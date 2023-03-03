Пилот развернул самолет, чтобы пассажиры полюбовались северным сиянием

Фотографии, сделанные пассажиром рейса, который возвращался в аэропорт Манчестера из Рейкьявика, запечатлели потрясающие оттенки зеленого, пурпурного и розового неба. Пассажирам повезло увидеть редчайшее в Британии северное сияние, о котором предупреждала метеорологическая служба страны. Накануне метеорологи объявили британцам, что они имеют все шансы полюбоваться на небесные огни и даже рассказали, в каких местах вероятность будет наиболее высокой. По словам экспертов, в северных районах Англии, вблизи которых пролегал авиамаршрут, вероятность была самой высокой из-за большого шанса разрывов в облачности.