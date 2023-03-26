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"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян

"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян

Автор:
26 марта 2023 16:11
Сообщество : Путешествия
Метки: Ynews   Африка   водопад виктория   зимбабве   путешествия   туризм   
1206
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Ник Мангвана говорит, что все расхожие рассуждения о его стране, которые обычно на слуху у иностранцев - не более, чем стереотипы. В Зимбабве тепло, хорошо, и местные жители радушны к иностранцам.

Заместитель министра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве ждёт в гости россиян. Он призывает не бояться Африки, а рассуждения об опасности жизни тут считает чистыми домыслами.

«Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных», - сокрушается Ник Мангвана. Между тем, в его стране можно даже не бояться ходить с телефоном в руках, а это о чём-то да говорит.


Мангвана ждёт-не дождётся, когда в Зимбабве будут запущены прямые рейсы из РФ, чтобы россияне сами могли убедиться, насколько хорошо в Африке. А пока замминистра планирует улучшать имидж своей страны через красочные фильмы и рекламу.


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В Зимбабве есть на что посмотреть. Один водопад Виктория чего стоит! Кроме этого, в провинции Масвинго можно посетить памятник каменной архитектуры "Великий Зимбабве ". Это древний город, который датируется периодом с XII по XV века нашей эры.


Развалины относятся к периоду существования государства Мономотапа. На месте Great Zimbabwe National Monument находилась его столица. "Великий Зимбабве" занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.


И, конечно, приехав в Зимбабве, невозможно не отправиться на сафари. Многочисленные экскурсии по заповедным территориям позволяют наблюдать диких животных в их естественной среде обитания.


При этом, в заповедниках Масуве (Masuwe) и Матетси (Matetsi) на западе страны и в парке Кайле (Kyle Game Park). есть все, что нужно для путешественников: отели, кемпинги, кафе. Кроме возможности увидеть своими глазами диких львов, слонов, гиппопотамов, жирафов, буйволов, носорогов и антилоп, в заповеднике Матетси можно покататься на лодке по реке Замбези и даже порыбачить.


Пока же в Зимбабве приезжают толпы китайцев и японцев, а вот российские туристы - всё еще редкость. Мангвана надеется, что в ближайшем будущем эта ситуация в корне изменится.

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Метки: Ynews   Африка   водопад виктория   зимбабве   путешествия   туризм   
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8  комментариев
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15k
куджо Час назад
Я б сгонял, дайте рейс не за кучу денег, и мы помчим
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9k
Copycat 8 минут назад
Ну в любом случае все к турции привыкли, по тому что там уже так сказать наезженно как ни крути. Путешествие содержит множество аспектов, а в той же турции всё уже проверенно, люди привыкли отдыхать "без сюрпризов", а так да много мест куда можно сгонять и это будет на много лучшей алтернативой возможно
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17k
Михаил Гривин 9 минут назад
Чё, прям даже телефоны не отбирают - и это уже достижение? Странно такое слышать про страну, где уровень жизни едва ли не выше, чем в США. Во всяком случае именно это мне пытаются затирать в соседнем топике, аргументируя это разнообразными графиками и цифрами
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14k
Типа граф Полчаса назад
Чтобы там отдохнуть , надо куеву хучу денег , плюс прививки там всякие , один перелёт в круглую сумму выйдет .
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324
Андрей Типа граф Полчаса назад
Я в Мавританию ездил, одна прививка нужна была, от желтой лихорадки.
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3k
Олег Данилов 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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