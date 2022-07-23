15 фотографий о том, каково было жить в русской деревне в прошлом веке

Колодцы, коромысла и большая печь: деревни в России всегда были особенными.
Сегодня жизнь в деревне не такая, какой была даже полвека назад, ведь элементарно почти везде есть вода, газ и интернет, почта, а зачастую неподалеку и офисы маркетплейсов. Но в прошлом деревенская жизнь была непростой и была связана с ведением большого хозяйства. Это и русская печь, которую нужно было топить даже летом, а зимой по два раза в день, а значит, нужно было заготавливать дрова. Это и животные (и здесь речь далеко не только о питомцах в виде кошки или собаки): коровы, курицы, козы и прочая живность.
Ну и, конечно, огород, без которого вообще невозможно представить деревню, в том числе и современную. За всем этим всегда стоял огромный труд хозяина, однако в этом всем была какая-то особая идиллия. Именно ее и передают эти фотографии, которые запечатлели не только все сложности деревенской жизни, но и невероятную теплоту и любовь к маленькому миру, который окружает деревенских жителей. Так что же такое русская деревня?
Ледяная и очень вкусная вода из колодца...
...которую часто несли через всю деревню
Река, которая служила и местом отдыха, и местом для стирки
Дети, которые помогают по хозяйству и самостоятельные не по годам
Особый красный угол и посиделки за самоваром
Свои куры, гуси и утки
Местные свадьбы, простые и очень душевные
Дети, греющиеся на печи
Свой транспорт, и зачастую это не автомобиль...
...а иногда даже лошадь
Заготовка дров, которой может заниматься любой член семьи независимо от возраста
Баня с тазиками, паром, а зимой — с прыжками в сугробы
Коровы, которых ранним утром нужно гнать на пастбище и доверить пастуху
Сбой урожая и покос
Дети, которые проводят целые дни на улице
Причудливый интерьер и любовь к ярким цветам
Труд, к которому приучают даже самых маленьких
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20 снимков из семейных альбомов, от которых становится тепло на душе
- Атмосферные фото СССР 70-х
- Винтажные фото с жуткими пасхальными кроликами
- Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми
- Изобретения, которые были созданы детьми