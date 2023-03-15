В Индии жених отменил свадьбу из-за того, что невеста плохо сдала экзамены

Участники истории живут в сельском районе Тирва-Котвали округа Каннаудж штата Уттар-Прадеш. По данным издания Amarujala, жених отменил свадьбу только потому, что его невеста получила низкие баллы на промежуточных экзаменах в 12 классе.



Однако пострадавшая сторона утверждает, что семья жениха отменила свадьбу исключительно из-за того, что выставленные ими требования о приданом не были полностью выполнены. И это несмотря на то, что жених и невеста еще в начале декабря провели ритуал «Годх Бхараи».



Годх Бхараи — торжественная церемония, на которой старшая женщина из семьи жениха принимает будущую жену сына в свою семью, и отменить свадьбу после такого ритуала — огромное оскорбление.