Две русские Анны, которые скончались в Нидерландах

Первая Анна - это королева Нидерландов Анна Павловна. Она была шестой дочерью российского царя Павла и царицы Марии Фёдоровны. Она была невестой завидной и от женихов отбоя не было. Там даже Наполеон метил в мужья, но маменька полководца не одобрила и он получил отказ.

А вот Александр, брат Анны, дружил с наследником голландского престола Вильгельмом Оранским. Друзья весело проводили время в Европе и оказались в Петербурге, где Анну сосватали Оранскому. Свадьба прошла быстро и скромно.



