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Туннель Голян: рукотворный путь в скале к скрытой деревне

Туннель Голян: рукотворный путь в скале к скрытой деревне

Автор:
05 июля 2022 08:49
Сообщество : Путешествия
Метки: Туннель Голян   в мире   деревня   дорога   путешествие   удивительно   фото   
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Голян — деревня, которая находится в горах Тайхан. Она впечатляет путешественников своей природной красотой и труднодоступностью. Туннель Голян до сих пор является единственной дорогой, по которой можно попасть в этот населенный пункт.

Деревня Голян

Деревня расположена в северной части провинции Хэнань. Много лет назад люди, проживающие неподалеку, страдали от нищеты из-за стихийного бедствия. В дополнение ко всему жизнь в эксплуатации помещика не улучшала их благосостояние. Чтобы противостоять угнетению и устремиться к лучшей жизни, Голян, сын фермера, возглавил восстание. Однажды повстанцам необходимо было найти укрытие, которое впоследствии и стало деревней Голян.

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В настоящее время деревня Голян привлекает большое количество туристов своими захватывающими горными хребтами, каменными домами, опасными скалами и не только. Туристы называют эту деревню жемчужиной, скрытой в горах Тайхан. На территории поселения сняли более 40 фильмов и телеспектаклей. Поэтому местность также называют китайской деревней кино и телевидения №1. Многие художественные академии и фотографические ассоциации также выбирают Голян в качестве места для проведения фотосессий.

Дорога опасностей

Туннель Голян — это путь, который соединяет небольшую деревню с внешним миром. До того, как он был построен, на его месте находилась грубая и опасная лестница из камней. В 1973 году под руководством Шэнь Минсиня тринадцать сельских жителей собрали средства, продав коз и урожай, и купили инструменты для строительства.

И-за отсутствия современной техники жители деревни прорыли туннель Голян длиной 1300 метров вдоль склона и через гору собственными руками. На самом сложном этапе строительство туннеля продвигалось со скоростью один метр каждые три дня. После 5 лет напряженной работы эта дорога была открыта в 1977 году. За свою крутизну туннель вошел в десятку самых опасных дорог мира.

Горный туннель — одна из самых опасных дорог мира. Фото: topvoyager.com

Стены туннеля Голян разнообразны по форме, некоторые из них аккуратные и плоские, некоторые неровные. Дорога проходит зигзагом вверх по холму, что вселит ужас в любого путешественника. По сей день добраться до деревни Голян можно только по этому тоннелю.

Источник:

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Метки: Туннель Голян   в мире   деревня   дорога   путешествие   удивительно   фото   
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lekha-fil 2 часа назад
Мало фоток! +++
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44k
SinigamiRuuk 10 минут назад
Я помню в Мире наизнанку нашли того самого дедушку, который это всё по началу делал.
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499
Axel 16 минут назад
"строительство туннеля продвигалось со скоростью один метр каждые три дня"

Без техники, в горах, на высоте это не так уж мало. В Омске метро копают тридцать лет и уже 7,5 километров готово. А это почти 65 см в день и это не молотком и зубилом)
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4k
Михаил Полчаса назад
Сейчас эту дорогу национализировало правительство и получает прибыль от туристов. А жителям не досталось ничего, они так и живут в нищете.
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