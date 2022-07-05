Туннель Голян: рукотворный путь в скале к скрытой деревне

Дорога опасностей

Туннель Голян — это путь, который соединяет небольшую деревню с внешним миром. До того, как он был построен, на его месте находилась грубая и опасная лестница из камней. В 1973 году под руководством Шэнь Минсиня тринадцать сельских жителей собрали средства, продав коз и урожай, и купили инструменты для строительства.

И-за отсутствия современной техники жители деревни прорыли туннель Голян длиной 1300 метров вдоль склона и через гору собственными руками. На самом сложном этапе строительство туннеля продвигалось со скоростью один метр каждые три дня. После 5 лет напряженной работы эта дорога была открыта в 1977 году. За свою крутизну туннель вошел в десятку самых опасных дорог мира.