том числе правила "нарезки" водных участков.
Так или иначе, Schoonschip – один из самых ярких примеров строительства таких посёлков на воде, и он уже стал местной достопримечательностью. Но подобные дома строят и в других местах – в Амстердаме официально насчитывается около 3 тысяч плавучих домов, при этом часто они появляются в сравнительно заброшенных кварталах, давая им "вторую жизнь".
Обсуждаются уже и более серьёзные проекты – скажем, строительство искусственного острова с такими вот домами в Балтийском море. Или использование технологии на островах в океанах, ожидание повышения уровня которого тоже давно стало частью "климатической повестки".
Источник:
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