Пилот развернул самолет, чтобы пассажиры полюбовались северным сиянием

Пилот ЕasyJet, следовавшего в Манчестер, развернулся над океаном на 360 градусов, чтобы дать всем пассажирам на борту шанс увидеть красивейшее северное сияние.
Фотографии, сделанные пассажиром рейса, который возвращался в аэропорт Манчестера из Рейкьявика, запечатлели потрясающие оттенки зеленого, пурпурного и розового неба. Пассажирам повезло увидеть редчайшее в Британии северное сияние, о котором предупреждала метеорологическая служба страны. Накануне метеорологи объявили британцам, что они имеют все шансы полюбоваться на небесные огни и даже рассказали, в каких местах вероятность будет наиболее высокой. По словам экспертов, в северных районах Англии, вблизи которых пролегал авиамаршрут, вероятность была самой высокой из-за большого шанса разрывов в облачности.
Фотограф Адам Гроувс, вернувшийся после уик-энда в Исландии, рассказал: «Мы надеялись увидеть северное сияние, так как прогноз давал нам высокие шансы, но низкая облачность в Исландии не дала нам увидеть его с суши. Мы надеялись увидеть эти чудесные огни, пока мы были там, но увы».
«Мы взлетели, и на полпути пилот выключил все огни и сообщил, что с левых рядов можно увидеть полярное сияние, - рассказывает Гроувз. - Мы сидели с правой стороны, но, к нашей радости, через две-три минуты пилот развернул самолет и сделал круг на 360 градусов, чтобы открыть североне сияние для всеобщего обозрения».
Необычная траектория полета EasyJet была зафиксирована сайтом FlightRadar, который показал точное место, где самолет сделал круг в воздухе.
Северное сияние возникает в результате столкновения солнечных лучей с атмосферой Земли. По словам метеорологов, лучшие погодные условия для наблюдегния за северными огнями — темное небо без облаков». Чаще всего северное сияние можно видеть во время равноденствия и солнцестояния в марте-апреле и сентябре-октябре.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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