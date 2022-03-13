Наукан: заброшенная деревня на Севере, из которой видна Аляска

Наукан находится на мысе Дежнёва — одном из самых отдаленных уголков России. Это бывшая эскимосская деревня, и стоит она прямо на берегу Берингова пролива, который отделяет Россию от Аляски.

Основали этот поселок несколько веков назад. Еще за восемьдесят лет до Витуса Беринга мимо деревни проплывал другой российский исследователь — Семен Дежнёв, и именно он стал первым в истории человеком, кто проплыл между Северной Америкой и Евразией. Недалеко от эскимосского поселка он потерял один из своих кораблей. Память об этом мореплавателе осталась жить в Наукане в виде бюста на местной горе.