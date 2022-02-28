Самый большой самолет в мире совершил четвертый испытательный полет

Roc разработала компания Stratolaunch, основанная в 2011 году покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом. Аллен скончался в возрасте 65 лет в октябре 2018 года из-за осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой, менее чем за год до первого полета Roc.

Компания также разрабатывает Talon A, многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат с ракетным двигателем, который будет перевозиться на борту самолета.

«Сегодняшний успешный полет демонстрирует и подтверждает улучшения в системах самолета-носителя и общих летных характеристиках, — сказал доктор Закари Кревор, президент и главный операционный директор Stratolaunch. — Полное убирание и выпуск шасси приближает самолет-носитель к рабочему состоянию, что является важным этапом, необходимым для подготовки самолета к отделению Talon-A и гиперзвуковым летным испытаниям в конце этого года».