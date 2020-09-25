Маленькая такса помогла большому псу справиться с травмой после нападения

Когда пес по кличке Арнольд был щенком, на него напала овчарка - и с тех пор песик испытывал страх к сородичам, особенно большим. Тогда семья решила завести еще одну собаку, и выбор пал на таксу по кличке Фрэнк. Хозяева и не подозревали, насколько это было правильное решение..
Пес породы веймаранер по кличке Арнольд (Arnold) живет в Австралии. Когда он был маленьким щенком, на него напала немецкая овчарка. С того момента он боится общаться и играть с другими собаками, особенно большого размера. Хозяйка пса Кэролин Маналис хотела помочь любимцу социализироваться, и приняла решение завести еще одну собаку. Ей оказался Фрэнк (Frank) - молодая такса.
За короткий срок эти двое невероятно сблизились, и стали неразлучными друзьями: "Между ними удивительная связь. Они очень любят друг друга - если один скулит, другой со всех лап бежит, чтобы узнать, все ли в порядке. Их любовь не зависит от породы и размера, она безусловна," - рассказывает хозяйка парочки.
Маленькая такса стала "терапевтической собакой" для Арнольда. Тот стал спокойнее и увереннее именно благодаря ему. "Фрэнк помог Арнольду вновь поверить в себя. Теперь он спокойно играет и общается с другими собаками, не боясь, что ему причинят боль," - продолжает Кэролин.
Арнольд на год старше Фрэнка, и поэтому последний в точности копирует "старшего брата" во всем. Он повсюду следует за Арнольдом, учится у него всем собачьим делаем, повторяет манеру его лая и многое другое. Только посмотрите на этих дружных очаровашек:
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