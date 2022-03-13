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Наукан: заброшенная деревня на Севере, из которой видна Аляска

Наукан: заброшенная деревня на Севере, из которой видна Аляска (7 фото)

Автор:
13 марта 2022 09:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Наукан   аляска   деревня   север   факты   фото   
282
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Говорят, что киты забирали из деревни самых красивых девушек: это была плата за защиту деревни и удачу местных жителей.

В ясный день отсюда можно увидеть другой конец света — берег Северной Америки, а еще здесь легче наткнуться на кита, чем на человека, если, конечно, он не приплыл вместе с тобой.

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Наукан находится на мысе Дежнёва — одном из самых отдаленных уголков России. Это бывшая эскимосская деревня, и стоит она прямо на берегу Берингова пролива, который отделяет Россию от Аляски.

Основали этот поселок несколько веков назад. Еще за восемьдесят лет до Витуса Беринга мимо деревни проплывал другой российский исследователь — Семен Дежнёв, и именно он стал первым в истории человеком, кто проплыл между Северной Америкой и Евразией. Недалеко от эскимосского поселка он потерял один из своих кораблей. Память об этом мореплавателе осталась жить в Наукане в виде бюста на местной горе.

Увы, сейчас тут остались только эта скульптура, а также несколько строений, которые окнами без стекол смотрят в морскую даль.

Поселок Наукан просуществовал до середины ХХ века, когда было принято решение расселить жителей. В прошлом столетии активно действовала кампания по укрупнению сел, поэтому маленькие деревушки, признанные нежизнеспособными, расформировывали, а их жителей переселяли в крупные поселки с более удобной инфраструктурой для жизни, а также производственными объектами. Наукан стал как раз таким поселком: в 1958 году около 400 жителей перебрались в другие населенные пункты, оставив деревню доживать свой век в одиночестве.

В тот момент все жители относились к тринадцати эскимосским родам, у них был свой язык — науканский. Были и свои сказания и легенды. Например, один из таких мифов гласит, что киты не трогали науканцев благодаря тому, что местные заключили договор с морскими гигантами. Китов тут считали мудрейшими божествами и своими друзьями, так что им отдавали в жены самых красивых девушек. За это киты даровали науканцам удачу и процветание.

Увы, благословение китов не уберегло Наукан от расформирования. Сегодня это деревня-призрак: из построек здесь старое здание метеостанции, покосившиеся хозяйственные постройки, памятник-маяк и бюст Дежнёва на горе. Не очень хорошая судьба и у науканского языка: по последним данным, им владеет лишь 150 человек. Местные жители теперь живут в других поселках Чукотки, а на свою родину практически не приезжают: дороги нет, да и слишком далеко она находится.

Впрочем, изредка сюда захаживают гости: к Наукану пришвартовываются круизные лайнеры, а также экспедиционные корабли. И их тяга к этому месту вполне понятна: не так мало осталось на нашей планете уголков, где можно почувствовать во всей красе дикую природу, рев ветра и запах морской воды. А если повезет, то и увидеть берег Аляски: от Наукана она примерно в восьмидесяти километрах, и если день ясный, то легко можно разглядеть очертания берегов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Наукан   аляска   деревня   север   факты   фото   
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4  комментария
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1k
Пошляк Стебаныч 18 минут назад
А если повезет, то и увидеть берег Аляски: от Наукана она примерно в восьмидесяти километрах, и если день ясный, то легко можно разглядеть очертания берегов.
===
Ну да, земля же плоская.
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22k
Юрий 4 минуты назад
От России до Америки меньше 4 км...
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2k
Лёха 6 минут назад
"бывшая эскимосская деревня" а такие были?
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83k
Taras Kozalupko 15 минут назад
Как можно выродиться?
Да просто отдавай китам в жертву самую красивую девушку и все.
Тут даже метеорологи и геологи не помогут гены усилить
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