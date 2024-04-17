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25-летний мужчина, которого мать до сих пор носит на руках

25-летний мужчина, которого мать до сих пор носит на руках

Автор:
17 апреля 2024 12:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Индия   Редкое заболевание   аномалия   истории людей   карликовость   необычные люди   низкорослый   редкий случай   
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Рост Рави Кумара, 25-летнего жителя города Джханси (штат Уттар-Прадеш, Индия), составляет всего 24 дюйма (около 61 см), а вес — 7 кг. Кумар перестал расти в пять лет из-за редкого заболевания.

Рост Рави Кумара составляет всего 24 дюйма, а вес — 15,4 фунта (7 кг), и он считается одним из самых маленьких взрослых людей в Индии.


Кумар — единственный член своей семьи с недостатком роста, и его мать до сих пор ухаживает за ним, как за младенцем. И носит на руках.

Когда в пять лет мальчик перестал расти, мать отвела его к врачу. Там ей сообщили, что малыш страдает от заболевания щитовидной железы, которое замедляет его рост.

«Мы возили его ко многим врачам, и нам сказали, что он страдает от заболевания щитовидной железы, — говорит она. — Лечение возможно, но у нас не хватает денег, чтобы его себе позволить».

Самым низкорослым человеком в истории был Чандра Бахадур Данги из Непала, рост которого составлял всего 54,6 см.

Карликовость — это медицинское состояние, характеризующееся значительно меньшим ростом по сравнению со средним. Как правило, оно вызвано генетическими факторами, гормональным дисбалансом или медицинскими заболеваниями, которые влияют на рост костей.

Несмотря на то, что люди с карликовостью сталкиваются с физическими проблемами, они в состоянии вести полноценную жизнь с теми же способностями и стремлениями, что и люди среднего роста.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   Редкое заболевание   аномалия   истории людей   карликовость   необычные люди   низкорослый   редкий случай   
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Илья 39 минут назад
В пять лет перестал расти? То есть, за пять лет он вырос на ~10 см? Раньше маму ни чего не смущало?
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60k
alertol 54 минуты назад
Одна девушка подала в суд за то что нельзя было зарегистрироваться на сайте знакомств из-за роста как у маленькой девочки... Не помню чем там всё решилось, там на сайте автоматически банились все кто ниже какого-то роста, не помню точно число...
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