FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7190 постов • 780 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 фотографий о том, каково было жить в русской деревне в прошлом веке

15 фотографий о том, каково было жить в русской деревне в прошлом веке

Автор:
23 июля 2022 08:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: деревня   дети   детство   люди   раньше   счастье   фото   
324
18

Колодцы, коромысла и большая печь: деревни в России всегда были особенными.

Сегодня жизнь в деревне не такая, какой была даже полвека назад, ведь элементарно почти везде есть вода, газ и интернет, почта, а зачастую неподалеку и офисы маркетплейсов. Но в прошлом деревенская жизнь была непростой и была связана с ведением большого хозяйства. Это и русская печь, которую нужно было топить даже летом, а зимой по два раза в день, а значит, нужно было заготавливать дрова. Это и животные (и здесь речь далеко не только о питомцах в виде кошки или собаки): коровы, курицы, козы и прочая живность.


Ну и, конечно, огород, без которого вообще невозможно представить деревню, в том числе и современную. За всем этим всегда стоял огромный труд хозяина, однако в этом всем была какая-то особая идиллия. Именно ее и передают эти фотографии, которые запечатлели не только все сложности деревенской жизни, но и невероятную теплоту и любовь к маленькому миру, который окружает деревенских жителей. Так что же такое русская деревня?


Ледяная и очень вкусная вода из колодца...

×
×

...которую часто несли через всю деревню


Река, которая служила и местом отдыха, и местом для стирки

Дети, которые помогают по хозяйству и самостоятельные не по годам

Особый красный угол и посиделки за самоваром

Свои куры, гуси и утки

Местные свадьбы, простые и очень душевные

Дети, греющиеся на печи

Свой транспорт, и зачастую это не автомобиль...

...а иногда даже лошадь

Заготовка дров, которой может заниматься любой член семьи независимо от возраста

Баня с тазиками, паром, а зимой — с прыжками в сугробы

Коровы, которых ранним утром нужно гнать на пастбище и доверить пастуху

Сбой урожая и покос

Дети, которые проводят целые дни на улице

Причудливый интерьер и любовь к ярким цветам

Труд, к которому приучают даже самых маленьких

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: деревня   дети   детство   люди   раньше   счастье   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

432844



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
8 интересных фактов о цветах, которых не существует
8 интересных фактов о цветах, которых не существует
История иван-чая на Руси
История иван-чая на Руси
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#новости#картинки#аварии#природа#люди#дети#Приколы
#Юмор#интересно#животные#Ynews#фотографии#кино#в мире#авто аварии#знаменитости#путешествия
#прикол#история#дтп#Разное#Россия#подборка#забавно#автомобили#наука#сарказм
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х Мать четверых детей раскритиковали за бардак в доме Мать четверых детей раскритиковали за бардак в доме Изобретения, которые были созданы детьми Изобретения, которые были созданы детьми 20 снимков из семейных альбомов, от которых становится тепло на душе 20 снимков из семейных альбомов, от которых становится тепло на душе Винтажные фото с жуткими пасхальными кроликами Винтажные фото с жуткими пасхальными кроликами

На что жалуетесь?

Вернуться