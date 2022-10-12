История жизни Михаила Пуговкина

Взрослые хором говорили, что Мише нужно идти в артисты, а мальчишки только смеялись - из их села пробиться на большие экраны было фантастикой. Но как бы то ни было, уже в середине 30-х Пуговкину выпал шанс: вместе с мамой, которой нужно было лечение, они поехали в Москву. Тётка, что жила там, приютила родственников в коммуналке - Миша спал на полу, работал на заводе электромонтёром и понимал, что мечта стать актёром становится уже вполне реальной.