25-летний мужчина, которого мать до сих пор носит на руках

Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14

Каково это — чихать 12 000 раз в день

В Индии пятеро мужчин из одной семьи погибли, пытаясь вытащить кошку из колодца

В Индии жених отменил свадьбу из-за того, что невеста плохо сдала экзамены

9-летняя штангистка подняла 75 кг

«Король чернил» на время отказался от татуировок, чтобы выплатить ипотеку