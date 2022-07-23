15 фотографий о том, каково было жить в русской деревне в прошлом веке

Сегодня жизнь в деревне не такая, какой была даже полвека назад, ведь элементарно почти везде есть вода, газ и интернет, почта, а зачастую неподалеку и офисы маркетплейсов. Но в прошлом деревенская жизнь была непростой и была связана с ведением большого хозяйства. Это и русская печь, которую нужно было топить даже летом, а зимой по два раза в день, а значит, нужно было заготавливать дрова. Это и животные (и здесь речь далеко не только о питомцах в виде кошки или собаки): коровы, курицы, козы и прочая живность.

Ну и, конечно, огород, без которого вообще невозможно представить деревню, в том числе и современную. За всем этим всегда стоял огромный труд хозяина, однако в этом всем была какая-то особая идиллия. Именно ее и передают эти фотографии, которые запечатлели не только все сложности деревенской жизни, но и невероятную теплоту и любовь к маленькому миру, который окружает деревенских жителей. Так что же такое русская деревня?

Ледяная и очень вкусная вода из колодца...