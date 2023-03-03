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Пилот развернул самолет, чтобы пассажиры полюбовались северным сиянием

Пилот развернул самолет, чтобы пассажиры полюбовались северным сиянием

Автор:
03 марта 2023 14:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Британия   а вот еще случай был   добрый летчик   новости   самолет   северное сияние   танцы в воздухе   
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Пилот ЕasyJet, следовавшего в Манчестер, развернулся над океаном на 360 градусов, чтобы дать всем пассажирам на борту шанс увидеть красивейшее северное сияние.

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Фотографии, сделанные пассажиром рейса, который возвращался в аэропорт Манчестера из Рейкьявика, запечатлели потрясающие оттенки зеленого, пурпурного и розового неба. Пассажирам повезло увидеть редчайшее в Британии северное сияние, о котором предупреждала метеорологическая служба страны. Накануне метеорологи объявили британцам, что они имеют все шансы полюбоваться на небесные огни и даже рассказали, в каких местах вероятность будет наиболее высокой. По словам экспертов, в северных районах Англии, вблизи которых пролегал авиамаршрут, вероятность была самой высокой из-за большого шанса разрывов в облачности.


Фотограф Адам Гроувс, вернувшийся после уик-энда в Исландии, рассказал: «Мы надеялись увидеть северное сияние, так как прогноз давал нам высокие шансы, но низкая облачность в Исландии не дала нам увидеть его с суши. Мы надеялись увидеть эти чудесные огни, пока мы были там, но увы».


«Мы взлетели, и на полпути пилот выключил все огни и сообщил, что с левых рядов можно увидеть полярное сияние, - рассказывает Гроувз. - Мы сидели с правой стороны, но, к нашей радости, через две-три минуты пилот развернул самолет и сделал круг на 360 градусов, чтобы открыть североне сияние для всеобщего обозрения».


Необычная траектория полета EasyJet была зафиксирована сайтом FlightRadar, который показал точное место, где самолет сделал круг в воздухе.


Северное сияние возникает в результате столкновения солнечных лучей с атмосферой Земли. По словам метеорологов, лучшие погодные условия для наблюдегния за северными огнями — темное небо без облаков». Чаще всего северное сияние можно видеть во время равноденствия и солнцестояния в марте-апреле и сентябре-октябре.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Британия   а вот еще случай был   добрый летчик   новости   самолет   северное сияние   танцы в воздухе   
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10  комментариев
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Котэ 2 часа назад
думаю что его надо уволить и наказать. он не для того нанят и ему доверена многомиллионная машина и жизни сотен пассажиров
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58k
Morder 6 минут назад
Вообще то самолет собственость компании..глупый не оправданный поступок..
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12k
Karelian Полчаса назад
Так надеялся на "бочку", но нет.
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28k
Ego sum qui sum 55 минут назад
Бербокой пахнуло...если 360 градусов, тогда не развернул самолет, а сделал круг
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42k
turyst 57 минут назад
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