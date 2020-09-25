Маленькая такса помогла большому псу справиться с травмой после нападения

За короткий срок эти двое невероятно сблизились, и стали неразлучными друзьями: "Между ними удивительная связь. Они очень любят друг друга - если один скулит, другой со всех лап бежит, чтобы узнать, все ли в порядке. Их любовь не зависит от породы и размера, она безусловна," - рассказывает хозяйка парочки.