В Нидерландах строят дома прямо в воде, надеясь спастись от наводнений и всемирного потопа

Конечно, жить на воде – это что-то романтическое, что ассоциируется со свободой, возможностью быстрой смены "места жительства" благодаря тому, что по воде можно быстро переместиться куда-нибудь. Именно это чаще всего ценят, например, те, кто живёт в лодках и на яхтах.

В случае с появлением Schoonschip – так называется эта "водная деревня" в Нидерландах – такой свободы передвижения нет. Дома построены на сваях, вбитых в дно реки – это больше похоже на знаменитый "Озёрный город" из "Властелина колец" (хотя выглядит менее глобально, конечно). Так в чём же необычность Schoonschip и как это помогает его жителям бороться с наводнениями?