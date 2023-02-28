Люди думали, что 2 года растили мастифа - но он оказался диким животным

Одна семья завела, как они думали, тибетского мастифа. Всё было хорошо, "питомец" подрастал, и только спустя два года хозяева начали замечать что-то странное - это натолкнуло их на мысли, что они завели далеко не мастифа..
Семья из китайской деревни в провинции Юньнань два года заботилась о тибетском мастифе, как вдруг обнаружила, что их "питомец" совсем не собака.. Его взяли ещё маленьким, но спустя время начали замечать нечто странное. У "собаки" был сильный аппетит - он мог съесть за один раз ящик фруктов и две миски с лапшой. Вес питомца также насторожил хозяев. Когда обычные мастифы могут весить до 70 килограммов, их любимец дорос до 113 кг. Когда питомец начал пытаться ходить на задних лапах, они наконец поняли - это точно не собака.
Со временем мастиф начал походить на медведя: "Чем больше он вырастал, тем больше выглядел, как медведь. Я немного побаивалась этого," - рассказала хозяйка по имени Су Юн. Когда хозяева попросили помощи организаций, работающих с животными, их догадки подтвердились. Всё это время семья растила не мастифа, а гималайского медведя.
В Китае множество животных продают на чёрных рынках за большие деньги. Возможно, семья из деревни просто хотела взять питомца, и особо не смыслила в породах - поэтому они без подозрений заботились о питомце. Этот медведь, в итоге, попал в центр спасения животных в Юньнане, где он сейчас живёт под присмотром сотрудников. Это уже не первый подобный случай именно в Китае. В марте 2018 года мужчина из той же провинции нашёл медведя в лесу, и подумав, что это бездомная собака, взял его к себе как питомца.
Источник:
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Как визуально их можно спутать с медведем - не понимаю.