В зловещем танзанийском озере каменеет все живое

Помимо трупов животных, озеро Натрон сохраняет удивительное наследие древней истории человечества, уходящие на 19 000 лет назад. В 2016 году геологи обнаружили более 400 человеческих следов на илистом отмели на берегу Натрона.

«После того, как следы были вдавлены во влажную грязь и пепел, эти отложения быстро высохли и затвердели», — рассказала геолог Аппалачского государственного университета доктор Синтия Луиткус-Пирс. Именно поэтому, по мнению эксперта, они сохранились на тысячелетия.

Грязь, которая сохранила эти следы, как полагают, была смыта с Ол Дойньо Ленгаи, так как в ней было обнаружено большое количество пепла. При этом поверхность высохла за несколько дней или даже часов, сохранив отпечатки. «Озеро сохранило следы наших предков, зафиксировав их деятельность во время позднего плейстоцена на берегу озера Натрон», - добавила Луиткус-Пирс.