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Две русские Анны, которые скончались в Нидерландах

Две русские Анны, которые скончались в Нидерландах

Автор:
28 февраля 2023 19:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Анна Павлова   Нидерланды   Прошлое   балет   интересное   искусство   история   королева   
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Их имена звучат для голландцев абсолютно одинаково - Ана Полона. Две великие русские женщины, которые навсегда остались в мировой истории.

Первая Анна - это королева Нидерландов Анна Павловна. Она была шестой дочерью российского царя Павла и царицы Марии Фёдоровны. Она была невестой завидной и от женихов отбоя не было. Там даже Наполеон метил в мужья, но маменька полководца не одобрила и он получил отказ.

А вот Александр, брат Анны, дружил с наследником голландского престола Вильгельмом Оранским. Друзья весело проводили время в Европе и оказались в Петербурге, где Анну сосватали Оранскому. Свадьба прошла быстро и скромно.


Через полгода Вильгельм повёз свою молодую жену к себе домой. Анна, привычная к царской роскоши, была, прямо сказать, поражена: слуги с наследником разговаривали панибратски, с Анной тоже обращались без подобострастия, во дворце было не роскошно. Но Анна не унывала и ждала коронации, чтобы уж потом наладить всё по-своему. И дождалась.

Когда Вильгельм стал королём, а Анна королевой, то она стала вести себя как-то странно. Требовала носить себя в паланкине или бросала на пол использованные носовые платки, требуя, чтобы их поднимали фрейлины.

При этом она никогда не истерила, была всегда спокойна и сдержанна (ну ещё бы - царская выучка). Одевалась всегда красиво и именно при Анне королевский двор стал известен своей роскошью и великолепием. И невзирая на некоторые странности в поведении, голландцы Анну полюбили: она была открыта, добра и открыла много благотворительных заведений в стране: и для детей-сирот, и для бедных, и для хворых.


Королева была занята и за государственными делами и швырянием платочков не заметила, что муж её был страстно увлечён двумя вещами: искусством и карточными играми. Денег Вильгельм не жалел и постоянно покупал картины известных художников, собрав одну из лучших коллекций в Европе. И только после смерти дражайшего супруга королева узнала, что на свои увлечения тот спустил всё состояние и казна Нидерландов иссякла. Королевство было на грани банкротства. Анна бросилась за помощью к своему брату-императору Николаю I. Денег он не дал, но купил за просто астрономическую сумму коллекцию картин голландских мастеров, которыми сейчас можно полюбоваться в Эрмитаже.

Анна Павловна скончалась в Нидерландах, когда ей было 70 лет. Похоронили королеву в городе Делфт, как и все остальные члены королевской семьи. В честь русской Анны голландцы назвали сорт тюльпана, дерево и одну из деревень.


Вторая Анна - это балерина Анна Павлова.

Её танец был истинным произведением искусства. Величайшая русская балерина - настоящий символ русского балета. Её "Умирающий лебедь" сделал Павлову легендой.


Она много гастролировала и 17 января 1931 года, когда она ехала из Парижа в Гаагу, где должно было состояться выступление труппы Павловой, балерина заболела.
Королева Нидерландов Вильгельмина тут же прислала к Анне своего врача, который поставил диагноз - плеврит. Чтобы спасти Павлову, нужно было делать резекцию ребра, но... Танцевать она больше не сможет. Балерина отказалась.


23 января 1931 года Анна Павлова скончалась. Перед смертью балерина произнесла: "Приготовьте мой костюм лебедя!"


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Метки: Анна Павлова   Нидерланды   Прошлое   балет   интересное   искусство   история   королева   
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