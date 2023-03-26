"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян

Ник Мангвана говорит, что все расхожие рассуждения о его стране, которые обычно на слуху у иностранцев - не более, чем стереотипы. В Зимбабве тепло, хорошо, и местные жители радушны к иностранцам.
Заместитель министра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве ждёт в гости россиян. Он призывает не бояться Африки, а рассуждения об опасности жизни тут считает чистыми домыслами.
«Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных», - сокрушается Ник Мангвана. Между тем, в его стране можно даже не бояться ходить с телефоном в руках, а это о чём-то да говорит.
Мангвана ждёт-не дождётся, когда в Зимбабве будут запущены прямые рейсы из РФ, чтобы россияне сами могли убедиться, насколько хорошо в Африке. А пока замминистра планирует улучшать имидж своей страны через красочные фильмы и рекламу.
В Зимбабве есть на что посмотреть. Один водопад Виктория чего стоит! Кроме этого, в провинции Масвинго можно посетить памятник каменной архитектуры "Великий Зимбабве ". Это древний город, который датируется периодом с XII по XV века нашей эры.
Развалины относятся к периоду существования государства Мономотапа. На месте Great Zimbabwe National Monument находилась его столица. "Великий Зимбабве" занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
И, конечно, приехав в Зимбабве, невозможно не отправиться на сафари. Многочисленные экскурсии по заповедным территориям позволяют наблюдать диких животных в их естественной среде обитания.
При этом, в заповедниках Масуве (Masuwe) и Матетси (Matetsi) на западе страны и в парке Кайле (Kyle Game Park). есть все, что нужно для путешественников: отели, кемпинги, кафе. Кроме возможности увидеть своими глазами диких львов, слонов, гиппопотамов, жирафов, буйволов, носорогов и антилоп, в заповеднике Матетси можно покататься на лодке по реке Замбези и даже порыбачить.
Пока же в Зимбабве приезжают толпы китайцев и японцев, а вот российские туристы - всё еще редкость. Мангвана надеется, что в ближайшем будущем эта ситуация в корне изменится.
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