Климатические активисты забрались на стеклянную пирамиду Лувра в Париже

И всё для того, чтобы облить её краской.
Экоактивисты в очередной раз решили привлечь внимание к климатическим проблемам посредством нападения на культурный и туристический объект, где собирается много людей. На этот раз их целью стал парижский Лувр, сообщает издание Disclose.
Около десятка человек скандировали лозунги и швырялись в стеклянный купол музея шариками с краской. При этом один из экоактивистов умудрился забраться на пирамиду и принялся поливать её краской из бутылки.
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Как стало известно, агрессивные защитники природы из движении Dernière Rénovation ("Последнее обновление") таким образом протестовали против климатической политики французских властей и призывали к её изменению.
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Долго протестовать правонарушителям не дали. Через несколько минут после начала шоу их скрутили охранники и передали в руки полицейских. Сейчас экоактивисты находятся в отделе.
Как сообщают СМИ, авторами сегодняшней акции у Лувра стал французский коллектив гражданского сопротивления, который был создан в 2022 году. Он аффилирован с международной сетью климатических проектов под название А22, в котором состоят 11 организаций. Их цель — организация ненасильственных акций, способствующих привлечь внимание к проблемам климата.
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Жаааааааааааааль.
Пусть сдадут экзамены по климатологии. Тех, кто не сдал - отправить в Израиль/Польшу; ну а с оставшимися можно и поговорить.
Всё очень просто - если ты "против", то должен знать "против" чего выступаешь, понимать классику хотя бы на уровне соответствующего техникума. Если не удосужился изучить "классику", то может ты тупой?
Экзамены сдавать за счёт желающих, в случае успешной сдачи, выдать соответствующий диплом (может даже и "золотой") и отправить в Израиль/Польшу на прохождение произодственной практики (обе страны не жаль).