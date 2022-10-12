FISHKINET
Сообщество RealFishki 819 постов • 59 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
История жизни Михаила Пуговкина

История жизни Михаила Пуговкина

Автор:
12 октября 2022 17:58
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   советские актеры   советское кино   
1753
14
В селе Рамешки, что под Костромой, 13 июля 1923 года в большой семье крестьянского происхождения родился будущий известный актёр. Легенда гласит, что при рождении Миша был Пугонькиным, но в документах допустили опечатку и он стал Пуговкиным.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   советские актеры   советское кино   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Алексей 2 часа назад
Встречал его в Ялте в 92м.. он сидел на набережной, на скамейке, был еще бодряком, пожал ему руку, но не стал докучать с вопросами... Хороший актер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
SandMANn 4 минуты назад
Достойный Уважения был Человек ...и скромный. Когда он ушёл, лично у меня было ощущение потери не только великого актёра, но и как ...близкого и родного человека...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Белый 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Белый 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Mrs.Volkodav Час назад
Яркий и талантливый актер. Мастер эпизода. Всегда очень его любила. Как раз тот случай, когда талант от природы заменил фактическое образование.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

118567



Другие посты автора
Популярное в сообществах
50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века
50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века
Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева
Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева
Набирающие популярность в сообществах
История Лены Бэйкер: амнистия десятилетия спустя
История Лены Бэйкер: амнистия десятилетия спустя
«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачёва посетила концерт Земфиры в Израиле
«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачёва посетила концерт Земфиры в Израиле
Как проходит боевая подготовка мобилизованных
Как проходит боевая подготовка мобилизованных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почти спрятался

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#факты#роль#Вещи#кино#Разное#фильм#биография
#Юмор#в мире#люди#картинки#подборка#дети#шоу бизнес#Реакция#Украина#красиво
#интересно#забавно#США#позитив#актеры#искусство#удивительно#природа#красота#креатив
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Он одной ролью получил почётное звание деятеля культуры другого государства Он одной ролью получил почётное звание деятеля культуры другого государства Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Олег Даль: играл и жил запоем Олег Даль: играл и жил запоем Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский

На что жалуетесь?

Вернуться