Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину

Петр Емельянов - лесник, работает на территории Сибири. Однажды мужчина услышал под своим окном очень жалобный плач, который его испугал. Петр вышел на улицу и заметил волка. Хищник был очень худым и, возможно, не пережил бы эту ночь.
Мужчина понял, что нужно помочь и покормить животное. Сама волчица была предельно спокойна и очень сильно хотела есть. Лесничий понял, что животное не ело уже достаточно давно, поэтому отправилось за помощью к людям. Петр понял, что нужно обязательно выходить волчицу.
Петр дал волчице большую порцию сырого мяса. На следующий день она снова пришла в гости. Петр сообразил, что в этом году очень мало добычи, поэтому животному трудно прокормиться. Возможно, волчица потеряла свою стаю или же болеет, поэтому не может самостоятельно ловить добычу.
Целую зиму Петр кормил несчастное животное. Волчица никогда близко не подходила к своему спасителю и лишь ждала, когда он оставит ей очередную порцию мяса.
Весной волчица перестала приходить. Через полгода Петр снова услышал знакомые звуки, вышел на улицу и увидел волчицу вместе с маленькими волчатами. Петр очень обрадовался увидеть старую знакомую.
Лесник решил покормить волчицу и ее маленьких волчат. Мать не стала есть и отдала детям свою порцию. Это был последний раз, когда она приходила. Волчица хотела показать спасителю своих детей и таким образом поблагодарить его.
Источник:
- А вы тоже любите дликие вкусовые сочетания?
- Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров
- Когда начальство хочет как лучше, а получается как всегда
- Люди думали, что 2 года растили мастифа - но он оказался диким животным
- "Только бирки на ноге не хватает": забавные случаи под наркозом
Проходит много лет, уже немолодой охотник с детьми приходит в цирк, где последним номером выходят слоны и выстраивают пирамиду. Вдруг большой и старый слон из самого основания пирамиды встречается умным взглядом с охотником, разваливает пирамиду и бежит к нему. Подбегает, обхватывает хоботом, поднимает над головой и…
со всей силы разбивает его об арену на смерть…
…
Это был не тот слон.