История жизни Михаила Пуговкина

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В селе Рамешки, что под Костромой, 13 июля 1923 года в большой семье крестьянского происхождения родился будущий известный актёр. Легенда гласит, что при рождении Миша был Пугонькиным, но в документах допустили опечатку и он стал Пуговкиным.
С самого детства Миша с двумя братьями работали в поле. В селе не было школы и учиться Пуговкин ездил в соседнюю деревню. Но спустя всего три класса он оставил учебу, чтобы помогать родителям.
Артистизмом будущая звезда советского экрана отличался всегда - пел задорные частушки, зажигательно танцевал и с раннего возраста выступал на свадьбах.
Артистизмом будущая звезда советского экрана отличался всегда - пел задорные частушки, зажигательно танцевал и с раннего возраста выступал на свадьбах.
Взрослые хором говорили, что Мише нужно идти в артисты, а мальчишки только смеялись - из их села пробиться на большие экраны было фантастикой. Но как бы то ни было, уже в середине 30-х Пуговкину выпал шанс: вместе с мамой, которой нужно было лечение, они поехали в Москву. Тётка, что жила там, приютила родственников в коммуналке - Миша спал на полу, работал на заводе электромонтёром и понимал, что мечта стать актёром становится уже вполне реальной.
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В Москве он стал приходить в драмкружок в Клубе имени Каляева, где его заметил режиссёр Фёдор Каверин и пригласил талантливого 16-летнего Михаила в труппу Московского драматического театра. Именно на этой сцене юного актёра увидел кинорежиссёр Григорий Рошаль и вскоре утвердил его на роль в картине "Дело Артамоновых". Пуговкину выпало играть роль купца тепаши Барского, который задорно отплясывал на свадьбе. Закончил Михаил сниматься 22 июня 1941 года...
Пуговкин отправился на фронт добровольцем. Был в окружении, но смог выбраться. Потом служил разведчиком, получил тяжёлое ранение в ногу. Вскоре началась гангрена, врачи настоятельно рекомендовали ампутацию, но Пуговкин просил искать другие методы, беспокоясь о своей актёрской карьере. Пока его убеждали, в госпиталь пришла телеграмма с подписью Сталина "прекратить бессмысленную ампутацию у солдат и офицеров".
Военные годы стали тяжёлыми для актёра. Оба его брата и отец погибли в боях, а мать, по доносу, отправили в ссылку. Женщина работала в пекарне и уносила домой по одному пирожку, чтобы сварить на нём суп и прокормить родственников. Чтобы спасти маму Михаил пошёл на самые крайние меры: написал Сталину письмо, где подробнейше изложил ситуацию. Семье актёра повезло - через неделю мама была возвращена домой.
После комиссования по ранению Пуговкин поступил в труппу Московского театра драмы - это был единственный театр, который продолжал работать в годы войны. Именно в этом театре он получил свою первую главную роль в пьесе "Москвичка". Параллельно Михаил подал документы в Школу-студию МХАТ, где, конечно, его три класса образования не могли не заметить. Но за талантливого молодого человека вступился Иван Москвин, который соврал комиссии, что абитуриент просто потерял на фронте аттестат. Нехватка школьных знаний отразилась на студенте: он завалил экзамены по истории, марксизму, французскому языку и его отчислили.
После этого актёра отправили в Горьковское военное училище, где начальником был генерал Фёдор Раевский, который, как известно, был большой любитель искусства. Он назначил Пуговкина ответственным за самодеятельность и уже через год отчислил его из училища, чтобы тот мог возобновить работу в театре. После этого Михаил играл на театральных сценах по всей стране. А в 60-е годы покинул театральные подмостки, чтобы посвятить себя кино.
Сам актёр считал своей главной удачей работу с тремя режиссёрами - Александром Роу, Леонидом Гайдаем и Андреем Тутышкиным. У Гайдая он снялся аж в шести фильмах сразу и только для съёмок в "Двенадцати стульях" Гайдаю пришлось уговаривать Пуговкина: актёр был сильно верующий, долго советовался с матерью и только после того, как она благословила его, согласился сыграть отца Фёдора.
С Тутышкиным актёр сотрудничал дважды. Режиссёр видел его в роли артиллериста Яшкина сразу ("Свадьба в Малиновке"), но ассистентка Тутышкина хотела видеть в этой роли своего знакомого и месяц говорила, что никак не может найти Пуговкина. В итоге режиссёр сам связался с актёром и вскоре тот уже вышел на площадку. В картине он танцевал, превозмогая боль, - раненая нога напоминала о себе.
У Роу актёр сыграл сразу в трёх сказках: "Варвара-краса, длинная коса", "Золотые рога" и "Огонь вода и... медные трубы". А ещё Пуговкина можно увидеть во многих сериях "Ералаша" и "Фитиля".
Уже с начала 90-х Михаила редко можно было увидеть в кино - последний раз он снялся в фильме "Бриллианты для Джульетты", где он сыграл деда Мишу. Последние годы Пуговкин посвятил работе в собственном "Киноцентре Михаила Пуговкина" в Сокольниках.
Уже с начала 90-х Михаила редко можно было увидеть в кино - последний раз он снялся в фильме "Бриллианты для Джульетты", где он сыграл деда Мишу. Последние годы Пуговкин посвятил работе в собственном "Киноцентре Михаила Пуговкина" в Сокольниках.
В личной жизни Пуговкина было три женщины. С Надеждой Надеждиной он познакомился в Школе-студии МХАТ. Они быстро влюбились, также быстро сыграли свадьбу. Вскоре родилась единственная дочь актёра - Елена. Брак продлился 12 лет, после чего Михаил и Надежда разошлись.
Второй женой Пуговкина стала эстрадная певица Александра Лукьянченко. Она была уже замужем на момент знакомства, но решилась на развод. Дочки певицы от первого брака сначала неодобрительно отнеслись к выбору матери, но потом всё-таки поладили с отчимом. Долгие 30 лет Александра и Михаил были вместе, до её кончины в 1991 году.
Но будучи уже в пожилом возрасте Михаил не остался один: после смерти второй жены он женился третий раз - на администраторе Союзконцера Ирине Лавровой. Они познакомились в Ялте, где Пуговкин поселился в 90-х и жили вместе до самой его смерти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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