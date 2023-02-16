На прогулке пёс внезапно провалился под лёд

Во время прогулки возле водохранилища в Колорадо, США, сенбернар зашёл на лёд и провалился. Хозяин не углядел за этим. 70-килограммовый пёс по кличке Мамфорд бился в воде, и к счастью, хозяин быстро это заметил и сразу позвонил спасателям. На помощь псу оперативно приехала целая команда - из пожарных и спасателей животных.