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Самый большой самолет в мире совершил четвертый испытательный полет

Самый большой самолет в мире совершил четвертый испытательный полет (11 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2022 22:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Stratolaunch   Ynews   интересное   испытательный полет   новости   самолет   
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Гигантский самолет Roc компании Stratolaunch успешно выполнил четвертый испытательный полет и провел в небе над пустыней в Южной Калифорнии почти два часа. Roc считается самым большим самолетом планеты — размах его крыльев составляет 117 метров. Это больше, чем стандартное футбольное поле в длину.

Roc взлетел с аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии в 15:23 по Североамериканскому восточному времени (21:23 по Москве) в прошлый четверг. Самолет находился в воздухе в общей сложности один час и 43 минуты. Во время полета он достиг высоты 4 572 метра и скорости 286 километров в час, хотя может разгоняться до 853 километров в час.

Во время четвертого испытательного полета Roc должен был впервые убрать внутрь все шасси, но полет пришлось прервать спустя час из-за чрезмерной вибрации и вспыхнувших сигнальных огней. Тем не менее, самолет вернулся в аэропорт Мохаве и перед успешной посадкой пролетел еще четыре дополнительных круга, чтобы удостовериться, что все системы работают нормально, и сжечь дополнительное топливо. В самолете находились три человека — два пилота и один бортинженер.

Roc разработала компания Stratolaunch, основанная в 2011 году покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом. Аллен скончался в возрасте 65 лет в октябре 2018 года из-за осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой, менее чем за год до первого полета Roc.

Компания также разрабатывает Talon A, многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат с ракетным двигателем, который будет перевозиться на борту самолета.

«Сегодняшний успешный полет демонстрирует и подтверждает улучшения в системах самолета-носителя и общих летных характеристиках, — сказал доктор Закари Кревор, президент и главный операционный директор Stratolaunch. — Полное убирание и выпуск шасси приближает самолет-носитель к рабочему состоянию, что является важным этапом, необходимым для подготовки самолета к отделению Talon-A и гиперзвуковым летным испытаниям в конце этого года».

Экипаж Roc, внешне похожего на катамаран, состоит из трех человек — пилота, второго пилота и бортинженера, которые сидят в правой части фюзеляжа, на приличном расстоянии от центра самолета — совсем как в случае «Тысячелетнего сокола» в «Звездных войнах». Хотя, как сказано на сайт Пола Аллена: «Поставьте его [Roc] рядом с «Тысячелетним соколом», и он будет вдвое больше». В левой части фюзеляжа есть что-то похожее на кабину с окнами для наблюдения, но на самом деле этот отсек не используется и негерметичен.

Roc оснащен двигателями того же типа, что и Boeing 747, и весит около 227 тонн без груза. При этом грузоподъемность самолета составляет примерно 590 тонн. Помимо рекордного размаха крыльев, Roc также может похвастаться впечатляющей высотой — расстояние от земли до вершины хвоста составляет около 15 метров. «Он чуть выше четырехэтажного здания; если горбатого кита поставить рядом с ним, ему будет трудно что-то разглядеть поверх самолета», — сообщает сайт PaulAllen.com.

Аллен намеревался использовать Roc в качестве самолета-носителя для космических запусков ракет со спутниками. Новые владельцы планируют использовать его для запуска многоразовых гиперзвуковых исследовательских аппаратов.

Предыдущий испытательный полет прошел 16 января над пустыней Мохаве и длился 4 часа 23 минуты. Тогда Roc достиг высоты 7162 метра при скорости 333 километра в час (180 узлов). Первый и второй официальные испытательные полеты состоялись в апреле 2021 года, хотя самолет впервые поднялся в воздух еще раньше — в апреле 2019 года. После первого полета в апреле 2019 года у Stratolaunch сменился владелец, и появились сообщения о том, что компания полностью прекратит свою деятельность. Источники, близкие к Stratolaunch в то время, сообщили, что материнская компания Vulcan выкупила активы компании у потенциальных покупателей. Но, согласно сообщениям в декабре 2019 года, Stratolaunch выкупила компания Cerberus Capital Management, и с тех пор количество сотрудников компании выросло.

Предыдущим рекордсменом по размаху крыльев была восьмимоторная летающая лодка Хьюз H-4 Геркулес времен Второй мировой войны по прозвищу «Еловый гусь», разработанная эксцентричным американским бизнес-магнатом Говардом Хьюзом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Stratolaunch   Ynews   интересное   испытательный полет   новости   самолет   
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13  комментариев
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172
Foma Kiniaev 3 часа назад
Интересная информация, спасибо. Но - это теперь напоминание о Мрии, очень печально.
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924
Трям 2 часа назад
Самый большой и самый бесполезный!
1. Кто физически проверял грузоподъемность на практике?
2. Сколько потребуется средств, чтоб создать площадки, способные его принять? Пока это только один ВП полигон.
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
«Он чуть выше четырехэтажного здания; если горбатого кита поставить рядом с ним, ему будет трудно что-то разглядеть поверх самолета»

Поставить кита? Хм... Тогда - а если кит на задние лапы поднимется?
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5k
Sanar 2 часа назад
Меня учили, что эта схема для перевозки грузов больших не эффективна, в в моей "верхне эроплановой школе".
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25
Валерий Кочетков Mamin Sibiriak 4 минуты назад
Как бы цели разные. И расценки на использование. Груз перевозить много самолетов могут. Видимо перевозка грузов не была целью при создании данного самолета.
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
не красивый, а некрасивый хорошо летать не будет
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