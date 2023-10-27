Климатические активисты забрались на стеклянную пирамиду Лувра в Париже

Экоактивисты в очередной раз решили привлечь внимание к климатическим проблемам посредством нападения на культурный и туристический объект, где собирается много людей. На этот раз их целью стал парижский Лувр, сообщает издание Disclose.

Около десятка человек скандировали лозунги и швырялись в стеклянный купол музея шариками с краской. При этом один из экоактивистов умудрился забраться на пирамиду и принялся поливать её краской из бутылки.