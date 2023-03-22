FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13694 поста • 1658 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Индии обезьяна схватила щенка и убежала по крышам

В Индии обезьяна схватила щенка и убежала по крышам

Автор:
22 марта 2023 16:23
Сообщество : Животные
Метки: Индия   животные видео   и такое бывает   мир животных   обезьяна   обезьяны. приматы   опасные животные   поведение животных   
1271
4
1

Обезьяны в Индии настолько суровы, что от них можно ждать любой каверзы и даже настоящей беды. Вот один из последних случаев, попавших на видео: обезьяна похитила маленькую чёрно-белую собачку с улицы и забралась с ней на крышу, где её не могли достать.

Инцидент произошёл в Джайпуре, в районе старого города, 18 марта.

Обезьяна схватила щенка за шкирку и он оказался совершенно беспомощен. Кто-то из очевидцев записал короткое видео.

Обезьяна-воришка прыгнула с крыши на соседний балкон, крепко прижав собаку к груди. С балкона перепрыгнула на соседнее строящееся здание. Там в последний раз обернулась, и на это запись обрывается.


Люди стояли внизу, наблюдали за происходящим, кто-то смеялся. Выглядит оно, может, и забавно, но на самом деле собачку жалко. Обезьяна её утащила и дальнейшая судьба собаки не известна.

Наглые и сильные обезьяны — местный бич. И нападают они не только на беспомощных собачек! Лишь за последнее время было несколько случаев, когда из-за них погибли люди — и дети, и взрослые.


Несколько недель назад погибла 70-летняя женщина — на неё напала стая разбушевавшихся обезьян, в попытке убежать от них она поскользнулась и ударилась головой об пол.


В 2021 году обезьяны похитили двух новорожденных девочек-близнецов (им было 8 дней от роду). Одну из девочку обезьяны успели убить, другую удалось у них отбить.


В 2020 году погибла целая семья, мать и её четверо детей. Их раздавила обрушившаяся стена, а разрушила её стая обезьян. Обезьяны основательно потрясли каменную стену, под которой во дворе спали женщина и её дети. Пять жертв.


В 2019 году 50-летний мужчина погиб, упав с террасы своего дома. Опять же, на него напали обезьяны.


За несколько месяцев до этого обезьяна убила полуторамесячную девочку. Она запрыгнула в кроватку ребёнка, чтобы украсть бутылочку с молоком.


В том же году обезьяна убила 60-летнего мужчину и ранила еще девять человек во время устроенных ею беспорядков в одном из городов центральной Индии.


В 2018 году 58-летняя женщина получила тяжёлые травмы и скончалась после того, как на неё напала обезьяна прямо рядом с домом.

Черно-белая собака, похищенная в Джайпуре, также не первый случай, когда обезьяны нападают на собак. Похожий случай произошёл в Таман Лестари Путра, Малайзия, 16 сентября. Примат схватил двухнедельного чёрно-белого щенка (которого теперь зовут Сару) и залез вместе с ним на верхушку электрического столба.


Люди, заметив это, начали бросать в обезьяну небольшие камни и деревяшки, а потом решили запустить петарды рядом с этим местом — в надежде, что громкие звуки её спугнут. Этот план, к счастью, сработал. Обезьяна от неожиданности выронила щенка, падение смягчили кусты, так что щенок не пострадал. Его забрал себе один из местных жителей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Индия   животные видео   и такое бывает   мир животных   обезьяна   обезьяны. приматы   опасные животные   поведение животных   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Ego sum qui sum Час назад
у бандерлогов нет Закона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 38 минут назад
Надо просто мулю запустить, что мозг(печень, жопа) обезьяны вылечивает геморой(трипер, голод). А потом ещё и награду назначить!
Только ведь получится как в песне:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Совранский 49 минут назад
А еще бабуины заводят себе для охраны собак. И где, вы думаете, они их берут? Конечно же, воруют у людей. Причем взрослые псы бабуинов не интересуют. Ведь взрослую собаку приручить тяжело, а иногда и невозможно.
Поэтому обезьян интересуют только щенки. Разжившись малышом у потерявшего бдительность местного фермера или у бродячей собаки, бабуины заботятся о нем как о своем детеныше. Они кормят щенка, играют с ним и никогда не обижают.

А потом малыш вырастает и становится для обезьян преданным охранником и защитником. Вместе с другими собаками из стаи он охраняет бабуинов во время набегов на помойки и не разрешает другим животным приближаться к свалке, пока обезьяны из стаи не закончат поиски съестного.

При этом бабуины не считают собак равными себе. Для обезьян они всего лишь существа, которые приносят пользу, но не более.
Вот такое деление на сословие и в животном мире тоже...
https://dzen.ru/a/YOAd_PWcHnmXtRPBhttps://dzen.ru/a/YOAd_PWcHnmXtRPB
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Час назад
Собачка скорее всего уже сдохла. "У обезьян есть садистские наклонности, или как это назвать. Особенно у гамадрилов. Воруют молодняк у любых зверей , у людей , даже у своих сородичей, и мучают до смерти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95613



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30+ доказательств того, что матрица рядом
30+ доказательств того, что матрица рядом
Журналисты показали апартаменты, в которых поселили лидера КНР Си Цзиньпина
Журналисты показали апартаменты, в которых поселили лидера КНР Си Цзиньпина
Набирающие популярность в сообществах
Могли ли в России снять фильм с таким сюжетом?
Могли ли в России снять фильм с таким сюжетом?
"Снова разоделись!": отечественные звёзды на гала-ужине в честь "ЖАРА Music Awards"
"Снова разоделись!": отечественные звёзды на гала-ужине в честь "ЖАРА Music Awards"
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное сходство

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#кино#аварии#люди#США#полиция#Приколы#красота
#Юмор#автомобили#интересное#факты#авто аварии#улыбнуло#история#животные#СССР#маразм
#интересно#позитив#машина#в мире#дтп#познавательно#фильм#забавно#шоу бизнес#роль
Видео с испытанием летающего автомобиля XPeng Видео с испытанием летающего автомобиля XPeng В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки Запасливый дятел спрятал 300 кг желудей в стенах дома Запасливый дятел спрятал 300 кг желудей в стенах дома На рынке женихов в Индии можно купить себе мужа На рынке женихов в Индии можно купить себе мужа В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой

На что жалуетесь?

Вернуться