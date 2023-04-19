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Представители крохотного африканского племени придумали необычный и эффективный способ добычи рыбы

Представители крохотного африканского племени придумали необычный и эффективный способ добычи рыбы

Автор:
19 апреля 2023 13:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Африка   Вагенья   Система   деревня   интересно   континент   корзина   ловушка   плетение   рыба   
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Представители небольшого племени генья мало чем отличаются от других племён, населяющих бассейн Конго. Но вот в способе ловли рыбы они обошли практически всю планету.

Жители деревни Вагенья, расположенной у нижнего из водопадов Бойома – реально гении. Хотя и верят в духов и живут по законам чуть ли не родового строя. Дело в том, что они придумали простой и 100% результативный способ ловли рыбы, которая составляет основу рациона.

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Крупные рыбины, плывущие по реке Луалаба, на берегу которой и находится Вагенья, попадают в плетёные корзины. Корзины необычные, конической формы – с широким входом и узким  выходом. Мощные потоки воды не позволяют рыбе развернуться и выскользнуть из ловушки.

Справедливости ради, корзиночный промысел не уникальный. К такому способу прибегают не только другие африканские племена, но и население стран, проживающее на берегах быстротечных рек. Однако только генья ухитрились создать целую систему подвесных мостов, напоминающих строительные леса, только лишь из подручных материалов. И ловко карабкаются по ним над бурным течением, чтобы проверить свои ловушки.

Плюс к необычной добыче африканцы придумали дополнительный непыльный способ заработка – пускают туристов и за плату позволяют им фотографировать свои уникальные технические решения.

Когда именно предки современных жителей деревни придумали этот способ – неизвестно. Но к моменту появления здесь первых европейцев леса и корзинки уже существовали. Правда, в связи с быстрым ростом городов деревня как самостоятельное образование скоро исчезнет. И этот способ добычи рыбы, вероятно, останется только в теории или как местечковое шоу для привлечения внимания отдыхающих.

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Метки: Африка   Вагенья   Система   деревня   интересно   континент   корзина   ловушка   плетение   рыба   
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3  комментария
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27k
Serg2001 12 минут назад
Вот классная африканская рыбалка...)
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19k
Виталий Касандров 13 минут назад
Древний славянский способ известный советским пионерам по фильму " Завтрак на траве".
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8k
Борис Карабанов 40 минут назад
Им всё можно, они же "дикие", они хозяева своих биоресурсов. Техническое решение! У нас нельзя, мы же шибко цивилизованные и офигенное "техническое решение" в виде малюсенькой "мордочки" называется "браконьерство" и наказуемо.
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