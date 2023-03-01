Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину

Мужчина понял, что нужно помочь и покормить животное. Сама волчица была предельно спокойна и очень сильно хотела есть. Лесничий понял, что животное не ело уже достаточно давно, поэтому отправилось за помощью к людям. Петр понял, что нужно обязательно выходить волчицу.

Петр дал волчице большую порцию сырого мяса. На следующий день она снова пришла в гости. Петр сообразил, что в этом году очень мало добычи, поэтому животному трудно прокормиться. Возможно, волчица потеряла свою стаю или же болеет, поэтому не может самостоятельно ловить добычу.