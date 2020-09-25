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Маленькая такса помогла большому псу справиться с травмой после нападения

Маленькая такса помогла большому псу справиться с травмой после нападения (13 фото)

Автор:
25 сентября 2020 12:51
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   история   собака   собаки   такса   фото   
463
13
Когда пес по кличке Арнольд был щенком, на него напала овчарка - и с тех пор песик испытывал страх к сородичам, особенно большим. Тогда семья решила завести еще одну собаку, и выбор пал на таксу по кличке Фрэнк. Хозяева и не подозревали, насколько это было правильное решение..

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Метки: домашние животные   животные   истории   история   собака   собаки   такса   фото   
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Алексей 2 часа назад
Квартирная банда) Низкопрофильный главарь!
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Vladimir Taranovich 19 минут назад
класс. доброты сегодня в ленту навалили.
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