В зловещем танзанийском озере каменеет все живое

Кровавое озеро Натрон в Танзании наводит страх на животных и людей. Его вода - цвета крови, а животное, попавшее в нее, обращается в камень.
Картинка озера, которое мгновенно превращает животных, прикоснувшихся к его водам, в камень, похожа на страшную сказку или древний миф. Однако такое озеро реально существует в Танзании. Местные животные живут в страхе перед озером Натрон - одним из самых смертоносных озер в мире.
Озеро Натрон - важнейшее место спаривания фламинго. Однако и они рискуют навсегда застыть в его соленой воде, если осмелятся приблизиться к берегу.
Бактерии, которые придают воде кроваво-красный оттенок, являются одними из немногих организмов, способных переносить температуру воды в 26 ° C, смертельную концентрацию соли и высокую щелочность. По словам эколога Дэвида Харпера из Университета Лестера, тела, падающие в воду, быстро разлагаются, а те, что попадают на край водоема, покрываются солью, которая «сохраняет их там навсегда».
В смертоносности озерных вод виноват близлежащий вулкан Ол Дойньо Ленгаи, также известный как Гора Бога. Он является единственным действующим вулканом, извергающим натрокарбонатиты.
Они попадают в озеро через ручьи, которые прорезают вулкан, и способствует жесткой щелочности воды, превышающей pH 10.
Только фламинго, которые питаются богатыми питательными веществами цианобактериями, слетаются сюда для спаривания. Но даже они не могут избежать смертоносности соленого озера и могут стать жертвами соляной корки на берегу.
В своей книге об озере под названием «По разоренной земле» фотограф Ник Брандт рассказал:
«Я обнаружил множество существ — птиц и летучих мышей — выброшенных на берег озера Натрон. Никто точно не знает, как именно они умирают. Однако известно, что вода имеет чрезвычайно высокое содержание соды и соли, настолько высокое, что она удалит покрытие с моих пленок Kodak за несколько секунд».
Помимо трупов животных, озеро Натрон сохраняет удивительное наследие древней истории человечества, уходящие на 19 000 лет назад. В 2016 году геологи обнаружили более 400 человеческих следов на илистом отмели на берегу Натрона.
«После того, как следы были вдавлены во влажную грязь и пепел, эти отложения быстро высохли и затвердели», — рассказала геолог Аппалачского государственного университета доктор Синтия Луиткус-Пирс. Именно поэтому, по мнению эксперта, они сохранились на тысячелетия.
Грязь, которая сохранила эти следы, как полагают, была смыта с Ол Дойньо Ленгаи, так как в ней было обнаружено большое количество пепла. При этом поверхность высохла за несколько дней или даже часов, сохранив отпечатки. «Озеро сохранило следы наших предков, зафиксировав их деятельность во время позднего плейстоцена на берегу озера Натрон», - добавила Луиткус-Пирс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Автор, а ты лично спрашивал, или кот рассказал?
А если немножко подержать, протереть или просто обрызгать, не доводя до полного окаменения, мою "нестабильную эрекцию" подлечить можно?
А соль и щёлочь- снаружи... хотя... если принять внутрь, то вроде как уже и не снаружи. В общем, надо пробовать. Напишите, плиз, о результатах! Интересно же!