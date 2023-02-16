На прогулке пёс внезапно провалился под лёд

Эта история - ещё одно напоминание и урок владельцам собак. Как важно следить за питомцем во время прогулок, особенно рядом с водоёмами! Этот сенбернар провалился под лёд на водохранилище, когда гулял с хозяином.
Во время прогулки возле водохранилища в Колорадо, США, сенбернар зашёл на лёд и провалился. Хозяин не углядел за этим. 70-килограммовый пёс по кличке Мамфорд бился в воде, и к счастью, хозяин быстро это заметил и сразу позвонил спасателям. На помощь псу оперативно приехала целая команда - из пожарных и спасателей животных.
Спасатели острожно пробрались по льду, и благополучно вытащили перепуганного сенбернара на свободу. Тот был счастлив, и тут же начал "благодарить" всех спасателей, обнюхивая и виляя хвостиком. Пёсик никак не пострадал. А хозяин был счастлив воссоединению с питомцем - но наверняка запомнил этот урок.
Это ещё одно напоминание владельцам собак, что во время прогулок за питомцами нужно присматривать. Особенно зимой, когда вы прогуливаетесь рядом с замёрзшими водоёмами. Посмотрите, как Мамфорд рад спасению:
Источник:
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