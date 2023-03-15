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В Индии жених отменил свадьбу из-за того, что невеста плохо сдала экзамены

В Индии жених отменил свадьбу из-за того, что невеста плохо сдала экзамены

Автор:
15 марта 2023 18:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индийская свадьба   Индия   жених бросил   жизнь в Индии   истории людей   конфликт   приданое   традиции индии   
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Индийские свадьбы — тема поистине неисчерпаемая. Недавно в штате Уттар-Прадеш случилась неприятная история: жених отменил свадьбу. Причём он заявил, что отменяет всё из-за низких оценок невесты на школьных экзаменах, а семья невесты утверждает, что дело совершенно в другом.

В чём? Ну, семья невесты уверена, что дело в деньгах, и бракосочетание отменили потому, что семья жениха требовала слишком большого приданого. Для тех, кто не живёт в Индии и не знаком с традициями, объяснения обеих сторон кажутся довольно странными. Попробуем разобраться, что там у них произошло.

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Участники истории живут в сельском районе Тирва-Котвали округа Каннаудж штата Уттар-Прадеш. По данным издания Amarujala, жених отменил свадьбу только потому, что его невеста получила низкие баллы на промежуточных экзаменах в 12 классе.

Однако пострадавшая сторона утверждает, что семья жениха отменила свадьбу исключительно из-за того, что выставленные ими требования о приданом не были полностью выполнены. И это несмотря на то, что жених и невеста еще в начале декабря провели ритуал «Годх Бхараи».

Годх Бхараи — торжественная церемония, на которой старшая женщина из семьи жениха принимает будущую жену сына в свою семью, и отменить свадьбу после такого ритуала — огромное оскорбление.

Неудивительно, что отец невесты посчитал себя в праве подать жалобу на жениха и его семью, и потребовать строгих мер со стороны полиции. Согласно заявлению, он устроил брак своей дочери Сони с Сону, сыном Рамшанкара из деревни Баганва. 4 декабря 2022 года семьи провели церемонию «Годх Бхараи», на что он потратил более 60 000 рупий (примерно 55 000 руб.). Также он подарил жениху золотое кольцо стоимостью 15 000 рупий (примерно 14 000 руб.).


Однако через несколько дней после церемонии семья жениха потребовала предъявить приданое. Отец невесты признался, что больше дать ничего не может, и тогда семья жениха разорвала помолвку — заявив, что у девушки низкие оценки на промежуточных экзаменах на аттестат зрелости. Жениха даже пытались уговаривать изменить решение, но он был непреклонен.


Полиция пытается разрешить этот конфликт, консультируя обе стороны. Однако, по словам начальника полицейского участка, если стороны не придут к соглашению, будет подан рапорт о совершении правонарушения и приняты соответствующие меры.

Интересно, какие. Общественное порицание? Штраф? Отца невесты заставят выплатить приданое? Жениха обяжут вернуть колечко? Предлагайте ваши варианты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индийская свадьба   Индия   жених бросил   жизнь в Индии   истории людей   конфликт   приданое   традиции индии   
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4  комментария
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950
Mrak OBOY Час назад
1 брак дорогой ресторан, лимузины, фотографы и оператор, выкуп! кучи бабла и пафоса (нехрена не помню) 2 брак расписались и отметили дома с друзьями, было весело и без запарок (нехрена не помню), так зачем переплачивать)))
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29k
koleos72 10 минут назад
Будут танцевать пока кто-то не упадёт! Кто всех перетанцует, тот и прав!
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31k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Смотря за какой класс экзамены. Если, скажем, за 6-й, то у нас бы тоже отменили свадьбу. Причём не жених, а прокуратура
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13k
a_komolow 53 минуты назад
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