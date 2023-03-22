В Индии обезьяна схватила щенка и убежала по крышам

Наглые и сильные обезьяны — местный бич. И нападают они не только на беспомощных собачек! Лишь за последнее время было несколько случаев, когда из-за них погибли люди — и дети, и взрослые.

Несколько недель назад погибла 70-летняя женщина — на неё напала стая разбушевавшихся обезьян, в попытке убежать от них она поскользнулась и ударилась головой об пол.

В 2021 году обезьяны похитили двух новорожденных девочек-близнецов (им было 8 дней от роду). Одну из девочку обезьяны успели убить, другую удалось у них отбить.

В 2020 году погибла целая семья, мать и её четверо детей. Их раздавила обрушившаяся стена, а разрушила её стая обезьян. Обезьяны основательно потрясли каменную стену, под которой во дворе спали женщина и её дети. Пять жертв.

В 2019 году 50-летний мужчина погиб, упав с террасы своего дома. Опять же, на него напали обезьяны.

За несколько месяцев до этого обезьяна убила полуторамесячную девочку. Она запрыгнула в кроватку ребёнка, чтобы украсть бутылочку с молоком.

В том же году обезьяна убила 60-летнего мужчину и ранила еще девять человек во время устроенных ею беспорядков в одном из городов центральной Индии.

В 2018 году 58-летняя женщина получила тяжёлые травмы и скончалась после того, как на неё напала обезьяна прямо рядом с домом.