"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян

Заместитель министра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве ждёт в гости россиян. Он призывает не бояться Африки, а рассуждения об опасности жизни тут считает чистыми домыслами.

«Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных», - сокрушается Ник Мангвана. Между тем, в его стране можно даже не бояться ходить с телефоном в руках, а это о чём-то да говорит.

Мангвана ждёт-не дождётся, когда в Зимбабве будут запущены прямые рейсы из РФ, чтобы россияне сами могли убедиться, насколько хорошо в Африке. А пока замминистра планирует улучшать имидж своей страны через красочные фильмы и рекламу.