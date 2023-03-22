В Индии обезьяна схватила щенка и убежала по крышам

Обезьяны в Индии настолько суровы, что от них можно ждать любой каверзы и даже настоящей беды. Вот один из последних случаев, попавших на видео: обезьяна похитила маленькую чёрно-белую собачку с улицы и забралась с ней на крышу, где её не могли достать.
Инцидент произошёл в Джайпуре, в районе старого города, 18 марта.
Обезьяна схватила щенка за шкирку и он оказался совершенно беспомощен. Кто-то из очевидцев записал короткое видео.
Обезьяна-воришка прыгнула с крыши на соседний балкон, крепко прижав собаку к груди. С балкона перепрыгнула на соседнее строящееся здание. Там в последний раз обернулась, и на это запись обрывается.
Люди стояли внизу, наблюдали за происходящим, кто-то смеялся. Выглядит оно, может, и забавно, но на самом деле собачку жалко. Обезьяна её утащила и дальнейшая судьба собаки не известна.
Наглые и сильные обезьяны — местный бич. И нападают они не только на беспомощных собачек! Лишь за последнее время было несколько случаев, когда из-за них погибли люди — и дети, и взрослые.
Несколько недель назад погибла 70-летняя женщина — на неё напала стая разбушевавшихся обезьян, в попытке убежать от них она поскользнулась и ударилась головой об пол.
В 2021 году обезьяны похитили двух новорожденных девочек-близнецов (им было 8 дней от роду). Одну из девочку обезьяны успели убить, другую удалось у них отбить.
В 2020 году погибла целая семья, мать и её четверо детей. Их раздавила обрушившаяся стена, а разрушила её стая обезьян. Обезьяны основательно потрясли каменную стену, под которой во дворе спали женщина и её дети. Пять жертв.
В 2019 году 50-летний мужчина погиб, упав с террасы своего дома. Опять же, на него напали обезьяны.
За несколько месяцев до этого обезьяна убила полуторамесячную девочку. Она запрыгнула в кроватку ребёнка, чтобы украсть бутылочку с молоком.
В том же году обезьяна убила 60-летнего мужчину и ранила еще девять человек во время устроенных ею беспорядков в одном из городов центральной Индии.
В 2018 году 58-летняя женщина получила тяжёлые травмы и скончалась после того, как на неё напала обезьяна прямо рядом с домом.
Черно-белая собака, похищенная в Джайпуре, также не первый случай, когда обезьяны нападают на собак. Похожий случай произошёл в Таман Лестари Путра, Малайзия, 16 сентября. Примат схватил двухнедельного чёрно-белого щенка (которого теперь зовут Сару) и залез вместе с ним на верхушку электрического столба.
Люди, заметив это, начали бросать в обезьяну небольшие камни и деревяшки, а потом решили запустить петарды рядом с этим местом — в надежде, что громкие звуки её спугнут. Этот план, к счастью, сработал. Обезьяна от неожиданности выронила щенка, падение смягчили кусты, так что щенок не пострадал. Его забрал себе один из местных жителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Только ведь получится как в песне:
Поэтому обезьян интересуют только щенки. Разжившись малышом у потерявшего бдительность местного фермера или у бродячей собаки, бабуины заботятся о нем как о своем детеныше. Они кормят щенка, играют с ним и никогда не обижают.
А потом малыш вырастает и становится для обезьян преданным охранником и защитником. Вместе с другими собаками из стаи он охраняет бабуинов во время набегов на помойки и не разрешает другим животным приближаться к свалке, пока обезьяны из стаи не закончат поиски съестного.
При этом бабуины не считают собак равными себе. Для обезьян они всего лишь существа, которые приносят пользу, но не более.
Вот такое деление на сословие и в животном мире тоже...
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