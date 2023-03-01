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Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину

Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину

Автор:
01 марта 2023 12:38
Сообщество : Животные
Метки: волчата   волчица   животные   истории   спасение.   
1657
4

Петр Емельянов - лесник, работает на территории Сибири. Однажды мужчина услышал под своим окном очень жалобный плач, который его испугал. Петр вышел на улицу и заметил волка. Хищник был очень худым и, возможно, не пережил бы эту ночь.

Мужчина понял, что нужно помочь и покормить животное. Сама волчица была предельно спокойна и очень сильно хотела есть. Лесничий понял, что животное не ело уже достаточно давно, поэтому отправилось за помощью к людям. Петр понял, что нужно обязательно выходить волчицу.

 

Петр дал волчице большую порцию сырого мяса. На следующий день она снова пришла в гости. Петр сообразил, что в этом году очень мало добычи, поэтому животному трудно прокормиться. Возможно, волчица потеряла свою стаю или же болеет, поэтому не может самостоятельно ловить добычу.


×
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Целую зиму Петр кормил несчастное животное. Волчица никогда близко не подходила к своему спасителю и лишь ждала, когда он оставит ей очередную порцию мяса.


Весной волчица перестала приходить. Через полгода Петр снова услышал знакомые звуки, вышел на улицу и увидел волчицу вместе с маленькими волчатами. Петр очень обрадовался увидеть старую знакомую. 


Лесник решил покормить волчицу и ее маленьких волчат. Мать не стала есть и отдала детям свою порцию. Это был последний раз, когда она приходила. Волчица хотела показать спасителю своих детей и таким образом поблагодарить его. 

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Метки: волчата   волчица   животные   истории   спасение.   
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8  комментариев
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17k
Роберт Шекли 2 часа назад
По саванне идет белый охотник и видит раненого слона с шипом в окровавленной ноге. Он вытаскивает шип, промывает слону рану своей последней водой, перематывает рубахой ногу, и слон уходит, радостно трубя хоботом на всю саванну.

Проходит много лет, уже немолодой охотник с детьми приходит в цирк, где последним номером выходят слоны и выстраивают пирамиду. Вдруг большой и старый слон из самого основания пирамиды встречается умным взглядом с охотником, разваливает пирамиду и бежит к нему. Подбегает, обхватывает хоботом, поднимает над головой и…
со всей силы разбивает его об арену на смерть…

Это был не тот слон.
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56k
alertol 41 минуту назад
Неувязочка. Волки (в одиночку тем более) побаиваются людей. Т.е такое можно было бы объяснить если бы она пришла к нему в надежде на эвтаназию, но и тут неувязочка, этим грешат только люди, животные так не делают.
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40k
Сергей 52 минуты назад
Раньше к волкам было другое отношение, потому как это бандит и много вреда приносил.
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3k
веселый просто Час назад
Следующее будет, как лесник Вася, из Ростовской области, спас лису
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Сочинение 5-го класса?
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noname789 2 часа назад
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