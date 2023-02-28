Люди думали, что 2 года растили мастифа - но он оказался диким животным

Семья из китайской деревни в провинции Юньнань два года заботилась о тибетском мастифе, как вдруг обнаружила, что их "питомец" совсем не собака.. Его взяли ещё маленьким, но спустя время начали замечать нечто странное. У "собаки" был сильный аппетит - он мог съесть за один раз ящик фруктов и две миски с лапшой. Вес питомца также насторожил хозяев. Когда обычные мастифы могут весить до 70 килограммов, их любимец дорос до 113 кг. Когда питомец начал пытаться ходить на задних лапах, они наконец поняли - это точно не собака.