Грабитель 14 лет скрывался от правосудия в пещере

Китаец, ограбивший заправку в 2009 году и скрывшийся со 156 юанями (1700 рублей), провел 14 лет, скрываясь от полицейских в отдаленной горной пещере.
Лю Муфу, деревенскому жителю из окрестностей города Эньши в китайской провинции Хубэй было около 35 лет, когда он вместе с мужем сестры и еще одним сообщником принял участие в ограблении заправочной станции. В итоге их добыча составила 156 юаней (1700 рублей). Часть денег они быстро потратили на еду и фейерверки, в результате чего у них осталось всего 32 юаня (350 рублей) на каждого. Трое мужчин разошлись, но вскоре полиция нашла сообщников Лю и арестовала их. Мужчина понял, что появление полиции на его пороге — лишь вопрос времени, поэтому он решил скрыться, чтобы не попасть в тюрьму. Он и не подозревал, что следующие 14 лет проведет в собственной тюрьме.
Сбежавший грабитель прятался в лесу, пока полиция обыскивала его дом и допрашивала его семью, и в конце концов поселился в небольшой карстовой пещере. Он начал охотиться и собирать пищу, а иногда отваживался наведаться в свою родную деревню, чтобы украсть немного картошки и мяса, и на несколько минут увидеть своих родителей. Он старался приходить только во время больших праздников, когда, как он хорошо знал, большинство жителей собираются на главной площади. Но все же иногда его замечали другие, и полиция вновь принималась за поиски.
Неизвестно, знали ли члены семьи Лю о его тайнике, но если и знали, то не сообщали об этом полиции и не навещали его, поскольку власти следили за ними. Лю Муфу проводил время в одиночестве, лишь с несколькими бездомными собаками, которых он приручил, чтобы отбиваться от диких животных по ночам. Шли годы, и Лю становилось все труднее и труднее мириться с одиночеством и постоянным стрессом от того, что его могут найти, но каким-то образом ему удалось прожить отшельником 14 лет.
Хотя жена и родители неоднократно пытались заставить его сдаться, Лю Муфу всегда отказывался. Только в этом году он наконец осознал, что слишком долго скрывался от людей. Он пропустил похороны отца и свадьбу сына, никогда не видел своего внука. В прошлом месяце он наконец решил сдаться.
«Мне 50 лет, у моей жены слабое здоровье, и у меня такой прекрасный внук, — заявил Лю. - Я хочу жить нормальной жизнью!»
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Лю Муфу привел полицейских в маленькую пещеру, которую он называл домом последние 14 лет. Она располагалась в глубине лесистой горной местности, примерно в 10 километрах от ближайшего человеческого поселения. Тем не менее, мужчина сказал, что всякий раз, когда он слышал подозрительные звуки, он покидал свой грот и прятался глубже в лесу.
Хотя с момента ограбления, из-за которого Лю оказался в бегах, прошло много времени, он все же не может избежать наказания. Таким образом, несмотря на то, что он приговорил себя к жизни в уединении на 14 лет, за ограбление с применением оружия ему грозит до 10 лет лишения свободы. Несмотря на небольшую сумму похищенных денег, грабеж считается в Китае очень серьезным уголовным преступлением.
«Я украл 156 юаней и прятался в пещере 14 лет! Я сожалею об этом», - заявил Лю следователям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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