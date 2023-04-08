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Судьба, которая и под лавкой найдёт, и из древесного ствола выскочит

Судьба, которая и под лавкой найдёт, и из древесного ствола выскочит

Автор:
08 апреля 2023 16:14
Сообщество : Истории
Метки: Генри Зигланд   Жизнь   дерево   история   карма   предопределённость   пуля   смерть   судьба   убийство   
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Жил да был как-то в конце позапрошлого века в Техасе один парень по имени Генри Зигланд.

Некоторое время он состоял в отношениях с соседкой – дочерью фермера. А потом раздумал встречаться и жениться тоже и сделал возлюбленной ручкой. То ли разлюбил, то ли другую встретил – история об этом умалчивает. Но после разрыва девушка не выдержала душевных мук и наложила на себя руки.

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Печально, но иногда романтические барышни так поступают. Отомстить за несчастную решил её брат. Мужчина понимал, что с точки зрения закона Генри не привлечь – он же не убивал, просто соблазнил и бросил. И родственник решил учинить самосуд. Прихватив ружьё, отправился к обидчику, выстрелил тому в лицо и с чувством выполненного долга пустил в себя пулю. Ибо за сестру отомстил, а жить с грехом на душе ему не хотелось.

Как оказалось, пуля попала Зигланду в лицо. Но не убила, прошла по касательной и прочно засела в дереве, которое находилось позади Генри в момент выстрела.

Шло время. С момента трагедии прошло уже 20 лет. И вздумалось Зигланду зачем-то спилить то самое дерево. Видимо, пейзаж портило. Или о печальных событиях напоминало. Но за прошедшее время ствол успел изрядно увеличиться в объёме. Как и корень в размерах. И мужчина решил упростить себе задачу и взорвать дерево. Запасся динамитом, старательно обмотал ствол и отбежал перед взрывом на безопасное расстояние.


Ну, как безопасное – это Генри оно таким показалось. А на деле вышло иначе. Нет, с деревом взрывчатка справилась на ура, только щепки по округе разлетелись. Но зато и с Генри справилась. Но не взрывчатка. А пуля, которая уютно затаившись в древесине, ждала своего часа целых 20 лет. А когда укрытие разнесло, попала незадачливому подрывнику аккурат в висок.

Так что в случае с Генри случайность наглядно продемонстрировала, что она – это запланированная закономерность. И от судьбы не уйти. А вы верите в карму и предопределённость?

Источник:

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Метки: Генри Зигланд   Жизнь   дерево   история   карма   предопределённость   пуля   смерть   судьба   убийство   
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7k
Echo 36 минут назад
Мораль : во всём виноваты бабы
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Александр 14 минут назад
Пункт назначения прям
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