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Климатические активисты забрались на стеклянную пирамиду Лувра в Париже

Климатические активисты забрались на стеклянную пирамиду Лувра в Париже

Автор:
27 октября 2023 14:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Париж   задержание   краска   лувр   протесты   экоактивисты   
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И всё для того, чтобы облить её краской.

Экоактивисты в очередной раз решили привлечь внимание к климатическим проблемам посредством нападения на культурный и туристический объект, где собирается много людей. На этот раз их целью стал парижский Лувр, сообщает издание Disclose.


Около десятка человек скандировали лозунги и швырялись в стеклянный купол музея шариками с краской. При этом один из экоактивистов умудрился забраться на пирамиду и принялся поливать её краской из бутылки.

Как стало известно, агрессивные защитники природы из движении Dernière Rénovation ("Последнее обновление") таким образом протестовали против климатической политики французских властей и призывали к её изменению.

Долго протестовать правонарушителям не дали. Через несколько минут после начала шоу их скрутили охранники и передали в руки полицейских. Сейчас экоактивисты находятся в отделе.


Как сообщают СМИ, авторами сегодняшней акции у Лувра стал французский коллектив гражданского сопротивления, который был создан в 2022 году. Он аффилирован с международной сетью климатических проектов под название А22, в котором состоят 11 организаций. Их цель — организация ненасильственных акций, способствующих привлечь внимание к проблемам климата.

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Метки: Видео   Париж   задержание   краска   лувр   протесты   экоактивисты   
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16  комментариев
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61k
pynh 7 часов назад
Залезли на стеклянную пирамиду чтобы привлечь внимание к климату?
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971
Gigantes 2 часа назад
П.издить их надо жестко этих активистов, за.ебали чесно слово!
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54k
Мойша 3 часа назад
Интересно, присудили ли хоть раз выплаты за испорченное имущество и реставрацию предметов искусства, пострадавших от действий экотеррористов.
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23k
Кура́тор 3 часа назад
пора возвращать ...
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4k
Виктор Штурмаревич 3 часа назад
Зря сняли.Всех нужно было приклеить на пирамиде и оставить до полного высыхания.
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1k
Антон 3 часа назад
Сил ву пле, 6_ле_ат. С ноги по яйцам и в печень. Делов-то...
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42
Справедливый 3 часа назад
Пару снайперов, и готовое решение вопроса.
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614
Хаба88 5 часов назад
А вот странно. Есть ли во Франции закон в уголовке наказание о порче чужого имущества?
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30k
Григорий 5 часов назад
Отрежьте им ноги и скажите, что всем следующим будут резать хвост, но по самую шею. И закончатся активисты как снег в мае.
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3k
Χάρων 5 часов назад
И что, ни один ипанутый так и не наипнулся с пирамиды?
Жаааааааааааааль.
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187
zu4ara 6 часов назад
Отправить на исправительные работы на химзавод.
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330
Pasha Panfilov zu4ara 5 часов назад
На химзавод не надо, а то соберут чо-нить там, нахимичат. Не надо дураков учить, а то они наделают дел )
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10k
BarOb 6 часов назад
Какие экзамены, причём тут проблемы климата? Они на зарплате. Написано же, что таких организаций 11 штук. и платит им международная климатическая сеть А22. Они сами не понимают того что делают
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8k
Pravednik84 6 часов назад
Предлагаю простое решение проблемы:
Пусть сдадут экзамены по климатологии. Тех, кто не сдал - отправить в Израиль/Польшу; ну а с оставшимися можно и поговорить.
Всё очень просто - если ты "против", то должен знать "против" чего выступаешь, понимать классику хотя бы на уровне соответствующего техникума. Если не удосужился изучить "классику", то может ты тупой?
Экзамены сдавать за счёт желающих, в случае успешной сдачи, выдать соответствующий диплом (может даже и "золотой") и отправить в Израиль/Польшу на прохождение произодственной практики (обе страны не жаль).
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367
no. 7 часов назад
хватит продавать им краску!
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