Представители крохотного африканского племени придумали необычный и эффективный способ добычи рыбы

Представители небольшого племени генья мало чем отличаются от других племён, населяющих бассейн Конго. Но вот в способе ловли рыбы они обошли практически всю планету.
Жители деревни Вагенья, расположенной у нижнего из водопадов Бойома – реально гении. Хотя и верят в духов и живут по законам чуть ли не родового строя. Дело в том, что они придумали простой и 100% результативный способ ловли рыбы, которая составляет основу рациона.
Крупные рыбины, плывущие по реке Луалаба, на берегу которой и находится Вагенья, попадают в плетёные корзины. Корзины необычные, конической формы – с широким входом и узким выходом. Мощные потоки воды не позволяют рыбе развернуться и выскользнуть из ловушки.
Справедливости ради, корзиночный промысел не уникальный. К такому способу прибегают не только другие африканские племена, но и население стран, проживающее на берегах быстротечных рек. Однако только генья ухитрились создать целую систему подвесных мостов, напоминающих строительные леса, только лишь из подручных материалов. И ловко карабкаются по ним над бурным течением, чтобы проверить свои ловушки.
Плюс к необычной добыче африканцы придумали дополнительный непыльный способ заработка – пускают туристов и за плату позволяют им фотографировать свои уникальные технические решения.
Когда именно предки современных жителей деревни придумали этот способ – неизвестно. Но к моменту появления здесь первых европейцев леса и корзинки уже существовали. Правда, в связи с быстрым ростом городов деревня как самостоятельное образование скоро исчезнет. И этот способ добычи рыбы, вероятно, останется только в теории или как местечковое шоу для привлечения внимания отдыхающих.
Источник:
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