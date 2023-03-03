Грабитель 14 лет скрывался от правосудия в пещере

Сбежавший грабитель прятался в лесу, пока полиция обыскивала его дом и допрашивала его семью, и в конце концов поселился в небольшой карстовой пещере. Он начал охотиться и собирать пищу, а иногда отваживался наведаться в свою родную деревню, чтобы украсть немного картошки и мяса, и на несколько минут увидеть своих родителей. Он старался приходить только во время больших праздников, когда, как он хорошо знал, большинство жителей собираются на главной площади. Но все же иногда его замечали другие, и полиция вновь принималась за поиски.





Неизвестно, знали ли члены семьи Лю о его тайнике, но если и знали, то не сообщали об этом полиции и не навещали его, поскольку власти следили за ними. Лю Муфу проводил время в одиночестве, лишь с несколькими бездомными собаками, которых он приручил, чтобы отбиваться от диких животных по ночам. Шли годы, и Лю становилось все труднее и труднее мириться с одиночеством и постоянным стрессом от того, что его могут найти, но каким-то образом ему удалось прожить отшельником 14 лет.



