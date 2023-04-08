Судьба, которая и под лавкой найдёт, и из древесного ствола выскочит

Печально, но иногда романтические барышни так поступают. Отомстить за несчастную решил её брат. Мужчина понимал, что с точки зрения закона Генри не привлечь – он же не убивал, просто соблазнил и бросил. И родственник решил учинить самосуд. Прихватив ружьё, отправился к обидчику, выстрелил тому в лицо и с чувством выполненного долга пустил в себя пулю. Ибо за сестру отомстил, а жить с грехом на душе ему не хотелось.

Как оказалось, пуля попала Зигланду в лицо. Но не убила, прошла по касательной и прочно засела в дереве, которое находилось позади Генри в момент выстрела.