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Люди думали, что 2 года растили мастифа - но он оказался диким животным

Люди думали, что 2 года растили мастифа - но он оказался диким животным

Автор:
28 февраля 2023 20:52
Сообщество : Животные
Метки: Тибетский Мастиф   дикие животные   домашние животные   животные   истории   мастиф   медведь   собака   собаки   фото   
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Одна семья завела, как они думали, тибетского мастифа. Всё было хорошо, "питомец" подрастал, и только спустя два года хозяева начали замечать что-то странное - это натолкнуло их на мысли, что они завели далеко не мастифа..

Семья из китайской деревни в провинции Юньнань два года заботилась о тибетском мастифе, как вдруг обнаружила, что их "питомец" совсем не собака.. Его взяли ещё маленьким, но спустя время начали замечать нечто странное. У "собаки" был сильный аппетит - он мог съесть за один раз ящик фруктов и две миски с лапшой. Вес питомца также насторожил хозяев. Когда обычные мастифы могут весить до 70 килограммов, их любимец дорос до 113 кг. Когда питомец начал пытаться ходить на задних лапах, они наконец поняли - это точно не собака.

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Со временем мастиф начал походить на медведя: "Чем больше он вырастал, тем больше выглядел, как медведь. Я немного побаивалась этого," - рассказала хозяйка по имени Су Юн. Когда хозяева попросили помощи организаций, работающих с животными, их догадки подтвердились. Всё это время семья растила не мастифа, а гималайского медведя.

В Китае множество животных продают на чёрных рынках за большие деньги. Возможно, семья из деревни просто хотела взять питомца, и особо не смыслила в породах - поэтому они без подозрений заботились о питомце. Этот медведь, в итоге, попал в центр спасения животных в Юньнане, где он сейчас живёт под присмотром сотрудников. Это уже не первый подобный случай именно в Китае. В марте 2018 года мужчина из той же провинции нашёл медведя в лесу, и подумав, что это бездомная собака, взял его к себе как питомца.

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Метки: Тибетский Мастиф   дикие животные   домашние животные   животные   истории   мастиф   медведь   собака   собаки   фото   
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7k
RIZ deadening 58 минут назад
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28k
albedo 5 минут назад
У родственника два тибетских мастифа.
Как визуально их можно спутать с медведем - не понимаю.
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17k
Александр Сучков 13 минут назад
че за бредятина? И так тут гомна хватает, да еще и это!!!! Минус в попу и анус!!!
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2k
Decapitated Headbanger 14 минут назад
Я всё понимаю, но не надо из китайцев совсем олигофренов делать, тем более семья из провинции, уж они точно знают как выглядит медведь и отличат от собаки. Видимо за жопу взяли, и они дураками прикинулись, и рассказали весёлую историю про мастифа
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1k
КАКАнгел 15 минут назад
Мне кажется кто-то звездит . надо быть очень слепым и тупым чтобы спутать собаку и медведя и у них разный рацион - собаку кормят кашей с мясом а они кормили с большим добавлением овощей - то есть кормили то относительно правильно - медведи особенно гималайский в основном питается растениями до 70-80% рациона.
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15k
Patmaz Полчаса назад
Какая сука вместо хомяка медвежонка подсунула?
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4k
Горожанин Полчаса назад
Чем хозяева были недовольны - не пойму. Ещё и отказались от члена семьи. Совсем уже!
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11k
Андрей Ма-С 40 минут назад
я кажется могу ошибаться но детеныш медведя стоит дороже даже тибетского мастиффа
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